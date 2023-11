Voisivatko Suomessa oikeusvaltion periaatteet murentua Puolan ja Unkarin tapaan? Perustuslaissa on aukko, myöntää hovioikeuden presidentti

Suomessa tuomioistuinten riippumattomuus on vielä hyvällä tolalla, mutta uhkiin on Turun hovioikeuden presidentti Pekka Määtän mukaan syytä varautua. Kuva ja video: Johanna Lehtola / Yle

Tuomarinimityksiin on mahdollisista vaikuttaa Suomessa epäasiallisesti, katsoo oikeusministeriön työryhmä.

Turun hovioikeuden presidentti Pekka Määttä korostaa, että Suomessa tilanne on ollut toistaiseksi hyvällä tolalla, mutta mahdollisiin tulevaisuuden uhkakuviin olisi syytä varautua.

– Unkari ja Puola ovat olleet esillä Euroopan maina, joissa hallitusvalta on lähtenyt puuttumaan eurooppalaisen oikeusvaltion perusteisiin. Siellä on lähdetty ajamaan hankkeita, jotka vaarantavat oikeuslaitoksen aseman ja tämä pitää estää muualla, Määttä sanoo.

Puolassa presidentti allekirjoitti vuonna 2017 lain, jolla hallitus pystyy puuttumaan tuomarinimityksiin. Lakia vastustettiin kiivaasti Euroopan Unionissa. Toivoa muutoksista on, sillä Puolan tuoreen vaalituloksen jäljiltä maan suunta voi muuttua. Unkarissa taas hallitus on perustanut tuomioistuimia, joita valvoo hallitus.

Huolena epäasiallinen vaikuttaminen

Oikeusministeriön asettaman oikeudenkäytön kehitystyöryhmän arviomuistiossa ehdotetaan perustuslain tarkistamista.

Perustuslakia tulisi työryhmän mukaan tarkistaa siten, että se tarjoaisi nykyistä paremman suojan epäasiallista vaikuttamista vastaan.

Työryhmän jäsen, Turun hovioikeuden presidentti Pekka Määttä korostaa, että käytännössä Suomessa ei ole ollut ongelmia nimitysmenettelyissä.

– Meillä on tällä hetkellä kuitenkin tilanne, että lain mukaan ratkaisuesityksen tekee valtioneuvosto. Tämä ei ole ollut ongelma, mutta tulisi arvioida se, mikä on hallitusvallan osallistuminen tuomarinimityksiin ja mikä se on jatkossa, Määttä sanoo.

Avaa kuvien katselu Turun hovioikeuden presidentin Pekka Määtän mukaan perustuslakia olisi hyvä tarkastella tuomarinimitysten osalta. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Tuomarinimityksien ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille tekee valtioneuvosto, eikä valitusoikeutta nimityksistä ole.

Tämä on kompastuskivi, ja työryhmän mukaan olisikin hyvä selvittää, voisiko tuomarinimitykset purkaa menettelyvirheen perusteella, tai voitaisiinko nimitysesitys palauttaa tuomarinvalintalautakuntaan tai korkeimpiin oikeuksiin uudelleen arvioitavaksi, kun ministeri tai presidentti olisi erimielinen nimityksestä.

Lisäksi pohdittavaksi tulisi ottaa työryhmän mukaan se, voitaisiinko tuomarivalintalautakunnan asema määritellä perustuslain tasolla.

– Nyt voisi olla hyvä aika miettiä sitä, miten tulevaisuudessa varmistetaan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus. Meidän pitää varmistua, että tuomioistuinlaitos on myös rakenteellisesti riippumaton, Määttä sanoo.

Tuomarit riippumattomia

Myös tuomarin viran täyttämistä valmistelevan tuomarinvalintalautakunnan aseman vahvistaminen vaatisi tarkastelua.

– Perustuslaissa ei myöskään ole tällä hetkellä säännelty riippumattoman tuomarinvalintalautakunnan asemaa. Näkisin, että siten on ainakin teoriassa mahdollista, että nimitykseen voi tällä hetkellä siis vaikuttaa muut kuin asialliset syyt. Sen vuoksi tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta voisi nykyistä tarkemmin säännellä perustuslailla, Määttä ottaa esille.

Viime vuonna julkaistussa arviomuistossa otetaan kiinni myös Suomen lautamiesjärjestelmään.

Tällä hetkellä lautamiehet nimittää kunnanvaltuustot. Valintamenettely ei muistion mukaan täytä tuomioistuimen riippumattomuuden vaatimuksia. Sen sijaan tuomarien riippumattomuus on hyvä Suomessa, kertoo Pekka Määttä.

– Katson, että tuomarien riippumattomuuden osalta lainsäädäntö on Suomen osalta erinomaisessa kunnossa. Eli asiakkaan suojaksi omassa asiassa on riittävä sääntely, jolloin hän voi olla varma siitä, että tuomari on puolueeton ja riippumaton. Tuomarin sidonnaisuudet voi esimerkiksi tarkastaa julkisesta rekisteristä.