Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen Netta Assa, 24, odottaa kutsua palvelukseen – ei ole kuullut poikaystävästään lauantain jälkeen

Netta Assa sanoo, että tilanne Israelissa on tosi pelottava, koska iskuja on kohdistettu myös siviileihin.

Jerusalemissa asuva 24-vuotias Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen Netta Assa oli viikonloppuna käymässä vanhempiensa luona Tel Mondin kaupungissa.

Assa heräsi lauantaiaamuna, kun poikaystävän kännykkään alkoi tulla viestejä toisensa perään.

– Ihmettelimme, mistä on kysymys. Sitten tajusimme, että kyse oli ilmahälytyksistä ja juoksimme kiireesti pommisuojaan.

Tel Mond sijaitsee 30 kilometrin päässä Tel Avivista. Ylen maanantaina tavoittama Netta Assa kertoo, että Tel Avista kuuluu jatkuvasti räjähdyksiä, kun Hamasin ohjuksia osuu kaupunkiin.

– Tilanne on edelleen hurja. Koulut ja työpaikat ovat kiinni, minnekään ei pääse.

Perheestä vain äiti käy töissä.

– Hän on lastenpsykologi, ja hän on sairaalassa auttamassa ihmisiä, jotka on tuotu Gazan rajalta.

Neuvotaan pysymään sisällä

Netta Assa kertoo, että viranomaiset ovat kehottaneet pysyttelemään sisätiloissa, koska ulkona saattaa olla ihmisiä, jotka voivat hyökätä siviilien kimppuun. Pelkkä sisälläolo kuitenkin ahdistaa.

– Täällä ei pysty tekemään oikein mitään, paitsi panikoimaan.

Avaa kuvien katselu 15 000 asukkaan Tel Mondin suurin leikkipuisto on hiljentynyt täysin. Kuva: Netta Assa

Lauantain aikana alkoi selvitä hyvin nopeasti, että Israel on joutunut sotatilaan. Sukulaiset ja ystävät alkoivat saada palvelukseenastumismääräyksiä.

– Ensin siskon sulhanen, sitten serkku ja viimein poikaystäväkin lähtivät armeijaan.

Netta Assan poikaystävä on tykistössä. Viimeksi Assa on kuullut hänestä lauantai-iltana.

– Hän soitti ja sanoi, että joutuu sulkemaan kännykän. Sen jälkeen en ole kuullut hänestä mitään. Ei ole mitään tietoa, missä hän on tai mitä hänelle kuuluu.

Lauantaina Netta Assalle selvisi myös, että Hamas oli iskenyt Gazan lähellä nuorten musiikkifestivaaleille. Tapahtumassa oli monia hänenkin ystäviään.

– Siellä oli paljon lukiokavereitani. Osa on haavoittunut tosi pahasti, toisista ei ole kuulunut mitään.

Tilanne pelottaa

Netta Assan äiti on suomalainen ja isä israelilainen. Assa on asunut suurimman osan elämästään Israelissa. Tällä hetkellä hän asuu Jerusalemissa ja opiskelee psykologiaa.

Assa on suorittanut asepalveluksen, kuten kaikki Israelissa. Naisilla sen kesto on kaksi vuotta.

Käytyään armeijan vuonna 2020 hän muutti vähäksi aikaa Suomeen tätinsä luokse Seinäjoelle, kunnes palasi takasin Israeliin.

Toistaiseksi Assaa ei ole kutsuttu palvelukseen, sillä hän suoritti asepalveluksen sosiaalityöntekijänä.

Suuri osa sukulaisista ja ystävistä on kutsun jo saanut, ja Assallekin se voi tulla koska tahansa.

– Sosiaalityöntekijöitä tosin vähemmän tarvitaan sota-aikana, mutta jos minutkin pyydetään armeijaan, tilanteen täytyy olla tosi järkyttävä.

Tulevaisuus huolestuttaa

Assa myöntää suoraan, että tilanne Israelissa pelottaa, ja tulevaisuus huolestuttaa suuresti. Hamasin kohdistamat iskut siviileihin ovat vieneet turvallisuuden tunteen israelilaisilta pitkäksi aikaa.

– Yleensä sodassa on armeija vastaan armeija, mutta nyt on käyty suoraan siviilien kimppuun. On tosi pelottavaa, kun ei tiedä miten tästä pystytään jatkamaan eteenpäin, ja mihin suuntaan.