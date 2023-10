Palestiinalaisten mielenosoituksessa kuultiin Israelin-vastaisia iskulauseita, mutta myös soraääniä

Palestiinalaiset viestittivät Helsingissä, että sorto on jatkunut liian pitkään.

Suomessa asuvat palestiinalaiset järjestivät iltapäivällä mielenosoituksen Helsingin keskustassa. Mielenosoitus oli tuen osoitus Gazan siviiliväestölle.

Paikalle saapui järjestäjän, Suomen palestiinalaisten siirtokunta -yhdistyksen arvion mukaan ainakin pari sataa osallistujaa. Poliisin arvio osallistujamäärästä oli noin 150.

Mielenosoittajat haukkuivat Israelia muun muassa siviilien surmaamisesta. Väkijoukosta kuultiin myös palestiinalaisten sanomaa vastustavia soraääniä. Paikalla olleen Ylen toimittajan Elina Jämsénin mukaan ohikulkijat kommentoivat Gazan tilannetta myös Israelin näkökulmasta.

Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas aloitti lauantaiaamuna laajan yllätyshyökkäyksen Israeliin. Israel teki vastaiskujen sarjan Gazaan.

Lähes 1 300 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa. Israelissa kuolleita on yli 800 ja Gazassa ainakin 493. Loukkaantuneita on useita tuhansia molemmin puolin.

Suomen palestiinalaiset sanovat olevansa rauhan puolella, mutta he kokevat, että yli 75 vuotta sortoa on liian pitkään.

– Palestiinalaiset tahot ja vastarintaliike eivät enää jaksa seurata vierestä, kun sorto jatkuu, eikä kansainvälinen liike puutu asiaan, sanoo Elwan Sadek Suomen palestiinalaisten siirtokunta -yhdistyksestä.

Mukana mielenosoituksessa oli myös Elias Gharieb, joka on asunut Suomessa 40 vuotta. Hän kehottaa katsomaan kartasta, kuinka paljon Israel on vallannut maata palestiinalaisilta vuodesta 1947, jolloin maa-alueiden jakosuunnitelma tehtiin.

– Me haluamme rauhaa, mutta sen pitää olla oikeudenmukainen rauha, Gharieb sanoo.