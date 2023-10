Huippuasiantuntija jyrähtää vapetusilmiöstä: ”Meillä voi pian olla poikkeuksellisen paljon parikymppisiä syöpäsairaita”

Nikotiinikorvaustuotteet eivät auta ilman oikeanlaista käyttöä ja terapiaa. Eikä sähkötupakointi ole tutkimusten mukaan nuorille yhtään terveellisempää kuin perinteinen tupakointi.

Näin toteaa kansainvälisesti arvostettu tutkija ja toksikologi, Itä-Suomen yliopiston emeritaprofessori Kirsi Vähäkangas.

Yle uutisoi aiemmin tapauksesta, jossa terveydenhuolto oli suositellut teini-ikäiselle nikotiinikorvaustuotteita sähkötupakoinnista eroon pääsemiseksi.

Elämäntyönsä tupakan haittatutkimuksen parissa tehnyt Vähäkangas sanoo, että tutkimusten mukaan nikotiiniriippuvuudesta voi päästä irti korvaustuotteiden ja terapian yhdistelmällä.

– Ilman samanaikaista terapiaa korvaustuotteet voivat jopa jatkaa riippuvuutta.

Nikotiinituotteiden ja vapejen takana on tupakkateollisuus, joka on vuosien aikana muuttunut nikotiiniteollisuudeksi.

Sähkötupakka ei ole terveellisempi vaihtoehto

Osa tupakoitsijoista on voinut vaihtaa savukkeet vapeihin eli sähkötupakoihin. Sähkötupakan vaarattomuus tai terveellisyys on ainoastaan mielikuva.

– Ei ole voitu osoittaa, että sähkötupakka olisi terveellinen. Niissä on samoja aineita kuin tupakassa. Lisäksi on glyserolia, joka höyrystettynä ja hengitettynä vahingoittaa keuhkoja. Sähkötupakassa on monesti savuketta suurempia annoksia nikotiinia ja raskasmetalleja. Myös makunesteissä on selvästi haitallisia aineita, Vähäkangas kertoo.

Jos paljon tupakoinut keski-ikäinen mies vaihtaa savukkeet kokonaan sähkötupakkaan, hän saattaa saada terveyshyötyä. Lapsilla, nuorilla ja naisilla tilanne on toinen. He eivät saa minkäänlaista terveyshyötyä sähkötupakasta. Naisten nikotiiniriippuvuus voi olla niin vahva, ettei lopettaminen raskauden ajaksi onnistu.

Tällöin sikiö saa nikotiinia istukan kautta, ja varsinkin aivot ja keuhkot vahingoittuvat.

Vähäkangas sanoo, että nuorilla vapettaminen on johtanut tavallisten savukkeiden käyttöön.

Nuorilla vanhojen ihmisten syöpiä

Vapettaminen aiheuttaa keuhkoissa tulehduksen, joka altistaa keuhkosyövälle. Video: Toni Pitkänen / Yle

Sähkösavukenesteiden ja nikotiinin on todettu aiheuttavan syöpää koe-eläimillä. Tupakkateollisuus haluaa, että nikotiinin syöpävaarallisuus todennettaisiin ihmiskokeilla. Ne kuitenkin vievät noin 20 vuotta.

– Solututkimuksissa on osoitettu, että nikotiini aiheuttaa soluissa samanlaisia muutoksia, joita aiheuttavat tyypilliset syöpävaaralliset aineet.

Vähäkangas sanoo, että tämän vuoksi nuorten vapettamiseen on puututtava nopeasti.

– Vapettamisen vaikutukset tulevat ilmi nuoressa ja kehittyvässä kehossa nopeammin. Meillä voi pian olla parikymppisiä syöpäsairaita poikkeuksellisen paljon.

Lasten ja nuorten vanhemmille Vähäkankaalla on tiukka kysymys.

– Haluatko, että lastasi käytetään koehenkilönä nikotiinin syöpätutkimuksessa?

Sähkötupakoiden makunesteissä on myrkyllisiä aineita, jotka muun muassa tuhoavat maksan.

– Artikkeleiden mukaan ainoaksi altistavaksi tekijäksi on löydetty voimakas vapettaminen, Kirsi Vähäkangas sanoo.

Lisäksi nuorilta on löytynyt suu- ja virtsarakon syöpiä, joita tavataan yleensä iäkkäillä.

– Vaikka ne ovat yksittäisiä tapauksia, ne ovat hälytyskelloja.

Makunesteissä raskasmetalleja

Yle vei nuorilta takavarikoituja sähkötupakoita tutkittavaksi Itä-Suomen yliopiston laboratorioon. Näytteet otettiin viidestä nesteestä.

Vapenesteistä löytyi muun muassa höyrystettynä myrkyllistä glyserolia, syöpäriskiä lisäävää nikotiinia sekä raskasmetalleja, kuten kuparia, sinkkiä ja lyijyä.

– Lyijy on myrkyllinen aine. Se on hermomyrkky, joka vaikuttaa aivojen kehittymiseen, heikentää niiden kuntoa ja altistaa aivosairauksille, Vähäkangas sanoo.

Nuorilta takavarikoiduista vapeista on löytynyt myrkkyjä, jotka ovat vaarallisia muun muassa maksalle. Jos maksa tuhoutuu, ainut vaihtoehto on elinsiirto. Video: Toni Pitkänen / Yle

Makunesteiden lyijy on todennäköisesti peräisin sähkövastuksesta. Tutkimuksessa ei kuumennettu tai käsitelty sähkötupakoita ennen näytteen ottamista. Sähkötupakat olivat kuitenkin käytettyjä, koska ne olivat takavarikoituja yläkoululaisilta.

Myös elohopeaa on löydetty sähkötupakoista akateemisissa tutkimuksissa.

Yläkoululaisten vanhemmat kertoivat Ylelle lastensa vatsakivuista, ripuloinnista, aggressiosta, levottomuudesta ja ruokahaluttomuudesta.

– Nämä kuulostavat aivojen ja muuta hermostoa vahingoittavien hermomyrkkyjen vaikutuksilta. Esimerkiksi vatsavaivat voivat johtua lyijystä ja elohopeasta, koska ne vaikuttavat mahasuolikanavan hermostoon ja aiheuttavat siellä myös tulehdusta.

Vähäkangas kertoo, että vapettamisesta taloudellisesti hyötyvällä tupakkateollisuudella on kytköksiä moniin tutkimuksiin. Sen vuoksi tutkimuksia arvioitaessa on huomioitava niiden taustatekijät.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 16. lokakuuta 2023 kello 23:een saakka.