Käänne kadonneen Saara Arvan etsinnöissä: Rautalammilla epäilty leiripaikka, josta löytynyt muun muassa vaatteita

Itä-Suomen poliisi on saanut uuden johtolangan vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan epäillyn surman tutkinnassa.

Rikoskomisario Esko Salo kertoo poliisin käyneen tutkimassa paikkaa, jolla Arvan ja hänen surmastaan epäillyn Mika Moringin arvellaan leiriytyneen neljä vuotta sitten. Syrjäiseltä paikalta löydettiin vaatekappaleita ja elintarvikepakkauksia.

– Kyseinen paikka on lähellä alueita, joilla etsintöjä on tehty, mutta Rautalammin puolella. Joku siellä on leiriytynyt, mutta valitettavasti emme pysty sanomaan vielä tämän enempää, Salo kertoo.

Avaa kuvien katselu Saara Arvaa on etsitty vuosien varrella monta kertaa, toistaiseksi tuloksetta. Kuvassa rikoskomisario Antti Aamuvuori (vas.) ja vanhempi konstaapeli Toni Tarkiainen skannaamassa Neiturin kanavaa robottikameralla. Arkistokuva. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva Salo pitää uutta löydöstä kiinnostavana, muttei ainakaan toistaiseksi läpimurtona. Vaatteet ja elintarvikepakkaukset tutkitaan laboratoriossa, missä voi Salon mukaan mennä pitkäänkin.

35-vuotias Saara Arva katosi vuoden 2019 syksyllä Vesannolla. Hänen ruumistaan etsittiin pari viikkoa sitten useiden päivien ajan muun muassa Neiturin kanavan läheisyydestä.

Etsintöjen aikana poliisi sai kymmeniä uusia vinkkejä Arvan ja Mika Moringin mahdollisista liikkeistä.

– Rautalammin mahdollinen leiripaikka oli yksi tällainen vinkki. Nyt olemme sen tutkineet ja uusia etsintöjä ei toistaiseksi ole suunnitteilla, Salo kommentoi.

Epäillystä leiripaikasta kertoivat aiemmin Helsingin Sanomat, MTV Uutiset, Iltalehti ja Ilta-Sanomat.