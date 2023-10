Kuka päästi aurinkoahvenen lampeen? Haitallinen vieraslaji levinnyt Pirkanmaalle

Haitallista vieraslajia aurinkoahventa on löydetty Kangasalta. Aikanaan suositun akvaariokalan hallussapito ja levittäminen on nykyisin EU:n alueella kiellettyä.

Aurinkoahvenesta on tehty ensimmäinen varmistettu havainto Pirkanmaalla. Havaintopaikka sijaitsee Kangasalla Vehoniemenharjun alueen lammessa.

Kala ei ole voinut päätyä lampeen muuten kuin siten, että ihminen on vienyt sen sinne.

– Pidän tätä erittäin huolestuttavana. Toivon, että ihmiset käyttäisivät järkeään, sanoo Pirkanmaan kalatalouskeskuksen kalastusbiologi Päivi Pyyvaara.

Aurinkoahventen leviäminen uusille alueille on ongelma, koska ne valtaavat tilaa muilta vesieliöiltä. Aurinkoahven lisääntyy helposti ja puolustaa tarvittaessa pesäkuoppiaan.

Se voi myös näykkäistä ihmistä, joskin lajilla ei ole isoja hampaita.

– Aurinkoahvenen yleistyessä joidenkin kalalajien, rapujen ja eläinplanktonin on havaittu vähentyneen. Veden laatu voi kärsiä, kertoo ylitarkastaja Tapio van Ooik Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Aurinkoahven Pohjois-Amerikasta lähtöisin oleva aurinkoahven on ollut suosittu akvaariokala. Nykyiset lemmikit saa pitää niiden luonnolliseen kuolemaan asti.

Laji on kuulunut vuodesta 2022 lähtien EU:n haitallisten vieraslajien listalle. Lajia ei saa esimerkiksi tuoda EU:n alueelle, päästää ympäristöön, kasvattaa tai myydä.

Suomessa aurinkoahven tavattiin ensimmäisen kerran luonnossa vuonna 2014. Kala on syömäkelpoinen. Avaa

Vehoniemenharjun alueen lammesta ei ole yhteyttä muihin järviin tai jokiin, sillä se on käytännössä vanha vedellä täyttynyt maa-aineksen ottokuoppa.

Havaintopaikka on kuitenkin lähellä Pirkanmaan isoja reittivesiä, joiden kautta järvet yhdistyvät toisiinsa.

– Käytännössä on mahdollista, että kala tai sen mädit pääsevät leviämään edelleen lintujen tai muiden eläinten toimesta. On erittäin tärkeää, ettei ihminen levitä lajia enempää, Pyyvaara sanoo.

Luontoon päästäminen laitonta

Luonnonvarakeskus (Luke) on käynyt Vehoniemellä tekemässä koepyyntiä, jotta kalan määrää lammessa pystyttäisiin arvioimaan.

– Vieraslajin päästäminen luontoon on aina laitonta, muistuttaa Luken erikoistutkija Sanna Kuningas.

Kun aurinkoahven on kerran veteen joutunut, sen saaminen pois on hyvin haastavaa ja kallista. Riskinä on, että muu vesistö ja sen eliöt vahingoittuvat. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi myrkyttäminen tai koko lammen tyhjentäminen. Lisääntymistä voi hillitä myös kalastamalla.

Varsinais-Suomen puolella Paimiossa aurinkoahventa on päädytty torjumaan tyhjentämällä lampi. Työn hintalappu voi olla jopa 100 000 euroa.

Voit kommentoida juttua 11. lokakuuta kello 23 asti.