Suomen Punainen Risti Israelin ja palestiinalaisalueiden tilanteesta: ”Siviilien tilanne on erittäin huolestuttava”

YK:n mukaan jo yli 260 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Gazan kaistalla sen jälkeen, kun Israel aloitti massiiviset ilmaiskut Gazaan.

Ilmaiskut Gazaan ovat Israelin mukaan vastahyökkäys äärijärjestö Hamasin viikonloppuna aloittamalle verilöylylle Israelissa.

Humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski kertoo tilanteen Israelissa olevan erittäin vakava siviilien kannalta.

– Gazassa tilanne on ollut jo ennestään hauras pidemmän aikaa. Meneillään olevien iskujen ja pommitusten jäljiltä on paljon haavoittuneita, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa.

Terveydenhuolto on kuormittunut, Gazan aluetta ja taloja on pommitettu, ihmiset tarvitsevat suojaa, vettä ja ruokaa, Saarikoski listaa akuuteimpia avun tarpeita. On myös paljon ihmisiä, jotka pyrkivät iskujen alta alueelta pois.

Saarikosken mukaan sotatoimet yhdistettynä siihen, että Gazan kaista jätettäisiin kokonaan avun ulkopuolelle kuulostaa todella vakavalta.

– Jos uhkailu koko kansan saarrolla toteutuu ja lakataan toimittamasta vettä, polttoainetta ja ruokaa, niin totta kai se tilanne tulee olemaan ihan katastrofaalinen.

Avustustyöntekijät toimivat oman henkensä uhalla

Ilman aselepoa tai humanitaarisia käytäviä avustustyöntekijöiden toimiminen aktiivisten taistelujen aikana on vaikeaa.

– Humanitaarinen työ pitäisi taata ihmisille niin, että se ei olisi avustajille vaarallista. Myös terveydenhuolto pitäisi voida taata ihmisille silloin kun he tarvitsevat ja sitä ei saisi estää, Saarikoski sanoo.

Saarikosken mukaan sekä palestiinalaisen Punaisen Puolikuun että israelilaisen Magen David Adomin, eli Israelin puolella olevan Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä on loukkaantunut yrittäessään tehdä avustustyötä.

Jotta siviilejä voitaisiin suojella, iskuja siviilejä ja siviilirakennuksia kuten kouluja ja sairaaloita kohtaan pitäisi välttää.

– Myöskään siviilien poispääsyä taistelujen alta ei pitäisi estää.

Avaa kuvien katselu Tuhoutuneita asuinrakennuksia Gazassa. Kuva: AOP

Punainen Risti on toiminut alueella jo pitkään

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on toiminut alueella jo vuodesta 1967. Saarikosken mukaan erityisesti Gazan alueella on pyritty tekemään pitkäkestoista avustustyötä silloin kun on ollut rauhallisempaa.

Terveydenhuollon lisäksi on tehty vesihuoltoa, sekä autettu paikallisjärjestöjä olemaan paremmin varautuneita juuri tällaisiin tilanteisiin esimerkiksi ambulanssijärjestelmien suhteen.

Saarikosken mukaan Punaisen Ristin komitea käy parhaillaan neuvotteluja kaikkien osapuolten kanssa ja pyrkii puhumaan kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja sodan säännöistä.

Avustusjärjestön tehtävä on auttaa kaikkia, jotka apua tarvitsevat

Punainen Risti ei ota konfliktissa kantaa siihen, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Tarkoitus on puhua siviilien puolesta ja suojella heitä.

– Me toimimme humanitaaristen periaatteiden mukaan, eli me annamme apua kaikille niille, jotka apua tarvitsevat ottamatta kantaa siihen, minkä maalaisia he ovat, tai mikä heidän poliittinen sitoumuksensa on, Saarikoski kertoo.

Avaa kuvien katselu Israelilaiset luovuttamassa verta Tel Avivissa. Kuva: Abir Sultan / EPA

Paikalla ei ole suomalaisia avustustyöntekijöitä

Suomen Punaisella Ristillä ei ole tällä hetkellä suomalaisia avustustyöntekijöitä paikan päällä. Saarikoski epäilee, että myöskään pyyntöä Suomelle tuskin tulisi kesken vaarallisen ja aseellisen konfliktin.

– Jos meille tulisi pyyntö vaikkapa myöhemmin, niin se luultavasti koskisi terveydenhuoltoa sekä osaajien lähettämistä sairaaloihin.

Tavallinen kansalainen voi Saarikosken mukaan tällä hetkellä parhaiten tukea siviilien kärsimysten auttamista lahjoittamalla avustusta SPR:n katastrofirahastoon.

– Jos meille tulee hätäapupyyntöjä avustustyöntekijöiden tai materiaalin osalta, niin pystymme silloin antamaan tukea juuri tämän katastrofirahaston avulla, Saarikoski kertoo.

Päivitetty 11.10. klo 8.08: Gazassa kodeistaan paenneiden määrä on noussut yli 260 000:een, arvioi YK.