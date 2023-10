Kaksi metsästysonnettomuutta alle viikon sisään – poliisi tähdentää sääntöä, joka on muistettava ennen liipaisimen kiskaisua

Onnettomuudet ovat metsästyksen yleisyyteen nähden hyvin harvinaisia. Käytännössä aina taustalla on inhimillinen virhe.

Viime viikkoina on tapahtunut useampi huomiota herättänyt metsästysonnettomuus. Poliisin mukaan kyse on kuitenkin tilastollisesta vaihtelusta.

Outokummussa sattui perjantaina 6. lokakuuta onnettomuus, jossa metsästäjä ampui itseään jalkaan. Vajaa viikko ennen tätä keski-ikäinen nainen kuoli Kaakkois-Suomessa jäniksen metsästyksen yhteydessä. Poliisin epäilyjen mukaan nainen kuoli metsästyskumppaninsa laukaukseen.

Muitakin kuolemaan johtaneita metsästysonnettomuuksia on viime vuosina sattunut, esimerkiksi maastopyöräilijän kuolema Urho Kekkosen kansallispuistossa vuonna 2020.

Muutamista tapauksista huolimatta ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöstä, että onnettomuuksien määrä olisi kasvussa, sanoo rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista.

– Toki näitä onnettomuuksia vuosittain on tapahtunut. Onneksi ei joka vuosi kuolemaan johtaneita, mutta yksittäisiä vakaviakin on sattunut, jos katsotaan viisi vuotta taaksepäin. Jokainen tapahtuma on täysin turha ja olisi ollut vältettävissä, Pohjolainen toteaa.

Samoilla linjoilla on myös Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen. Jos onnettomuuksia vertaa itse metsästyssuoritusten määrään, puhutaan tällöin Pohjolaisen mukaan promilleista. Suomessa metsästystä harjoittaneita oli vuonna 2022 luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan vajaa 195 000.

Härkönen toteaa, että luonnollisesti tavoitellaan nollaa vahinkoa vuosittain, mutta onnettomuuksissa on käytännössä aina kyse inhimillisestä virheestä.

– Mutta kun kyse on aseen kanssa tapahtuvasta vahingosta, niin ne tapahtumat voivat olla vaikutukseltaan traagisia, hän muistuttaa.

Avaa kuvien katselu Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen ei näe metsästysonnettomuuksien lisääntyneen. Arkistokuva vuodelta 2019. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Aseharjoittelulla vältetään onnettomuuksia

Pohjolainen ja Härkönen painottavat koulutuksen ja aseen käytön harjaannuttamisen merkitystä onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä.

Pohjolainen toteaa myös, että Suomen metsästäjäkunta on ikääntymässä, mikä voisi mahdollisesti lisätä riskiä onnettomuuksien lisääntymisestä. Onnettomuustilastoissa ei kuitenkaan näy selkeästi mikään ikäluokka edustettuna.

Lopulta metsästämään lähtiessä on aina tärkeää käyttää kylmää harkintaa, Pohjolainen korostaa.

– Jos on tilanne, ettet ole ihan varma, mitä ammut, tai mitä taustalla on, kannattaa silloin jättää ampumatta. Siitä ei kukaan kyllä koskaan tule mitään moitetta antamaan.

