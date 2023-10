Ammattikoulun rehtori huomasi, että osa opiskelijoista valmistuu rimaa hipoen – nyt heidät saa palauttaa töistä koulun penkille

Toisen asteen ammatillista koulutusta Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä tarjoava Hyria lupaa opiskelijoilleen osaamistakuun. Takuulla oppilaitos haluaa antaa varmuuden siitä, että perustutkinnon suorittanut opiskelija osaa ammattinsa.

Hyrian lupaus on vastaveto epäilyille, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneen taidot eivät riitäkään työpaikalla.

– Me haluamme turvata työnantajille osaavaa työvoimaa ja meiltä valmistuneille perustutkinto-opiskelijoille parhaat mahdollisuudet työllistymiseen, sanoo Hyrian rehtori Tuula Kortelainen.

Hyrian rehtori Tuula Kortelainen haluaa, että perustutkinnon suorittaneilla olisi mahdollisimman hyvä valmius työelämään.

Kortelainen huomauttaa, että työsuhteen jatkumisen edellytyksenä työnantaja voi haluta opiskelijalle jotain lisäosaamista ja sitä voidaan järjestää osaamistakuulla. Puutteita voi olla esimerkiksi yksittäisissä taidoissa tai jonkun ohjelmiston käytössä.

– Motiivimme on kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja vastata siihen huutoon, että ammattikoulusta valmistuva ei osaisi mitään tai tarpeeksi, sanoo Kortelainen.

Osaamisessa on isoja eroja

Kortelainen myöntää, että opiskelijoiden osaamisessa voi olla isoja eroja.

– Kun arvioidaan asteikolla ykkösestä vitoseen, on selvää, että ykkösen ja vitosen välillä osaamisessa on aika iso ero. Jos on ottanut opiskelun kevyesti, voikin töissä olleessaan huomata tarvitsevansa vähän enemmän osaamista.

Osaamistakuu koskee sekä perustutkinnon suorittaneita nuoria että aikuisopiskelijoita. Sen käyttöä voi esittää työnantaja tai opiskelija itse. Mitään suurta ryntäystä osaamistakuun käyttöön Kortelainen ei kuitenkaan odota.

– Tulijoita voi olla ehkä kymmenissä, eikä sadoissa. Mitään erillistä koulutusta osaamistakuussa emme järjestä, vaan opiskelemaan palaava opiskelija sijoitetaan jo johonkin olemassa olevaan ryhmään.

Hyria on ensimmäinen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa osaamistakuuta, mutta se on herättänyt kiinnostusta muuallakin Suomessa.

– Voi olla, että se tulee jossain muodossa käyttöön muuallakin, arvelee rehtori Tuula Kortelainen.

Hyrian osaamistakuu on maksutonta Hyrialla on noin 10 000 opiskelijaa, joista vajaat 7 000 opiskelee jotain tutkintoa.

Hyrialla on toimipisteet Hyvinkäällä, Riihimäellä, Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Hyrian osaamistakuu on maksutonta Hyrialla on noin 10 000 opiskelijaa, joista vajaat 7 000 opiskelee jotain tutkintoa.

Hyrialla on toimipisteet Hyvinkäällä, Riihimäellä, Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Nuorten koulutus tapahtuu Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Aikuiskoulutusta on kaikissa viidessä toimipaikassa. Noin 30 prosenttia Hyrian opiskelijoista on peruskoulusta tulevia nuoria. Muilla on valmiina jo joku aiempi tutkinto tai he ovat olleet jo työelämässä. Hyrian osaamistakuu koskee perustutkintoja, jota suorittavista opiskelijoista vähän yli puolet on aikuisia. Osaamistakuuta voi käyttää, jos perustutkinnon valmistumisesta on kulunut alle vuosi. Osaamistakuu on maksutonta opetusta ja sitä voi saada 60 tuntia.

Koulusta perusasiat

Hyrian Riihimäen toimipisteestä valmistunut Leo Rantanen on ollut töissä Janavalossa viime vuoden keväästä. Rantanen kertoo koulussa harjoitelleensa paljon hitsaamista, mutta varsinainen oppiminen on tapahtunut töissä.

– Täällä piti aloittaa helpoimmista hommista ennen kuin pääsi tekemään oikeita hommia. Koulussa oppi käyttämään hitsauskonetta ja perusasiat, miten hitsata levy toiseen levyyn, mutta täällä olen oppinut enemmän.

Hyriasta hitsaajaksi valmistunut Leo Rantanen sanoo oppineensa töissä enemmän kuin koulussa.

Metalliala ja hitsaaminen on Rantaselle myös se työ, mitä hän haluaa tehdä jatkossa. Mutta sarjatuotanto ei häntä innosta. Janavalolla hän tekee pääasiassa yksittäisiä kappaleita tai korkeintaan muutaman kappaleen sarjoja.

Rantasen valmistumisesta on kulunut aikaa jo sen verran, ettei hän pääsisi enää osaamistakuun puitteissa lisäoppiin. Muutenkin hän uskoo työn opettavan enemmän.

Hyvä asenne tärkeä

Janakkalan Tervakoskella toimiva metallialan yritys Janavalo on palkannut vuosittain kaksi Hyrian opiskelijaa ”oppimaan”, kertoo tuotantopäällikkö Juho Nokelainen. Hän sanoo, että koulussa oppiminen on suhteellista.

Ammatillinen koulutus ei pysty tarjoamaan niin kattavaa koulutusta, että se täyttäisi työnantajien toiveet. Syventävä oppi on tarjottava työpaikalla, sanoo Janavalon tuotantopäällikkö Juho Nokelainen.

– Yleisen koulutuksen tavoite on tuottaa meille hyviä aihioita. Jos he ovat 20 prosenttia oppineet koulussa, loppu tehdään paikallisesti täällä työpaikalla. Jos kellon tuntee ja on hyvä asenne, se riittää koululle, me hoidamme loput, kiteyttää Nokelainen.

Nokelainen katsoo, ettei kouluilla ole resursseja tuottaa niin laaja-alaista koulutusta, mitä esimerkiksi Janavalolla tarvitaan. Syventävä oppi on annettava työpaikalla.

”Aihioista” ammattilaisiksi

Yksi syy ottaa töihin ”aihioita” on akuutti työvoimapula, jonka ennakoidaan pahenevan entisestään, sanoo Nokelainen. Hän sanoo, että se on ainoa vaihtoehto saada tulevia ammattilaisia.

– Me olemme kyllä saaneet aivan huikeita ukkoja tänne. He ovat varmasti olleet vuosiluokkansa parhaimmistoa. Me teemme aika haastavia ykköskappaleita. Se antaa kavereille mahdollisuuden tehdä sitä, mihin rahkeet riittävät. Me tarjoamme heille kehittymismahdollisuuden.

Nokelainen kehuu myös sitä oppimismatkaa, joka työpaikalla on koettu.

– Pojat ovat itse kertoneet, että he ovat saaneet työpaikalla aivan huikeasti eväitä verrattuna kouluelämään. Oma halu ja maalaisjärki auttavat hyvin pitkälle, loppu on opittavissa tekemällä.

Juho Nokelainen toivoo oppilaitoksilta laajaa tutustumista työpaikkoihin. jotta koulun ja työelämän välimatka pienenisi.

Hyrian tarjoamaa osaamistakuuta Janavalo tuskin käyttää, koska parempaan tulokseen päästään, kun nuori työntekijä saa työpaikalla opastusta vanhemmalta työntekijältä.

