Lapsenraiskauksia, hoitovirheitä, potilastietojen urkintaa – joukko Ruotsissa oikeutensa menettäneitä lääkäreitä saa työskennellä Suomessa

Svenska Yle selvitti, monellako Ruotsissa lääkärinoikeudet menettäneellä on edelleen lupa toimia lääkärinä Suomessa.

Kaksitoista ammattioikeutensa Ruotsissa menettänyttä lääkäriä saa edelleen työskennellä Suomessa. Kolme heistä on tuomittu seksuaalirikoksista, yksi menetti oikeudet vakavien hoitovirheiden vuoksi.

Ruotsalainen lääkäri, noin 40-vuotias mies, saa tuomion lapsenraiskauksesta.

Uhri on 13–14-vuotias, kun raiskaukset tapahtuvat. Lääkäri on sen lisäksi pyytänyt uhria esiintymään seksuaalissävytteisissä kuvissa ja lähettänyt tälle muita lapsia seksualisoivia kuvia.

Vuonna 2019 lääkäri saa kolmen vuoden vankeustuomion ja menettää ammattioikeutensa Ruotsissa.

Sama lääkäri saa edelleen työskennellä Suomessa.

Svenska Yle on verrannut Ruotsissa ammattioikeutensa osin tai kokonaan menettäneiden lääkärien listaa Valviran tietokantaan henkilöistä, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet.

Listalla on kaikkiaan 19 henkilöä. 12:lla heistä on lupa toimia lääkärinä Suomessa, vaikka Ruotsissa heidän oikeutensa on evätty.

Ruotsin valvova viranomainen Socialstyrelsen on lisäksi asettanut kahdelle lääkärille kolmen vuoden koeajan. Kolmen lääkärin lääkkeenmääräämisoikeuksia on rajoitettu. Yhdellä lääkärillä on sekä koeaika että rajoituksia lääkkeenmäärämisoikeuksissa.

Yksi lääkäreistä on menettänyt ammattioikeudet kummassakin maassa, mutta saa vielä tehdä lähihoitajan töitä Suomessa.

Tuomio raiskauksesta ja lapsipornosta

Svenska Ylen selvityksessä mukana olleista lääkäreistä kolmella on tuomio seksuaalirikoksista.

Lapsenraiskauksesta tuomittu lääkäri on nyt 44-vuotias. Digi- ja väestötietoviraston mukaan hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa. Suomessa vakinaisesti asuvilla on yleensä kotikunta.

Toinen lääkäri, 33-vuotias mies, on tuomittu raiskauksesta ja tietomurrosta. Lääkäri urkki aiemman kumppaninsa potilastietoja luvatta. Hän ei saa työskennellä Ruotsissa tuomion vuoksi, mutta Suomessa hänellä on vielä ammattioikeudet.

Kolmas lääkäri on ollut julkisuudessa jo aiemmin, muun muassa Nya Åland -lehdessä. 49-vuotias mies tuomittiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän materiaalin hallussapidosta.

Menetettyään ammattioikeutensa Ruotsissa hän vaihtoi nimensä. Sen jälkeen hän on tehnyt töitä ainakin Pohjanmaalla Mehiläiselle sekä julkisella puolella ja hoitanut useampaan otteeseen myös lapsipotilaita.

Mehiläinen on aiemmin kertonut Ylelle, ettei lääkäri ota enää vastaan potilaita.

Luvattomia potilastietohakuja, vakavia hoitovirheitä

Neljäs lääkäri, 70-vuotias mies, on menettänyt ammattioikeutensa Ruotsissa lähes tuhannen luvattoman potilastietohaun vuoksi.

Hän kirjautui kollegansa tilillä potilastietojärjestelmään, antoi itselleen ylläpitäjän oikeudet ja loi sen lisäksi uusia tilejä. Lääkäri asuu nykyään Ahvenanmaalla ja saa työskennellä Suomessa.

Avaa kuvien katselu Lääkäreiden ammattioikeuksien rajoittamisen taustalla on rikoksia tai vakavia hoitovirheitä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle, Lucas Ekblad / Yle, Joel Peltonen / Yle, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

Viides lääkäri, 59-vuotias nainen, menetti oikeutensa Ruotsissa 18 hoitovirheestä johtuen.

Hän oli muun muassa määrännyt 12-vuotiaalle pojalle riippuvuutta aiheuttavaa lääkettä, jota ei ollut hyväksytty alaikäisten käyttöön. Toisessa tapauksessa hän määräsi yli kahdeksan kertaa suositeltua suuremman fentanyyliannoksen 80-vuotiaalle naiselle. Fentanyyli voi aiheuttaa varsinkin iäkkäille potilaille hengenvaarallisia sivuoireita.

