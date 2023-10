Perussuomalaiset: Siivoamme SDP:n ja keskustan sotkuja – seuraa suorana budjettikeskustelua

Valtiovarainministeri: ”Menestys sai meidät tottumaan liian anteliaaseen valtioon”

Avaa kuvien katselu Riikka Purra puhui tänään eduskunnassa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) mukaan lähtökohta talousarvion valmistelussa on ollut haastava: Suomi on vajonnut taantumaan ja Suomi on elänyt yli varojensa.

– Menestys sai meidät tottumaan liian anteliaaseen valtioon, Purra sanoo.

– Hallituksella ei ole tarjota ruusunpunaisia unelmia eikä punavihreitä illuusioita pysyvästä kasvavasta hyvinvoinnista ja yhä uusista valtion tehtävistä paisuvine tulonsiirtoineen.

Suomen talouden haasteet ovat Purran mukaan suurimmat sitten 1990-luvun lamavuosien.

Valtiovarainministerin mielestä hallituksen ensi vuodelle esittämät yli 700 miljoonan euron suorat säästötoimet eivät ole ylimitoitettuja.

Purran mukaan valtionlainojen korkomenot ovat ensi vuonna jo yli kolme miljardia euroa.

– Jotkut erehtyivät luulemaan, että autuutta jatkuu ikuisesti. Rahaa oli fläppitaululla, vaan ei ole enää.