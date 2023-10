Asiantuntija: Hamasilla on nyt kaikki pelissä – näin Israelin maahyökkäys etenisi

Israel valmistautuu kaikesta päätellen suureen maahyökkäykseen Hamas-terroristijärjestöä vastaan Gazan alueella. Gazan rajalle kootaan parhaillaan satojen tuhansien sotilaiden taisteluvoimaa.

Hamasin lauantaina aloittama raketti- ja kommandohyökkäys Israeliin oli niin massiivinen ja Israelin kannalta nöyryyttävä, että Israelin hallituksen on poliittisista syistä pakko vastata siihen.

Se, ettei Israel vielä ole käynnistänyt hyökkäystään, saattaa johtua siitä, että Hamas otti suuren määrän panttivankeja. Vaikka Israelin johto on vakuuttanut, ettei Hamasin kanssa neuvotella, voi olla, että kulissien takana neuvotteluja käydään, arvelee Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa työskentelevä everstiluutnantti Juha Mäkelä.

Hamas on ilmoittanut, että jos Israel hyökkää ja Gazan pommitus jatkuu, terroristijärjestö alkaa tappaa vankejaan.

Avaa kuvien katselu Israelin sotilaita Gazan rajalla. Kuva: Menahem Kahana / AFP

Näin maahyökkäys tapahtuisi

Mäkelä on joka tapauksessa vakuuttunut, että Israel aloittaa ennemmin tai myöhemmin maahyökkäyksensä, rajoitetuin tavoittein.

Israelin asevoimat on ilmoittanut, että se kokoaa Gazan rajalle neljän divisioonan taisteluvoiman. Yhden divisioonan suuruus on yleensä 10 – 20 000 sotilasta. Mäkelä ei usko, että ne kaikki lähtisivät liikkeelle yhtä aikaa.

Hamas osaa odottaa hyökkäystä. Pieni yllätysmahdollisuus Israelilla on, sillä se voi valita, mistä suunnasta hyökkäys tulee. Tätä Israelin sodanjohdossa pohditaan samalla kun selvitetään Hamasin asemia.

Avaa kuvien katselu Israelin telatykkejä maan pohjoisosassa 8.10. Kuva: Jalaa Marey / AFP

– Kaikki Israelin tiedustelusensorit on suunnattu Gazaan, Mäkelä sanoo.

Israelin ensisijainen tavoite on saada Hamasin rakettitulitus loppumaan. Ainoa pysyvä keino tähän on alueen miehittäminen, Mäkelä sanoo.

Hänen mukaansa ainoa tapa hyökätä Gazan tiheästi rakennettuihin kaupunkeihin on edetä jalkaväki edellä, tunnustelijat kärjessä. Arvokasta panssarikalustoa ei viedä kapeille kujille, missä Hamasin taistelijat voisivat väijyä niitä panssaritorjuntaohjusten kanssa.

Hamasilla tiedetään olevan runsaasti esimerkiksi venäläisiä Kornet-ohjuksia, jotka pystyvät tuhoamaan israelilaisen Merkava-taistelupanssarin, vaikka niiden suojaus on poikkeuksellisen vahva.

– Kun Hamas saadaan sidottua tulitaisteluun, voidaan siihen vaikuttaa ilmasta. Keskeinen osa maavoimien hyökkäystä on taisteluhelikopterien tuli, Mäkelä kertoo.

Kun maavoimat on saanut alueen haltuunsa, sen hallinta varmistetaan tuomalla paikalle raskaampaa kalustoa.

Tunnelit ja rauniot

Mäkelän mukaan suurena haasteena Israelin etenemiselle on Hamasin kaivama laaja tunneliverkosto. Sieltä käsin Hamas voi jatkaa taistelua. Hamasin uskotaan kyenneen rakentamaan tunneleistaan hyvin vankat, ja niissä on esimerkiksi kommunikaatiovälineistöä, kertoo The Guardian -lehden analyysi.

On mahdollista, että Israelin joukkojen on ammuttava eteen tulevia rakennuksia maan tasalle päästäkseen etenemään. Rauniot tarjoavat loputtomasti suojapaikkoja Hamasin taistelijoille.

Mäkelä muistuttaa Venäjän käymästä Tšetšenian sodasta 1994–95, jolloin pääkaupungissa Grožnyissä paikalliset joukot tuhosivat venäläispanssareita talojen katoilta. Mäkelä ei kuitenkaan usko, että Israel lähtisi tuhoamaan kaikkia eteen tulevia rakennuksia.