Kyseinen lääkäri saa työskennellä Suomessa.

Näiden lääkärien lisäksi on seitsemän lääkäriä, joiden oikeudet on evätty ja kuusi, joiden oikeuksia on rajattu. Syyt vaihtelevat alkoholismista ja lääkeriippuvuudesta pahoinpitely- ja rattijuopumustuomioihin.

Valvira: ”Tuomio tai hoitovirhe Ruotsissa ei riitä syyksi”

Helena Mönttinen on Valviran johtaja. Valvira valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia Suomessa. Hänen mukaansa rikos tai hoitovirhe Ruotsissa ei riitä syyksi evätä ammattioikeuksia Suomessa.

– Me selvitämme, onko lääkäri vaaraksi potilaille Suomessa. Lain mukaan lääkärin täytyy syyllistyä vakavaan rikokseen työssään, ennen kuin hänen oikeuksiaan rajoitetaan. Pelkästään vapaa-ajalla tehdyn rikoksen perusteella ei voida nykyisen lain mukaan puuttua oikeuksiin.

Kun henkilö hakee lääkärin ammattioikeuksia Suomessa, hänen täytyy todistaa, ettei hänen oikeuksiaan ole rajoitettu tai evätty Ruotsissa. Valvira tarkastaa tietoja myös EU:n rekisteristä.

Mönttinen sanoo, että he ovat saaneet Ruotsin viranomaisilta ilmoituksen kaikista Svenska Ylen löytämistä lääkäreistä. Yksi heistä on menettänyt ammattioikeutensa myös Suomessa. Kaksi heistä on saanut hallinnollista ohjausta.

Avaa kuvien katselu Valviran mukaan lääkärinoikeuksien menettäminen Ruotsissa ei yksin riitä perusteeksi rajoittaa oikeuksia Suomessa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle, Esa Huuhko / Yle, AOP, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

Useita ilmoituksia on vielä Valviralla käsiteltävänä, eivätkä ne siitä syystä ole julkisia.

Valvira selvittää ensiksi, onko lääkäri ollut töissä Suomessa. Hoitoalan henkilöstön työnantajista ei löydy rekisteriä, mutta Valvira saa Eläketurvakeskuksesta tiedot palkanmaksajista.

Nämä tiedot eivät ole julkisia, eikä Eläketurvakeskus anna tietoja Svenska Ylelle.

– Jos Ruotsissa lääkärin oikeuksia on rajoitettu, se johtaa yleensä meidän selvitykseen, Mönttinen sanoo.

Neljä listan lääkäreistä on tehnyt töitä Ahvenanmaalla

Neljä Svenska Ylen selvityksen lääkäreistä on ollut töissä Ahvenanmaalla.

Yksi heistä on sama 70-vuotias mies, joka teki lähemmäs tuhat luvatonta potilastietohakua Ruotsissa. Kun asia selvisi, hänet irtisanottiin Ahvenanmaalla.

Per-Anton Westerberg on Ahvenanmaan julkisen terveys- ja sairaanhoidon organisaation ÅHS:n hallintoylilääkäri. Hänen mukaansa rikos tai hoitovirhe Ruotsissa on painava taakka lääkärin luottamukselle Suomessa.

– Meille on tärkeää, että lääkäreillä on meidän luottamuksemme – riippumatta siitä, voiko henkilö Valviran mielestä työskennellä lääkärinä. Olemme julkinen työnantaja ja työsuhteet ovat yleensä pitkäkestoisia. Pitää pystyä vetämään raja, jos kyse on vakavista rikoksista, jotka kohdistuvat toisiin ihmisiin.

ÅHS on nyt vuoden ajan tarkistanut lääkäreiden luvat Valviran lisäksi myös Ruotsin viranomaisilta.

– Vastaan on tullut tapauksia, joissa henkilö on menettänyt ammattilupansa Ruotsissa, mutta hänellä on samalla tai eri nimellä lääkärin oikeudet Suomessa ja hakee Suomesta töitä. Nämä tapaukset voivat jäädä huomaamatta. Tästä syystä tarkistamme lääkärien tiedot myös Ruotsin viranomaisilta sekä lääkäreiden aiemmilta työnantajilta.

Ahvenanmaalla on irtisanottu toinenkin Svenska Ylen selvityksessä mukana ollut lääkäri. Työnantaja ei ollut tyytyväinen hänen työhönsä. Sen sijaan yksi listan lääkäreistä on edelleen ÅHS:n palkkalistoilla.

– Hänellä on rajoituksia oikeuksissa, ja hän on ollut sen suhteen avoin alusta asti. Hänellä ei ole minkäänlaista rikostaustaa, Westerberg sanoo.