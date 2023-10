Näillä hyvinvointialueilla alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy muuttuu kokeilusta pysyväksi

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu loppuu tämän vuoden lopussa. Osa hyvinvointialueista on jo päättänyt jatkaa maksutonta ehkäisyä, osa alueista tekee päätöksensä myöhemmin.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille muuttuu kokeilusta pysyväksi ainakin kuudella hyvinvointialueella.

Viime vuoden alusta alkaneeseen kokeiluun osallistui Helsingin lisäksi 16 hyvinvointialuetta. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kokeilu loppuu tämän vuoden lopussa.

Kokeilun tarkoituksena oli kehittää ja yhtenäistää nuorille tarjottavia seksuaaliterveyspalveluja. Olennaisessa osassa olivat suunnittelemattomien raskauksien ja seksitautien ehkäisy, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskeva neuvonta ja seksuaalikasvatus.

Maksuttomaan ehkäisyyn kuuluvat ehkäisypillerit, kierukka, kapselit, rengas, laastari ja kondomit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikön Reija Klemetin mukaan kokeiluun lähdettiin tilanteessa, jossa hyvinvointialueilla nuoret olivat hyvin eriarvoisessa asemassa maksuttoman ehkäisyn saamisessa.

Käytännöt vaihtelivat hyvinvointialueesta ja kunnasta riippuen. Osassa kunnista pitkäaikainen ehkäisy on ollut jo valmiiksi maksutonta alle 25-vuotialle. Näin on ollut esimerkiksi Kymenlaaksossa vuodesta 2021 ja Vantaalla vuodesta 2019. Osalla alueista taas maksuttomuus on koskenut esimerkiksi vain ensimmäistä ehkäisyvälinettä.

– Yksi keskeinen tavoite oli nuorten osallistaminen, ja se on hienosti otettu käyttöön, jotta alle 25-vuotias saisi valita kaikista ehkäisyvälineistä juuri hänelle sopivan tavan, Klemetti sanoo.

Laajaa maksutonta ehkäisyä on jo päätetty jatkossa tarjota alle 25-vuotiaille Lapissa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Näistä hyvinvointialueista Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Itä-Uusimaa eivät olleet kokeilussa mukana, vaan ovat tehneet päätöksen kokeilusta riippumatta.

Tämän lisäksi neljällä alueella on päätetty tarjota maksutonta ehkäisyä vaihtelevin kriteerein joko alle 20-vuotiaille tai alle 21-vuotiaille. Kymmenen kokeilussa mukana ollutta aluetta ei ole vielä tehnyt päätöstä jatkosta. Niitä odotetaan syksyn aikana.

Voit katsoa alta olevasta kartasta, mikä on tilanne omalla alueellasi.

Parannettavaa riittää

THL:n Klemetti pitää kokeilua kokonaisuutena onnistuneena, mutta parannettavaa silti jäi. Hänen mukaansa nuoria pitäisi tavoittaa vielä paremmin. Klemetti nostaa esiin tämän vuoden kansallisen kouluterveyskyselyn.

Vuosittain tehtävässä kouluterveyskyselyssä kysytään seksuaalisesta aktiivisuudesta ja esimerkiksi siitä, onko käyttänyt ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä.

Klemetin mukaan tämän vuoden kouluterveyskyselyn perusteella yhdynnässä olleiden osuus ei ollut noussut, mutta ehkäisyä käyttämättömien osuus oli hieman noussut. Toisaalta nuorten vastauksissa nousi esiin se, että ehkäisyä tarvinneista sitä olivat parhaiten saaneet nimenomaan osalla kokeilussa mukana olleista alueista asuvista.

Kouluterveyskyselyn pohjalta eri puolella Suomea peruskoulussa olevista tytöistä vain noin puolet kertoi saaneensa maksutonta ehkäisyä sitä tarvitessaan. Siinä on Klemetin mukaan selvästi parannettavaa.

– Lukioissa ja ammattioppilaitoksissa luvut olivat vähän parempia.

Klemetin mukaan alueet lähtivät kokeiluun mukaan eri tahtiin, joten tämän vuoden kouluterveyskyselyn pohjalta ei voi vielä tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Kokeilun vaikutuksesta esimerkiksi aborttien määrään tai seksitautitartuntoihin ei Klemetin mukaan ole vielä olemassa tutkimustuloksia.

Kallista ainakin aluksi

Osa kokeiluun osallistuneista hyvinvointialueista ei ole vielä tehnyt päätöstä nuorille suunnatun maksuttoman ehkäisyn jatkosta. Näin on esimerkiksi Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Käytettävissä oleva raha on pitkälti määrittävä tekijä.

THL:n Klemetin mukaan aiheesta tehdyn väitöstutkimuksen perusteella alle 25-vuotiaiden pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät ovat kustannustehokkaita.

– Kustannuksia tulee ensialkuun, mutta pitkässä juoksussa syntyy säästöjä.

Hän toivoo, että alueet eivät tekisiä päätöksiä lyhytnäköisesti. Klemetin mukaan nuorten hyvinvointia pitäisi tarkastella laajasta näkövinkkelistä ja ymmärtää, miten tärkeää heidän on päästä keskustelemaan ammattilaisen kanssa seksuaaliterveydestä.

– Maksuttomuus on porkkana, että nuori tulee palveluihin, saa kontaktin aikuiseen ja sillä tavalla myös mahdollistetaan, että nuoret hyötyvät heille suunnatuista palveluista kokonaisuudessaan. Mahdollisesti myös poistuu taloudellisia rajoitteita ehkäisyn hankinnalle ja käytölle.

Ehkäisyvälineet noutoautomaatista

Eri puolella Suomea kehitettiin erilaisia tapoja saavuttaa kokeilulle asetetut tavoitteet.

Esimerkiksi Keski-Suomessa kehitettiin suosituksi muodostunut seksuaalineuvonnan chat.

Pohjois-Karjalassa, Kajaanissa ja Varsinais-Suomessa puolestaan otettiin käyttöön niin sanottu smart box -palvelu. Yhteistyötä tehtiin opiskelijoiden terveydenhuollon YTHS:n kanssa, jonka kautta ehkäisyvälineet tarjottiin. Kunnan tehtävänä oli järjestää niille noutopalvelu.

– Se on kuin postin automaatti, josta voi käydä hakemassa sinulle määrätyt ehkäisypillerit.

Klemetti nostaa yhtenä onnistumisena esiin myös Helsingissä perustetut seksuaali- ja ehkäisyneuvonnan walk in -vastaanotot, ja se, että päihdeasiakkaiden matalankynnyksen päiväkeskuksessa tarjotaan ehkäisykapseleita päihdeasiakkaille.

– Se on ollut erittäin kustannustehokasta ja sillä on myös suuri merkitys inhimisellä tasolla.