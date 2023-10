Perämeri voi hyvin, mutta kuinka kauan? Herkän merialueen kuormitusta voitaisiin vähentää tukkimalla suo-ojia

Oulun Kiimingissä on ennallistettu suota, jotta turvemaan humus ei valuisi alueelta. Video: Rami Moilanen / Yle

Perämeri on Suomen viimeisiä hyvinvoivia merialueita, mutta sitäkin uhkaa veden tummuminen ja rehevöityminen.

Myös rannikkovesien tila on heikentynyt esimerkiksi Oulun edustalla. Syynä on muun muassa vesistöihin valuva humuskuormitus. Metsätaloudesta aiheutuvaa kuormitusta on mahdollista vähentää vesistöystävällisillä metsänhoitotoimilla, kuten palauttamalla turvemaiden valumavesiä luonnontilaisille tai ennallistettaville soille.

John Nurmisen Säätiön erityisasiantuntija Anna Saarentauksen mukaan ennallistettu suo puhdistaa valumavesiä ja hidastaa niiden virtausta.

– On huomattu, että turvemaiden metsätalous on aika suuri kuormittaja. Nyt taloudellisesti vähämerkityksellisiä ojitusalueita on ennallistettu, koska niillä ei ole puutuotannollista arvoa, mutta ne ovat vesiensuojelun kannalta erittäin tärkeitä.

Ennallistaminen ja vesien palauttaminen ovat metsätaloudessa Saarentauksen mukaan ainoita tapoja, joilla pysäytetään liukoisessa muodossa olevia ravinteita.

Yksityiset metsänomistajat tulisi saada mukaan ennallistamaan suoalueita. Tällä hetkellä valtaosa tehdään valtioin mailla.

Avaa kuvien katselu Suomaiden metsittämisen yhteydessä on kaivettu ojia, joista vesi virtaa lampiin, jokiin tai aina mereen saakka. Kuva: Rami Moilanen / Yle

– John Nurmisen Säätiön toive on, että tähän saataisiin valtion tukea. Nyt ennallistaminen on luonnonsuojelua, eikä kestävää metsätaloutta, jota sen mielestäni pitäisi olla, kertoo Saarentaus.

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa halutaan parantaa Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa.

Perämerta uhkaa tummuminen ja rehevöityminen

Perämeri on vielä varsin kirkasvetinen, mutta suunta on huonompi.

Esimerkiksi Oulun Kiimingissä ennallistettiin Natura-alueella oleva suomaasto. Vaikka suon ojien kautta valuneet vedet eivät ole päätyneet suoraan Perämereen, on sen ravinnekuorma kasvanut.

– Jokien vesi valuu Perämereen. Myös jokien tummuminen vaikuttaa Perämereen. Typpikuormitus on kasvussa, kertoo ylitarkastaja Jaana Rintala Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Ilmastonmuutoksen myötä talviaikainen sademärää on kasvanut, joten kokonaisravinnekuormitus kaikkinensa Perämereen kasvaa.

– Yhden pienen suon ennallistaminen ei hirveästi näy Perämeren tilassa, mutta pienistä puroista humus- ja ravinnekuorma koostuu. Taytyy muistaa, että metsäojitukset kuormittavat vesistöjä vuosikymmeniä. Osa humuksesta päätyy aina Perämereen saakka, kertoo Rintala.

Katso Tummenevat järvet Yle Areenasta:

Voit keskustella aiheesta 13.10. kello 23:een asti.