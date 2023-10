Tuulivoimalat voisivat yli kymmenkertaistaa Suomen sähköntuotannon – tieto yllätti tutkijan: ”Luvut ovat huimia”

Suomeen voitaisiin rakentaa huomattavasti nykyistä enemmän tuulivoimaa. Tämä selviää Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin tuoreesta tutkimuksesta.

HYGCEL-tutkimusprojektin alustavat johtopäätökset Suomen tuulivoimapotentiaalista yllättivät tutkimuksen tekijänkin.

– Kyllähän se potentiaali on aika lailla suurempi, mitä etukäteen osasin arvioida. Ne luvut ovat aika huimia, tutkijatohtori Hannu Karjunen LUT-yliopistosta kertoo.

LUTin tutkimuksessa Suomen tuulivoimapotentiaalia arvioitiin eri lähtöoletusten pohjalta kolmessa skenaariossa. Keskeisin muuttuja oli tuulivoiman etäisyys asutuksesta. Myös erilaiset luonnonsuojelualueet suljettiin tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle.

Suomen tuulivoimapotentiaali: kolme skenaariota 1. skenaario: tuulivoiman tuotanto 960 TWh vuodessa, etäisyys asutuksesta 1,75 km. 2. skenaario: tuulivoiman tuotanto 1 650 TWh vuodessa, etäisyys asutuksesta 1,25 km. 3. skenaario: tuulivoiman tuotanto 2 450 TWh vuodessa, etäisyys asutuksesta 1,0 km.

Keskimmäisen eli perusskenaarion 1 650 terawattitunnin vuosituotannon saavuttamiseksi Suomeen pitäisi rakentaa noin 80 000 uutta 6 megawatin tuulivoimalaa.

Ylivoimaisesti suurin tuulivoimapotentiaali Suomessa on Lapin maakunnassa. Sinne voitaisiin tutkimuksen mukaan rakentaa noin puolet Suomen tuulivoimasta.

Sähköntuotanto voitaisiin yli kymmenkertaistaa

Ensimmäisen, pienimmän skenaarion 960 terawattitunnin vuosituotannon saavuttamiseksi Suomeen pitäisi rakentaa noin 50 000 uutta 6 megawatin tehoista tuulivoimalaa nykyisten lisäksi.

Suomen koko nykyinen 80-90 terawattitunnin sähkön vuosituotanto voitaisiin tällöin yli kymmenkertaistaa.

– Suomi voisi tuottaa tuulivoimalla enemmän kuin se itse tarvitsee energiaa. Se voisi mennä vientiin tai siitä voitaisiin tehdä tuotteita Suomessa, tutkijatohtori Hannu Karjunen sanoo.

Kolmannessa skenaariossa Suomeen pitäisi rakentaa noin 120 000 uutta 6 megawatin tuulivoimalaa.

Saksa edelläkävijänä

Hannu Karjusen mukaan Saksa antaa hyvän vertailukohdan sille, minkälaisia mahdollisuuksia Suomella on tuulivoiman hyödyntämisessä.

– Saksaan on rakennettu runsas 60 gigawattia maatuulivoimakapasiteettia, kun Suomessa sitä on noin 6 gigawattia. Pinta-alaltaan maat ovat kuitenkin suunnilleen samankokoisia. Saksa on vain vähän suurempi, Karjunen huomauttaa.

Saksa on kuitenkin huomattavasti tiheämpään asuttu kuin Suomi, ja siksi tuulivoimarakentamiselle on enemmän esteitä.

– Näiden lukujen valossa Suomessa on kyllä vielä aika paljon potentiaalia jäljellä tuulivoimarakentamiseen, tutkijatohtori Hannu Karjunen sanoo.

Teoreettinen laskelma

Tutkijatohtori Hannu Karjunen korostaa, että tutkimuksessa on kyse teoreettisesta mallista. Käytännössä tuulivoimarakentamisen voi estää moni asia. Esimerkiksi Lapissa tuulivoimarakentamista voi estää porotalous.

LUTin laskelmissa ei ole myöskään otettu huomioon Puolustusvoimien tutkavalvonnan tuulivoimarakentamiselle asettamia esteitä erityisesti itärajalla.

– Noin 20 prosenttia Suomen tuulivoimapotentiaalista tippuu pois, jos Itä-Suomesta lohkaistaan noin sadan kilometrin rajavyöhyke pois tuulivoimarakentamisesta, tutkijatohtori Hannu Karjunen sanoo.

