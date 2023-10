Suomen suurimman soteulkoistussopimuksen käsittely kariutui Lapin hyvinvointialueen hallituksen kokouksessa jääviyserimielisyyksiin

Lapin hyvinvointialueen hallitus aikoi 9. lokakuuta kokouksessaan käsitellä Suomen suurimman sote-ulkoistuksen jatkoa eli Mehiläinen Länsi-Pohjan ulkoistamissopimusta. Asia otettiin kuitenkin pois esityslistalta, koska Kemin, Keminmaan ja Tornion edustajat eivät suostuneet jääväämään itseään.

– Kemin, Keminmaan ja Tornion jäsenet ovat aiemmin ulkoistusasian käsittelyn yhteydessä jäävänneet itsensä hyvinvointialueyhtiö Hyvillin lakiasiantuntijan antaman lausunnon mukaan. Tässä kokouksessa he eivät kuitenkaan enää olleet valmiita omaehtoisesti jääväämän itseään, kertoo Hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela.

Jokelan mukaan tämän vuoksi asia poistettiin hänen esityksestään aluehallituksen kokouksen esityslistalta.

– Asia poistettiin käsittelystä ja selvitetään ensin heidän mahdollinen esteellisyytensä aluehallituksessa asian käsittelyyn osallistumiseen. Aluevaltuustossa tätä asiaa ei käsitelty ollenkaan, selvittää Jari Jokela kokouksen kulkua.

Hallituksen kokouksessa näin ollen vain kuultiin pyydettyjen lausuntojen antajia selvitysmiesten kannanottoja.

Aiemmin asetetut selvityshenkilöt emeritusprofessori Juha Karhu ja sairaalaneuvos Hannu Leskinen ovat valmistelleet sopimusta koskevan selvityksen toista vaihetta.

Länsi-Pohjan soteulkoistus 2017 alkuvuonna Länsi-Pohjan sote-projekti alkoi 2017 marraskuussa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kunnat ja kaupungit päättivät yhteisyrityksen perustamisesta. 2017 joulukuussa Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio, Ylitornio ja Tervola hyväksyivät terveyspalvelujen ulkoistamissopimuksen. 22.12.2017 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus päätti hankinnasta kokouksessaan. 2018 kesäkuussa yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja aloitti toiminnan. Länsi-Pohjan sote-ulkoistuksen vuosisopimuksen arvo oli noin 74 miljoonaa euroa ja sopimuksen kesto 15 vuotta.

Lokakuun loppuun asti aikaa päättää Mehiläis-sopimuksesta

Lapin hyvinvointialueen täytyy päättää lokakuun loppuun mennessä, mitä se aikoo tehdä Länsi-Pohjan Mehiläis-sopimukselle.

Aiempien selvitysten mukaan nykyinen sopimus on merkittävästi ristiriidassa uudistuneen lainsäädännön kanssa.

Vaihtoehtoja on kolme. Ensimmäinen vaihtoehto on muuttaa sopimus uusien lakien mukaisiksi. Toisena vaihtoehtona on todeta se mitättömäksi, jos sopimus esimerkiksi rajoittaa hyvinvointialueen valvonta- tai ohjausvaltaa tai vaarantaa Lapin asukkaiden yhdenvertaisuuden. Kolmantena vaihtoehtona on irtisanoa sopimus.

Lapin hyvinvointialue on pyytänyt eri vaihtoehtojen lainmukaisuudesta lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan hankintoihin erikoistuneelta professori Kirsi-Maria Haloselta.

Vaihtoehdot vähissä

Lapin hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela ei suostunut ottamaan kantaa mikä on ulkoistamissopimuksen tulevaisuus, mutta selvensi pyydettyjen lausuntojen sisältöjä.

– Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon pohjalta ne muutokset mitä alkuperäiseen sopimukseen on tehty, eivät vielä riittäisi siihen, että tilanne olisi sote-lainsäädännön mukainen. Ja toisaalta hankintaoikeuden professorin lausunnon mukaan muutokset ovat liian suuria, että ne olisivat hankintalain mukaan mahdollisia.

Kysyttäessä Jokelalta, että onko muuta mahdollisuutta kuin irtisanoa tai todeta Mehiläisen terveyspalvelusopimus mitättömäksi, Jokela ei suostunut ottamaan kantaa suoraan.

– Tuohon en ota kantaa, mutta jos toimittaja tekee tuollaisen johtopäätöksen, niin en ole vaatimassa siihen korjausta, naurahtaa Lapin hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela.

Asian käsittely jatkuu aluehallituksessa 18.10. jolloin se tekee päätösesityksen aluevaltuustolle.

Lopullisen Mehiläis-ulkoistusta koskevan päätöksen tekee aluevaltuusto tekee 23. lokakuuta.

