”Sotaa haluavat vain ääriliikkeet” – Suomessa asuvat israelilais- ja palestiinalaistaustaiset ovat järkyttyneitä alueen väkivallasta

Lauantaiaamu oli monelle israelilais- ja palestiinalaistaustaiselle Suomessa asuvalle suuri shokki, kun palestiinalaisten äärijärjestö Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin.

Tämän jälkeen Hamasin ja Israelin yhteenotoissa on saanut surmansa jo yli 2 700 ihmistä. Hamas otti myös ison määrän panttivankeja hyökkäyksessä.

Suomeen Israelista lapsena muuttanut Tom Efrati kuvailee Suomen israelilaisen yhteisön tunnelmia epätodellisiksi.

Helsingissä asuva suomalais-israelilainen digiyrittäjä ajatteli ensimmäiset uutiset kuultuaan, että käynnissä on lyhyt välikohtaus, kuten yleensä. Nopeasti hän ymmärsi, että kyse on jostain isommasta.

25-vuotiaan Efratin sukua asuu vielä Israelissa. Hänen mukaansa tilanne on järkyttänyt heitä.

– Siellä on totuttu siihen, että Gazan tilanne on jäätynyt paikalleen. Nyt on herätty siihen, että tämä tilanne on päällä jatkuvasti.

Efratin mukaan israelilaiset Suomessa ja Israelissa kokevat, että Hamas on tehnyt sekä israelilaisille että palestiinalaisille terroriteon. Hänen mukaansa Hamasin hyökkäys satuttaa kumpaankin suuntaan.

– Israel joutuu vastaamaan tähän ja varmasti ennennäkemättömällä tavalla, mikä tarkoittaa, että tulee paljon siviiliuhreja ja sivulliset joutuvat kärsimään.

Efrati sanoo, että konfliktin historia on pitkä ja monisyinen, eikä siihen löydy yhtä ainoaa syyllistä.

– Kun Hamas menee asuinalueille ja tappaa ja sieppaa viattomia, se on anteeksiantamatonta eikä sille ole mitään tekosyytä. Mutta tämä (Israelin ja palestiinalaisten välinen) ongelma on monisyinen ja siinä on monta osapuolta, ja kaikki ovat tehneet matkan varrella virheitä, Efrati sanoo.

Elias Gharieb suree konfliktia, mutta ymmärtää taistelijoita

– Kamalalta tuntuu, ei pitäisi tällaista olla, palestiinalaistaustainen Elias Gharieb sanoo viime päivien tapahtumista.

Helsingin Vuosaaressa baaria pitävällä Ghariebilla on yhä sukulaisia Hamasin hallinnoimassa Gazassa.

Hän suree taisteluista kärsivien puolesta.

– Naiset ja lapset nyt kuolevat, niin Israelissa kuin Gazassakin.

Gharieb ei usko Israelin pommitusten osuvan Gazassa juurikaan aseistautuneisiin taistelijoihin vaan siviileihin. Viimeisimpien tietojen mukaan on Gazassa kuollut jo toistatuhatta ihmistä ja Israelin ilmaiskut ovat romahduttaneet useita kerrostaloja.

Avaa kuvien katselu Elisa Gharieb osallistui maanantaina mielenosoitukseen Gazan siviiliväestön puolesta. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Gharieb sanoo, että sotiminen tuo vain uusia sotia eikä konflikti johda mihinkään hyvään. Hänen mukaansa sotaa haluavat vain ääriliikkeet kummallakin puolella ja muut palestiinalaiset ja israelilaiset haluavat rauhaa.

Hän kuitenkin ymmärtää myös niitä, jotka taistelevat Israelia vastaan.

– Olisiko se oikein, että joku miehittäisi Suomen ja antaisi suomalaisille vain pienen kaistaleen missä asua? Gharieb kysyy.

Hän haikailee Oslon sopimuksen ja kahden valtion mallin perään, missä Palestiinalle ja Israelille määriteltäisiin rajat ja maiden kansalaisilla olisi mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen. Hän ei usko sen olevan mahdollista niin kauan kuin Israel miehittää alueita.

– Koko Hamasia ei olisi, jos länsimaat olisivat tunnustaneet Palestiinan valtion, hän sanoo.

”Epäinhimillistä”, sanoo Turussa asuva Eric Rímon

Israelissa syntynyt ja nykyään Turussa asuva Eric Rímon on järkyttynyt ja huolissaan tilanteesta Israelissa ja Gazassa. Rímon kertoi ajatuksistaan Svenska Ylelle.

– En tajunnut aluksi kuinka iso juttu on kyseessä. Luulin, että kyse on vain muutamasta Gazan rajan ylittäneestä terroristista, Rímon sanoo.

Rímonin perheenjäseniä asuu Ashdodin kaupungissa Gazan kaistan lähellä.

Rímon sai pian viestejä läheisiltään heidän olevan kauhuissaan ja piileskelevänsä pommisuojissa. Hän ymmärsi, miten vakavasta iskusta on kyse. Yksi hänen lapsuudenystävänsä on yhä kateissa, ja yksi hänen tuttavansa kuoli Hamasin iskussa.

– Kamalaa ja epäinhimillistä, Rímon kuvailee ajatuksiaan hyökkäyksestä.

Avaa kuvien katselu Eric Rímonin sukulaisia asuu lähellä Gazan kaistaa. Kuva: Carl Fahllund

Israel on kutsunut 360 000 reserviläistä palvelukseen. Myös Rímonin ystävä sai kutsun.

– Hän lähetti minulle viestin, jossa hän kertoi minun olleen hyvä ystävä. Hän halusi minun tietävän sen, jos hän ei tule takaisin.

Rímon toivoo, ettei tilanne kärjistyisi enempää.

– Me haluamme rauhaa, emmekä halua useampien maiden sekaantuvan tilanteeseen. Siitä tulisi lisää ongelmia ja kuolemaa. Tämä saa riittää nyt.