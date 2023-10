Kotipalvelun aterioissa Oulussa muovinpalasia – tuotantokeittiö pyytää olemaan syömättä huomista ateriaa

Tiistaiksi 10. lokakuuta varattua ateriaa ei saa syödä, vaan se on hävitettävä varotoimenpiteenä. Sen sijaan voi syödä jollekin muulle päivälle varatun aterian.

Oulun tuotantokeittiö Lööki on toimittanut kotipalveluasiakkailleen kotiaterian, jossa on mahdollisesti muovinpaloja. Keittiö pyytää, että asiakkaat eivät söisi huomiseksi tiistaiksi 10. lokakuuta varattua ateriaa, vaan sen sijaan jollekin muulle päivälle varatun ruuan.

Lööki ilmoittaa, että sen tavarantoimittaja Apetit on ilmoittanut maanantaina, että sen kalastajanpyörykkäerässä on havaittu pieniä pehmeitä muovinpaloja ja sen takia Apetit on pyytänyt suorittamaan takaisinvedon. Tuote pitää hävittää.

Takaisinvedettäviä aterioita on noin 650 annosta.

Toimitusjohtaja Toni Kallioniemi sanoo yrityksen olevan pahoillaan tapahtuneesta.

Lööki aikoo toimittaa seuraavassa kuljetuksessa asiakkaille uuden ateriapakkauksen nyt hävitetyn aterian tilalle.

Takaisinveto koskee Oulun kaupungin kotiateriapalveluasiakkaita, lukuun ottamatta Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin asiakkaita. Näissä kunnissa on erilainen ruokalista kuin Oulussa ja yksityinen palveluntarkoaja, joten virheellistä tuotetta ei ole mennyt näiden kutien asiakkaille.

