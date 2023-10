Estonia-tv-sarjan ohjaaja Ylelle: ”Emme saa unohtaa vastuukysymystä – se on yhä olemassa”

Estonia on Suomen kallein tv-sarja. Siihen paloi yli 15 miljoonaa euroa.

Suomen johtava kaupallinen tv-kanava MTV on tarttunut monikansalliseen traumaan, joka koskee Suomea, Viroa ja Ruotsia. Autolautta MS Estonia upposi myrskyssä syyskuussa 1994, ja onnettomuudessa kuoli yli 850 ihmistä. Erikoista suuronnettomuudessa on se, ettei kukaan ole ottanut siitä vieläkään vastuuta.

Sorjonen-tv-sarjalla (Yle) kansainvälistä menestystä niittänyt ohjaaja ja käsikirjoittaja Miikko Oikkonen on luonut kahdeksanosaisen sarjan Estonia, joka käsittelee Estonian tragediaa tutkintakomission silmin. Se on Suomen, Ruotsin, Viron ja Belgian yhteistuotanto, johon on uponnut 15,3 miljoonaa euroa.

Kyseessä on Suomen toistaiseksi kallein tv-sarja. Idea sarjaan syntyi ennen koronapandemiaa helsinkiläisessä Fisher King -tuotantoyhtiössä.

– Ilmoitin jo siinä vaiheessa, että en halua tehdä sarjaa pelkästään itse katastrofista. Myöskään salaliittoteoriat eivät kiinnosta tässä maailman ajassa, Oikkonen toteaa.

Estonian onnettomuustutkinta kesti kolme vuotta, ja Oikkonen haistoi siinä tarinan.

– Huomasin, että siellä on tarina, jota ei ole vielä kerrottu. Se oli ainakin yhtä monimutkainen ja mielenkiintoinen kuin itse onnettomuus.

Sarja kertoo onnettomuustutkinnan kautta siitä, mitä tapahtui ennen onnettomuutta, onnettomuuden aikana ja Estonian pelastustöissä.

Estonia on neljän maan yhteistuotanto. Sarja alkaa MTV Katsomossa torstaina 12. lokakuuta.

Historioitsijat perkasivat arkistoja

Monella suomalaisella on yhä muistikuvia Estonian onnettomuudesta, kuten Oikkosella. Ne perustuvat enimmäkseen erilaisiin uutiskuviin ja dokumenttimateriaaliin.

– Huomasin, että muistikuvat olivat melko kapeita.

Oikkonen hämmästyi, kun hän jutteli aiheesta ruotsalaisten kollegojen kanssa.

– Huomasin, että onnettomuus on aivan toisenlainen ja toisen sisältöinen Ruotsissa kuin Suomessa.

Onnettomuuden uhreista suurin osa oli ruotsalaisia. Heitä oli noin 500.

– Tuntui, ettei Ruotsissa tiedetty Suomen tai Viron asioista onnettomuuden käsittelyssä juurikaan.

Avaa kuvien katselu Jussi Nikkilä tekee pääroolin Estonia-sarjassa. Hän näyttelee Suomen tutkintakomission tutkijaa. Kuva: Fisher King / MTV

Siitä syntyi yksi sarjan kantavista ideoista.

– Pyrimme näyttämään sarjassa mahdollisimman monta näkökulmaa onnettomuuteen ja onnettomuustutkintaan. Miksi se oli niin monenkirjava, ja miksi niin monella oli aika erilainen näkemys siitä, mitä tapahtui, ja miten onnettomuus pitäisi selvittää, Oikkonen listaa.

Tuotantoyhtiö palkkasi ensi töikseen tutkijoita tekemään pohjatyötä. Jo pelkästään kansallisarkistoissa on Oikkosen mukaan tuhansia onnettomuuteen liittyviä nimikkeitä. Historioitsijat Suomesta, Ruotsista ja Virosta kahlasivat läpi arkistomateriaalia.

He yrittivät löytää ”punaisia lankoja” siihen, mistä onnettomuustutkinnassa oli kyse eri maissa.

– Tämän jälkeen mietimme, miten voimme kertoa fiktiivisesti näistä asioista.

Oikkonen puhuu esimerkiksi siitä, miten ihmiset muodostavat mielipiteitään tällaisten prosessien aikana. Ja millaisten paineiden alla he työskentelevät onnettomuustutkinnassa.

– Tällaisia asioita on hankala käsitellä dokumentin keinoin.

Avaa kuvien katselu Jos sarjan näkökulma olisi ollut vain Ruotsissa, en olisi uskaltanut ryhtyä tähän, sanoo ohjaaja Måns Månsson. Kuva: Jyrki Ojala

Chernobylistä MS Estonialle

Estonia-sarjan pääohjaajaksi kiinnitettiin ruotsalainen, nousussa oleva ohjaaja Måns Månsson. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa yhdysvaltalais-brittiläisessä Chernobyl-minisarjassa second unit -ohjaajana. Se tarkoittaa ”kakkoskuvausryhmän” ohjaajaa, joka kuvaa tuotannon ”vähemmän tärkeitä” kohtauksia.

