Katso kartoista, mitä Israelissa on tähän mennessä tapahtunut

Hamas on tähän mennessä surmannut terrori-iskuissaan ainakin 700 israelilaista ja vienyt yli sata panttivankia Israelista Gazan alueelle.

Palestiinalainen äärijärjestö Hamas aloitti lauantaina raakojen terroritekojen sarjan Israelissa.

Hamas on lauantaista lähtien ampunut Gazan alueelta tuhansia raketteja Israeliin, jonka lisäksi Israeliin tunkeutuneet Hamas-taistelijat ovat surmanneet ja siepanneet satoja siviilejä. Hamasin murtautuminen Gazasta Israelin alueelle on erittäin poikkeuksellista, aluetta ympäröivän raja-aidan vuoksi.

Gazasta pääse pois vain harvoin, ja paikalliset ovat kuvanneet sitä jo pitkään maailman suurimmaksi avovankilaksi.

Avaa kuvien katselu Hamas on lauantaista lähtien ampunut Gazan kaistalta tuhansia raketteja Israeliin. Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Israel on vastannut Hamasin terrori-iskuihin tekemällä voimakkaita vastaiskuja Hamasin hallitsemalle Gazan kaistalle ja siirtämällä maajoukkoja Gazan rajalle. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä maanantain vastaisena yönä yli 500:een Hamasin kohteeseen Gazassa.

Israelin puolustusvoimien tiedottajayksikön päällikkö Daniel Hagari vannoo Hamasin johtajien olevan tuhoon tuomittuja.

Avaa kuvien katselu Kartassa merkittynä kaikki alueet, joille Hamasin joukot ovat viikonloppuna hyökänneet, sekä Israelin vastaiskujen kohteet. Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Hamas on tähän mennessä surmannut terrori-iskuissaan ainakin 700 israelilaista. Omien sanojensa mukaan se on myös vienyt yli sata panttivankia Israelista Gazan alueelle. Gazassa asuvia palestiinalaisia on kuollut ainakin 500.

Israel kertoi maanantaina saaneensa Gazan raja-alueet takaisin hallintaansa, mutta totesi, että yksittäisiä Hamasin sotilaita saattaa edelleen toimia eri puolilla Israelia.

Hamas on maanantaina jatkanut raketti-iskujen tekemistä Israeliin.

Avaa kuvien katselu Kartassa Israelin lisäksi on korostettuna palestiinalaishallinnon alaiset alueet. Kuva: Harri Vähäkangas, Aurora Ferm / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Israel on alkanut suunnitella maaoperaatiota Gazaan, ja se on käskenyt Gazan asukkaita poistumaan alueilta, joilla Hamasin joukkoja sijaitsee. Noin kahden miljoonan ihmisen asuttamalta alueelta ainoa mahdollinen pakoreitti kulkee Egyptin kautta. Maa ei kuitenkaan ole toistaiseksi avannut rajaansa palestiinalaisille.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Egypti on jatkuvasti yhteydessä sekä Hamasiin että Israeliin, ja toivoo tilanteen pikaista laantumista.

Palestiinalaisalueilla omat hallinnot

Hamas on hallinnut Gazan kaistaa vuodesta 2007 lähtien. Se voitti alueella parlamenttivaalit vuonna 2006 ja ajautui välittömästi konfliktiin aluetta aiemmin hallinneen Fatah-järjestön kanssa.

Palestiinan kansallisen vapautuksen liike Fatah hallitsee yhä Israelin itäpuolella sijaitsevaa Länsirannan aluetta. Fatah ei ole osallistunut avoimesti Hamasin aloittamiin väkivaltaisuuksiin.

Hamas saa tukea Libanonista ja Länsirannalta

Hamasin mukaan lauantaina alkanut hyökkäys on vastaus Israelin miehityspolitiikalle ja Jerusalemin pyhien paikkojen häpäisylle. Järjestö on lauantaista lähtien kehottanut Israelissa ja Länsirannalla asuvia palestiinalaisia sekä Israelin naapurimaita liittymään hyökkäykseen.

Hamasin hyökkäys Israeliin sai Länsirannan asukkaiden keskuudessa tuoreeltaan paljon kannatusta. Israel on vuosikymmenien ajan perustanut Länsirannalle kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomia juutalaissiirtokuntia. Länsirannalla nähtiin viikonloppuna pienempiä alueellisia konflikteja.

Myös äärijärjestö Hizbollah ampui sunnuntaina Israelin pohjoispuolella sijaitsevasta Libanonista kranaatteja ja raketteja Israelin alueelle. Libanonin eteläosissa valtaa pitävä ja Golanin kukkuloilla läsnäoleva Hizbollah on Hamasin tapaan poliittinen ja sotilaallinen toimija sekä Israelin pitkäaikainen vastustaja.

Hizbollahilla on käytössään suhteellisen mittavat asevoimat, vaikka kyseessä ei ole valtiollinen toimija. Islamilaisen maailman edunvalvojana toimivan Iranin tiedetään aseistavan sekä Hamasia että Hizbollahia. Yhdysvaltalaislehti The Atlanticin mukaan Iranin parlamentissa vannottiin lauantaina ”kuolemaa Israelille”.

Israel vastasi Hizbollahin iskuihin tykistötulella ja drooni-iskulla. Lisäksi Israelin panssarivaunuja liikkui sunnuntaina Libanonin-vastaisella rajalla.

Israelin ja Hamasin väliset taistelut ovat jatkuneet jo vuonna 1987 alkaneesta ensimmäisestä intifadasta lähtien. Tuolloin Israelin alueella asuvat palestiinalaiset aloittivat kansannousun Israelia vastaan Gazan kaistalla ja Länsirannalla.