Tulipalo sulki museon neljäksi vuodeksi Kokkolassa – kun ovet taas avattiin, lähes vuoden kävijämäärä täyttyi parissa kuukaudessa

Luontomuseo Kieppi Kokkolassa avattiin keskiviikkona virallisesti uudelleen. Tulipalon jäljet on korjattu ja näyttelyesineet aseteltu taas vitriineihin.

Tulen tuhoama luonnontieteellinen museo on saanut uuden, vauhdikkaan alun Kokkolassa.

Kaupungin käyntikorttina tunnettu museo tuhoutui lähes kokonaan tulipalossa tammikuussa 2019.

Kieppinä tunnettu museo sai kesällä uuden alun, kun talo avattiin uudelleen. Samalla yleisön kiinnostus virisi suurempana kuin koskaan: neljä vuotta suljettuna ollut museo koki yleisöryntäyksen.

Kiepin ulkopuoli näyttää väriä vaille samalta, mitä se oli ennen tulipaloa. Vanhat hirret on käytetty uudelleen. Kuva: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Kahdessa kuukaudessa museo veti 5 000 vierailijaa, mikä on lähes vuoden kävijämäärä. Ennen museon tuhonnutta tulipaloa vuoden vierailijamäärä oli 7 000 ihmistä.

Museopedagogi Mari Mäenpää kertoo, että ryntäykseen ei täysin osattu varautua, ja kesäkuukaudet olivatkin aikamoista hulinaa.

– Ovien avaamista markkinoitiin todella vähän: omille verkkosivuille ja Facebookiin laitettiin ilmoitus. Siinä ryntäyksessä keskityttiin vain asiakaspalveluun. Onneksi saimme hyviä opiskelijaharjoittelijoita kesäapulaisiksi.

Kävijöistä iso osa oli matkailijoita muun muassa pääkaupunkiseudulta ja Oulun alueelta, mutta yleisössä oli myös keskipohjalaisia.

Työhuone esille ja työpajatilatkin käyttöön

Massiivisin urakka on ollut näyttelyiden rakentaminen eli tuhansien näytteiden asetteleminen vitriineihin.

Vanhan museorakennuksen korjaustöiden ajan varastossa ovat odottaneet muuttoa yli 25 000 näytteen kokoelmat.

Urakka on nyt takana ja virallisia avajaisia vietettiin keskiviikkona. Yleisölle Kieppi avautui jo heinäkuussa.

Vitriiniin laitettu nokeentunut hirven kallo muistuttaa tulipalosta, joka melkein tuhosi museon ja kokoelmat. Katso video Kiepin sisätiloista.

Samalla avautuvat myös viimeiset työn alla olleet näyttelyt eli Veikko Salkion työhuonenäyttely sekä myös työpaja- ja luentotilat. Vuonna 1982 perustettu museo perustuikin luontokuvaaja ja luonnonystävä Veikko Salkion kokoelmiin.

Työhuonenäyttelyssä esillä on tarvikkeita ja materiaaleja, joita Salkio on tarvinnut eläinten täyttämiseen. Myös mineraalikokoelman näytteet on saatu esillä vitriiniin.

Koululaisopastukset aloitetaan kunnolla ensi vuoden alusta.

Luonnontieteellinen museo Kieppi Kieppi koostuu kolmesta kokoelmasta, lisäksi tiloissa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä Veikko Salkion luontokokoelmassa on lintuja ja nisäkkäitä, hirvieläimiä ja onttosarvisia, pyyntivälineitä, merieläimiä ja fossiileja. Edustettuina on noin 230 lintulajia ja lähes kaikki Suomen nisäkkäät.

Iso hirvieläinten ja onttosarvisten sarvi- ja kallokokoelma oli Salkiolle erityisen tärkeä. Häntä kiinnostivat epämuodostumat, vioittumat ja muut erikoisuudet.

Kokkolalaisen Viljo Nissisen (1914–2000) mineraalikokoelmassa on järjestetty mineraalien kemialliseen koostumukseen perustuvan luokittelun mukaan. Kokoelmassa on näytteillä noin 1 500 mineraalia.

Kaustislaisen Armas Järvelän (1918–2002) perhoskokoelmassa on noin 30 000 näytettä, esimerkiksi lähes kaikki suomalaiset päiväperhoset. Avaa

Pääosa kaikista kokoelmista on nyt esillä.

Viljo Nissisen mineraalikokoelmasta esillä on noin 1 200 näytettä, ja luontokokoelmassa arviolta 1 500 näytettä, esimerkiksi sarvia ja fossiileja.

Museopedagogi Mari Mäenpää esittelee Kiepin kivikokoelmaa. Yleisön kiinnostus uudelleenavattuun museoon on yllättänyt henkilökunnan. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Armas Järvisen perhoskokoelmasta esitellään pienissä erissä. Perhosnäytteet vaihtuvat kerran vuodessa.

Lisäksi Kieppi tarjoaa kaksi kertaa vuodessa vaihtuvan näyttelyn, jossa on oma teema. Keväällä luvassa on pöllönäyttely ja -työpaja.

Kiepin tarina on dramaattinen

Kokkolan kaupungin museotoimenjohtaja Joanna Kurthin mukaan Kiepillä on poikkeuksellisen hieno syntytarina, ja siinä keräilijöillä vahva rooli. Lisäksi museon merkityksellisyys koostuu hienoissa kokoelmissa.

– Molemmat kiinnostavat vierailijoita, sanoo Kurth.

Kieppi ei ole perinteinen matkailukohde vaan toimii ylisukupolvisena kokemuksena lapsiperheiden ja seurueiden kesken

– Kiepissä voidaan vaalia nykyisin ohutta luontosuhdetta näyttelyesineiden ja omien tarinoiden kautta. Museon uudelleen rakentaminen on myös tarina, jossa on draamaa ja vetovoimaa, sanoo Kurth.

Tältä näytti tulipaloyönä tammikuussa 2019.