Rosa Liksomille Aleksis Kiven palkinto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Aleksis Kiven rahaston palkinto 2023 on myönnetty kirjailija Rosa Liksomille. Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa.

Vuoden 2023 Aleksis Kiven palkintoa myöntäessään palkintolautakunta korosti Rosa Liksomin ilmaisuvoimaisuutta ja uusiutumiskykyä. Lautakunnan mukaan jo nuorena läpimurron tehnyt taidokas novellisti on osoittautunut myös loistavaksi romaanikirjailijaksi.

Palkintolautakunta korosti myös, että muun muassa kaunokirjallisuuden Finlandialla ja Pro Finlandia -mitalilla palkittu Liksom on jopa poikkeuksellisen monipuolinen ja -ilmeinen taiteilija: hän työskennellyt myös teatterin ja kuvataiteiden parissa.

Rosa Liksomin laajaan tuotantoon kuuluu novelleja, romaaneja, lastenkirjoja, sarjakuvia ja näytelmiä. Hänen teoksiaan on käännetty 26 kielelle, muun muassa ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, viroksi, tanskaksi ja unkariksi.

Liksom on saanut uransa aikana useita palkintoja, viimeisimpinä Ruotsin Akatemian Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon vuonna 2020 ja Veijo Meri -palkinnon vuonna 2021. Valtion taiteilijaeläke hänelle myönnettiin vuonna 2022.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura jakaa Aleksis Kiven rahastosta pääsääntöisesti kolmen vuoden väliajoin Aleksis Kiven palkinnon suomenkielisen kaunokirjallisen työn ja palkinnon saajan kirjallisen työn kunnioittamiseksi. Kyseessä on elämäntyöpalkinto. Aleksis Kiven rahastosta on jaettu palkintoja ansioituneille suomalaisille kirjailijoille vuodesta 1936. Rosa Liksom on järjestyksessä 58. palkinnon saaja.

Millaisia ajatuksia juttu sinussa herätti? Voit keskustella aiheesta 11.10. kello 23:een saakka.