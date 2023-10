Venäjän mediassa iloittiin Hamasin iskusta – asiantuntija kertoo, millä tahoilla voi olla merkittävä taustarooli hyökkäyksessä

Mikä taho on Hamasin takana? Onko Iranilla ja Venäjällä näppinsä pelissä? Asiantuntija avaa tilannetta.

Iranin rooli

Iran tukee Hamasia rahallisesti, neuvoilla ja aseiden salakuljetuksessa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart. Hän toppuuttelee kuitenkin väitteitä, joiden mukaan Hamas olisi pelkästään Iranin tuote Israelia vastaan.

– Hamasin näkeminen pelkästään Iranin käsikassarana ei vastaa todellisuutta.

Stewartin mukaan Iranin rooli ei ole vielä täysin selvä.

Aseet salakuljetetaan hänen mukaansa Gazaan Egyptin kautta.

– Egypti ei ole syystä tai toisesta saanut aseiden salakuljetusta täysin estettyä.

Uutta Hamasin hyökkäyksessä oli muun muassa droonien käyttö Israelia vastaan. Niillä Hamas onnistui sosiaalisessa mediassa levinneen videon perusteella tuhoamaan ainakin yhden panssarivaunun.

Stewartin mukaan on vielä liian aikaista sanoa, miten Hamas on onnistunut saamaan drooneja.

Iran on onnitellut Hamasia hyökkäyksestä, mutta on kuitenkin kiistänyt osallisuutensa siihen. Iranin parlamentista levisi lauantaina video, jolla iranilaiset juhlivat Hamasin hyökkäystä ja huusivat kuolemaa Israelille.

Hamas puolestaan julkaisi videon, jolla se kiitti Irania aseistuksesta.

– Ei voida täysin sulkea pois, että Teheranista olisi sanottu, että nyt olisi hyvä hetki hyökätä, Stewart sanoo.

Israelin ja Saudi-Arabian lähenevät välit punainen vaate Hamasille

Stewart sanoo, että yksi tärkeimmistä ellei tärkein motiivi Hamasin hyökkäykselle saattoi olla Israelin ja Saudi-Arabian suhteiden läheneminen. Hamas näki tilanteen uhkaavana.

– Se mitä Israel tekee nyt vastaiskujen muodossa, varmasti kuoppaa Israelin ja saudien normalisointihaaveet, Stewart sanoo.

Tämä voidaan Stewartin mukaan laskea Hamasille poliittiseksi voitoksi.

Saudi-Arabia on aiemmin asettanut ehdoksi suhteiden tiivistämiselle Israelin kanssa kahden valtion mallin eli itsenäisen Palestiinan valtion. Hiljan käydyissä neuvotteluissa kahden valtion malli ei enää ollut asialistalla.

– Nyt neuvottelut käytiin huomattavan erilaiselta pohjalta. Palestiinalaisille vaadittiin jotain, mutta se oli hyvin vähäistä.

Tämä oli palestiinalaisten kannalta epätoivottava kehityskulku, ja nyt Hamas luultavasti onnistui estämään kehityskulun ainakin joksikin aikaa.

Se voidaan Stewartin mukaan laskea voitoksi myös Iranille.

Yhä useampi muslimimaa on luonut diplomaattiset suhteet Israeliin viime vuosina . Esimerkiksi Marokko ja Bahrain ovat normalisoineet suhteensa Israeliin. Stewartin mukaan jää nähtäväksi, miten Israelin vastahyökkäys vaikuttaa jo luotuihin sopimuksiin.

Hyötyykö Venäjä?

Kun tiedot Hamasin brutaaleista terroriteoista Israelissa levisivät lauantaiaamuna, Venäjän sosiaalisessa mediassa juhlittiin. Stewartin mielestä Venäjän media ja se, että Venäjällä olisi jotain tekemistä Hamasin hyökkäyksen kanssa, ovat kaksi eri asiaa.

Israel on normaalisti pyrkinyt ylläpitämään hyviä suhteita Venäjään. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Israel kuitenkin asettui Ukrainan puolelle ja tuomitsi Venäjän hyökkäyksen, vaikkakin hitaasti.

– Israel on ollut aidalla istuja, mutta Venäjän hyökkäyksen tuomitseminen on noteerattu Venäjällä, Stewart sanoo.

Hamas on tavannut Venäjän johtoa säännöllisesti, ja ainakin kaksi kertaa viimeisen vuoden aikana. Venäjää tuskin haittaa, että Hamas lupasi tapaamisissa ”heikentää länttä”. Venäjää tuskin harmittaa sekään, että huomio Ukrainan sodasta saadaan käännettyä pois.

– Venäjä varmasti yrittää hyötyä tilanteesta, Stewart sanoo.

Yhdysvallat ja EU ovat julistaneet Hamasin terroristijärjestöksi, eivätkä ne käy neuvotteluja sen kanssa. Venäjä ei ole asettanut samanlaisia ehtoja sille, kenen kanssa se neuvottelee.

Stewart heittää pallon lännelle.

