Myanmarin sotilasjuntta iski pakolaisleiriin – kymmeniä kuoli

Myanmar on ajautunut väkivallan kierteeseen reilu kaksi vuotta sitten tapahtuneen sotilasvallankaappauksen seurauksena.

Kaksikymmentäyhdeksän ihmistä sai surmansa ja kymmeniä haavoittui Myanmarin armeijan iskussa pakolaisleiriin Pohjois-Myanmarissa, kertoi aluetta hallitsevan kapinallisryhmän tiedottaja uutistoimisto AFP:lle tiistaina.

Hyökkäys tapahtui myöhään maanantai-iltana, kertoi Kachinin itsenäisyysarmeijan eversti Naw Bu.

– Löysimme 29 ruumista, mukaan lukien lapsia ja vanhuksia. Lisäksi 56 ihmistä haavoittui, Bu sanoi.

Sotilasjuntta anasti vallan Myanmarissa helmikuussa 2021.

Vallankaappaus aiheutti valtavat mielenosoitukset ja toisinajattelijoiden verisen tukahduttamisen. Vallankaappauksen seurauksena kymmeniätuhansia ihmisiä on pidätetty ja yli 4 100 on saanut surmansa, kertoo paikallinen seurantaryhmä Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Kapinallisarmeija valvoo alueita Kachinin osavaltiossa pohjoisessa Myanmarissa, jossa sijaitsevat maailman suurimmat jadekaivokset. Alueella on taisteltu vuosikymmeniä.

EU asetti Myanmarin sotilasjuntalle pakotteita vallankaappauksen seurauksena. Pakotteita asetettiin muun muassa jalokivi- ja puutavara-alojen toimijoille. YK on varoittanut, että Myanmarissa on vaarana puhjeta laajamittainen sisällissota.