Asutuskeskustaistelu aiheuttaa suuria tappioita kaikille osapuolille.

Miljoonia siviileitä sodan jaloissa

Gaza on sodan näyttämönä poikkeuksellinen, sillä alue on yksi maailman tiheimmin asutettuja. Gazassa asuu Espoon kokoisella alueella 2,3 miljoonaa ihmistä.

Avaa kuvien katselu Loukkaantunutta miestä viedään sairaalaan Gazan kaupungissa. Kuva: Haitham Imad / EPA

Israel on kehottanut asukkaita siirtymään toistaiseksi vielä auki olevan Rafahin rajanylityspaikan kautta Egyptiin, mutta tämänkaltainen joukkopako ei liene realistista. Mitään suurempaa liikehdintää ei myöskään ole näkynyt.

On lähes väistämätöntä, että siviilit joutuvat tulevan hyökkäyksen jalkoihin. Hamasin intresseihin saattaa myös kuulua ihmiskilpien käyttäminen, Mäkelä muistuttaa.

Hamasin taistelijoita voi olla vaikea erottaa tavallisista siviileistä. Mäkelän mukaan siviilien kannalta pahin tilanne olisikin, jos Hamasin asemiehet olisivat siviilien joukossa, eivätkä israelilaiset tietäisi, ketkä ovat siviilejä, ketkä eivät.

– Kansainvälisen oikeuden mukaan taistelijalla on oltava tunnistettavat merkit, hän toteaa.

Gazan vaikea maasto

The Guardian -lehden analyysin mukaan Israelin suorittamat Gazan valtaukset toistavat tiettyä kaavaa. Isku alkaa voimakkaalla tulituksella, johon osallistuvat ilmavoimat, tykistö ja laivasto. Valtauksia on ollut vuosina 2009 ja 2014. Israel on myös tehnyt pienempiä iskuja Gazan alueelle.

Avaa kuvien katselu Gazan kartta Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Panssarien käyttämiseen sopivaa alavaa maaseutua on pohjoisessa Erezin rajanylityspaikan luona, Khan Younisin itäpuolella sekä Gazan kaupungin eteläpuolella Burejissa, missä maasto kohoaa harjanteeksi. Siellä panssarivoimat saavat hieman laajemman ampuma-alan.

Hyökkäyksiin on käytetty myös Philadelphi-tietä Rafahin lähellä.

Pohjoisesta tulevaa hyökkäystä palestiinalaiset pystyvät estämään esimerkiksi Beit Lahian ja Jabaliyan korkeista taloista. Myös Gazan pohjois-etelä-suuntaisen päätien varrella on paljon puolustajaa suosivia teollisuusrakennuksia.

Kaikki pelissä

Israel valtasi Gazan edellisen kerran vuonna 2014. Tuolloin konflikti kesti vajaat kaksi kuukautta. Tulitaukosopimuksen myötä Israel vetäytyi Gazasta.

Mäkelän mukaan kaikki merkit viittaavat nyt siihen, että yhteenotosta on tulossa suurempi.

– En usko, että Hamas ajattelee niin, että antaa Israelin vallata, mennään maan alle ja isketään myöhemmin, Mäkelä puntaroi.

– Nyt kyseessä on koko Hamasin olemassaolo ja sen edellytykset. Uskon, että he tulevat pistämään kovemmin vastaan, hän jatkaa.

Israelilla olisi halua tuhota koko järjestö, mutta Mäkelä ei usko, että se on sotilaallisesti mahdollista.

Hän muistuttaa, että aika ei ole Israelin puolella. Maa saa nyt myötätuntoa, mutta kun sota pitkittyy ja pommituskuvat leviävät maailmalle, sympatia saattaa heiketä. Muissa arabimaissa noussee halu tukea palestiinalaisia.

Mäkelä uskoo, että Israel lähtee voimalla ja valtaa tiettyjä osia Gazasta. Sitten toivottavasti aletaan käydä tulitaukoneuvotteluja, mahdollisesti ulkomaiden välityksellä.

– Pahinta olisi, jos rauhanvälitykselle ei anneta mahdollisuutta vaan pyritään massiivisella voimalla koko Hamasin hävittämiseen. Silloin alkaisi Lähi-idässä sellainen sekasotku, mitä ei ole nähty 50 vuoteen, Mäkelä varoittaa.