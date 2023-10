Ruotsalaisjengin johtajan Kurdiketun pidätys olikin ehkä huhu

Kuva: Jeppe Gustafsson/Shutterstock/All Over Press

Väkivaltaisuudet kiihtyivät Ruotsissa kesän aikana, ja myös syksy on ollut synkkä.

Ruotsalaisen jengipomon Kurdiketun eli Rawa Majidin kerrottiin sunnuntaina tulleen pidätetyksi Iranissa maan rajalla. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT omiin lähteisiinsä pohjaten.

SVT:n mukaan pidätys olisi tapahtunut perjantaina. Ruotsin poliisi oli SVT:n mukaan saanut asiasta tiedon epävirallisia reittejä, mutta ei ole saanut varmistettua asiaa Iranin viranomaisilta.

Nyt Aftonbladet-lehti kertoo, että Majidin läheinen liittolainen kiistää pidätyksen tapahtuneen.

Ruotsin ulkoministeriökään ei ole vielä vahvistanut Majidin pidätystä Iranissa.

Majid ollut Turkissa vuodesta 2018

Rawa Majidilla on Ruotsin ja Turkin kaksoiskansalaisuus. Majid on perustanut Foxtrotin, joka on erityisesti Uppsalan alueella toimiva rikollisjärjestö.

Majid on syntynyt Irakissa ja kasvanut Uppsalassa. Vuodesta 2018 lähtien hän on asunut maanpaossa Turkissa, josta käsin hän on jatkanut järjestön johtamista.

Nyt Foxtrotissa on meneillään valtakamppailu, minkä takia Ruotsin väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet. Väkivaltaisuuksia aiheuttavat myös Foxtrotin ja Dalennätverket-rikollisjärjestön kiihtyneestä reviirikamppailu huumekaupassa.

Majid on vangittu Ruotsissa poissaolevana useita kertoja. Muun muassa syyskuussa hänet vangittiin törkeästä huumausainerikoksesta epäiltynä.