– Parempi kysymys on, miksi Hamasin kanssa ei ole neuvoteltu, vaikka se on hallinnut Gazan kaistaa jo seitsemäntoista vuotta.

Stewart painottaa, ettei hän yritä väheksyä sitä, että Hamas on julma terrorismiä käyttävä järjestö, mutta huomauttaa, että Yhdysvallat neuvotteli Talibanin kanssa, vaikka oli samaan aikaan sodassa sen kanssa.

Eri sosiaalisen median alustoilla nousi viikonloppuna puheisiin Iranin, Hamasin ja Venäjän akseli.

Stewartin mielestä puheet ovat liioittelua.

– Iranilla on tekemistä tämän kanssa, Venäjällä ei paljonkaan. Venäjä ei ole suuri globaali manipulaattori, vaan valtio joka syvissä vaikeuksissa.

Stewart sanoo, että Venäjä ja sen edeltäjä Neuvostoliitto ovat pitäneet palestiinalaisten asiaa esillä enemmän kuin länsi.

Voiko konflikti laajeta?

Jännitteet ovat kasvaneet myös Israelin pohjoisrajalla, jossa Israelilla on aluekiistoja Libanonin kanssa. Tilanne rajalla on tulenarka. Hizbollah ampui raketteja Israeliin Libanonista sunnuntaina.

Stewart ei usko konfliktin laajenemiseen Hizbollahin kanssa.

– Hizbollahin ampumat raketit olivat enemmänkin ”seuraamme tilannetta” -muistutus. He kokivat tarpeelliseksi lähettää solidaarisuusviestin Hamasille.

Stewartin mukaan Hizbollah pystyisi halutessaan paljon muuhunkin, mutta sota Israelia vastaan ei olisi sen intresseissä. Sodat ovat olleet Libanonille aina tuhoisia. Stewartin mukaan myöskään Israel ei kokenut ammuttuja raketteja Libanonista sodanjulistuksena.

Voisiko sota levitä Iraniin?

Myöskään tätä skenaariota ei Stewart pidä todennäköisenä. Stewartin mukaan Israel ja Iran ovat käyneet jo vuosien ajan ”varjosotaa”. Se liittyy suoraan Syyrian sotaan, jossa osapuolilla on vastakkaiset intressit.

Israel on jo vuosia iskenyt Iranin tukemia joukkoja ja asekuljetuksia vastaan Syyriassa. Iran taas on tukenut Hamasia ja Hizbollahia.

– Iskut on pidetty tiettyjen rajojen sisällä. Jos nyt paljastuisi, että tässä on hyvin suora Iran-kytkös, niin sitten Israel tekisi mahdollisesti jonkinlaisen iskun Irania vastaan.

Stewartn kuitenkin sanoo, että molemmat osapuolet ovat välttäneet avointa konfliktia ja uskoo, että näin on myös jatkossa.

Mitä nyt tapahtuu?

On erittäin todennäköistä, että Israelin maavoimat hyökkäävät Gazaan. Israel on koonnut parissa päivässä noin 300 000 tuhannen armeijan. Israelin vastaiskusta odotetaan voimakasta ja veristä. Se on ilmoittanut tuhoavansa Hamasin lopullisesti.

Mikä on Gazan kohtalo, ja onko kahden valtion malli entistä kauempana Hamasin brutaalin hyökkäyksen jälkeen?

Stewart mukaan Hamasin ”käyttövoima” ei ole terrorismi ja Israel-viha, vaikka nämä asiat ovat olemassa. Hänen mukaansa Hamasin ”käyttövoima” on poliittisen ratkaisun puute.

– Oman valtion puute, oikeuksien puute ja oikeudenmukaisuuden puute. Se luo käyttövoiman tällaisille Hamasin kaltaisille toimijoille. Tarve poliittiselle ratkaisulle on hyvin ilmeinen.

Israelin nykyinen hallinto ei kuitenkaan kannata kahden valtion mallia. Stewartin mukaan Israel on myös harjoittanut politiikkaa, joka on tehnyt kahden valtion saavuttamisesta entistä vaikeampaa.

– Muu maailma on siirtänyt kahden valtion mallin tyhjän liturgian piiriin. Siitä puhutaan ja valitellaan, mutta käytännössä sitä ei ole edistetty millään lailla.

Stewart esittää kaksi vaihtoehtoista skenaariota konfliktin kehitykselle.

– Voi käydä niin, että Hamasin iskun rikollisuus ja julmuus on niin räikeää, että se poistaa agendalta sen vaihtoehdon, että palestiinalaisten kanssa voisi neuvotella.

Toinen vaihtoehto taas on, että huomataan, että tilanne vaatii poliittisen ratkaisun. Stewart ei näe konfliktiin sotilaallista ratkaisua.

– Vaikka viimeinenkin Hamasin jäsen nitistettäisiin, se ei tarkoita sitä, että palestiinalaiset Gazan kaistaleella sopeutuisivat tilanteeseen, jossa he nyt ovat.

Stewart on vakuuttunut, että jos nyt ei yritetä saavuttaa poliittista ratkaisua, niin väkivallan kierre jatkuu.