Toinen sarjan ohjaajista on Sorjonen-tv-sarjasta tuttu Juuso Syrjä.

Vuonna 1982 syntyneellä Månssonilla on kirkas muisto Estonian onnettomuudesta. Hän oli silloin alakoulussa. Koulun rehtori ja opettajat kokosivat oppilaat aamulla yhteen.

– Se oli ilmeisesti jossain määrin kriisinhallintaa, mutta minulle jäi vahva tunne, että se oli myös tapa laskea meidät. Puuttuiko joku joukosta?

– En koskaan unohda sitä, Månsson toteaa nyt 30 vuotta myöhemmin.

Avaa kuvien katselu Estonian onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä. Laivalla oli onnettomuushetkellä 989 matkustajaa. Kuva: Herkki Merila/ Fisher King / MTV

Hän kuvailee Estonian onnettomuutta yhtä vahvaksi ruotsalaistraumaksi kuin pääministeri Olof Palmen (1927–1986) murha.

– Nämä kaksi traumaa ovat eläneet rinnakkain ja synnyttäneet salaliittoteorioita.

Molemmat traumat ovat yhä selvittämättä.

– Jollain tapaa uskon, että siihen kuuluu myös se, miten kyvyttömiä olemme olleet käsittelemään tällaisia kriisejä ja konflikteja.

Sekä Estonian suuronnettomuus että Palmen murha ovat varjostaneet Månssonin mukaan ruotsalaista yhteiskuntaa.

– Aivan kuin jokin outo tumma pilvi olisi roikkunut muutoin normaalilta vaikuttavan Ruotsin yllä, Månsson toteaa.

Monen näkökulman huomioon ottaminen sarjan käsikirjoituksessa helpotti Månssonin päätöstä ottaa työ vastaan.

– Jos näkökulma olisi ollut vain Ruotsissa, en olisi uskaltanut ryhtyä tähän.

Avaa kuvien katselu Estonia-sarja kertoo fiktion keinoin, mitä pelastustöissä tapahtui. Kuva: Laura Mainiemi / Fisher King / MTV

Ruotsalaiset pelkäävät konflikteja

Månsson kuvaa Estonia-sarjan tekoa elämänsä vaikeimmaksi asiaksi. Kohtausten kuvaaminen lavastetussa myrskyssä on jo sinänsä haastavaa, mutta ohjaaja paini myös moraalisten ja eettisten kysymysten kanssa.

Miten tehdä sarja niin, ettei se loukkaa onnettomuudessa kuolleita, heidän omaisiaan ja onnettomuudesta selvinneitä?

– Oli valtava haaste kuvata asiat tavalla, joka ei tunnu teennäiseltä vaan jollain lailla arvokkaalta.

Månsson pohtii yhä sitä, miksi ruotsalainen yhteiskunta ei ole pystynyt käsittelemään Estonian tragediaa. Keskustelu jumittaa yhä siinä, johtuiko onnettomuus ruotsalaisesta laivayhtiöstä, virolaisesta miehistöstä, suomalaisesta aluksesta vai saksalaisesta telakasta, jolla MS Estonia rakennettiin.

– Emme pääse keskustelussa eteenpäin. Mietimme yhä sitä, oliko aluksessa reikä ja miten nopeasti vesi tulvi autokannelle, Månsson sanoo.

Hän uskoo, että asia liittyy ruotsalaisten kyvyttömyyteen käsitellä konflikteja.

– Uskon ehdottomasti, että pohjalla on ruotsalainen konfliktin pelko. Meillä on taipumus olla ottamatta vastuuta tällaisista monimutkaisista traumoista.

Avaa kuvien katselu Jussi Nikkilän näyttelemä hahmo uskoo alussa, että Estonian onnettomuuden syyn voi tutkia paperilla laskennan avulla. Kuva: Herkki Merila/ Fisher King / MTV

Heinäkuussa 2023 kerrottiin, että Viron ja Ruotsin turvallisuustutkintaviranomaiset aloittivat vedenalaiset tutkimukset Estonian hylyllä. Tutkimus on kesken.

Månsson toivoo, että sekä Estonia-tv-sarja että uudet tutkimukset muistuttaisivat kaikkien kolmen maan, Suomen, Ruotsin ja Viron kansalaisia siitä, ettei kukaan ole vieläkään ottanut vastuuta onnettomuudesta.

– Emme saa unohtaa vastuukysymystä. Se on yhä olemassa. Toivottavasti tämä kaikki johtaa johonkin, Månsson sanoo.

