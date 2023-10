Suomi neuvottelee parhaillaan asehankintasopimuksesta israelilaisen Rafaelin kanssa – Yhdysvaltojen hyväksyntä kaupalle saatu elokuussa

Suomi hankkii keskeisiä asejärjestelmiä monista paikoista ja lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen.

Puolustusvoimien kykyä torjua korkealla lentäviä maaleja kohentavan ilmatorjuntajärjestelmän hankinta etenee. Kyseessä on israelilaisen Rafaelin ja yhdysvaltalaisen Raytheonin yhdessä kehittämä kokonaisuus.

– Tämän järjestelmän myynti Suomeen edellytti Yhdysvaltojen hallinnon hyväksynnän ja se saatiin elokuussa, vahvistaa puolustusministeriön erityisasiantuntija Frans Peltonen.

316 miljoonan euron arvoinen hankinta on edennyt sopimusneuvotteluihin.

– Hankintapäätös korkeatorjuntaohjusjärjestelmästä on tehty viime vuoden huhtikuussa ja parhaillaan neuvotellaan hankintasopimusta. Hankintasopimus on tarkoitus allekirjoittaa syksyn aikana.

Israelin tilanne on viime päivinä ollut runsaasti julkisuudessa Hamasin tekemän iskun takia. Onko tällä ollut vaikutusta tähän asehankintaan?

– Toistaiseksi ei ole mitään indikaatiota siitä, että vaikuttaisi. Toimitukset tapahtuvat 2020-luvun loppupuolella, niin tilanne ehtii siihen mennessä varmasti muuttua, sanoo Peltonen.

”Daavidin linko” yltää 15 kilometriin

Entä kuinka merkittävä maa Israel ylipäänsä on Suomen asehankintojen kannalta?

– Israelista on lisäksi hankittu esimerkiksi pintatorjuntaohjusjärjestelmä. Suomi toki hankkii keskeisiä asejärjestelmiä monista muistakin paikoista, ja lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen. Israel on yksi toimittaja muiden joukossa näissä, Peltonen toteaa.

David’s Sling – nimisen korkeatorjuntaohjusjärjestelmän toimittaa israelilainen Rafael Advanced Defense Systems. Tarjouspyynnön mukaan järjestelmän on kyettävä torjumaan vähintään 15 kilometrin korkeudessa olevia maaleja.

Jo entuudestaan Puolustusvoimilla on käytössä norjalais-amerikkalainen NASAMS 2 -järjestelmä, jonka korkeusulottuvuus on ostettavaa, suomennettuna Daavidin lingoksi kutsuttua järjestelmää pienempi.

1990-luvun lopulla Venäjältä Neuvostoliiton aikaisten velkojen maksuna saatu korkeatorjuntaan kykenevä BUK M1 -järjestelmä on Suomessa poistettu käytöstä, muun muassa ohjusten polttoaineen vanhentumisen takia.

Voit keskustella aiheesta 14.10. klo 23:een saakka.