Ylilääkäri paljastaa hätkähdyttävän syyn pitkiin potilasjonoihin: suurin osa kalliista ostolääkäreistä tekee vain 1–2 työpäivää viikossa Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialueella on 110 psykiatrin virkaa. Näistä ostopalveluiden avulla on tällä hetkellä täytetty 43.

Jonot mielenterveyspalveluihin ovat olleet Pirkanmaalla jo vuosia todella pahoja. Syyskuun lopussa yli 1 300 psykiatrian potilaan hoitotakuu on ylittynyt, ja lähes 2 000 potilasta on hoitotakuujonossa.

Ylen hankkimat tuoreet luvut paljastavat yhden juurisyistä, miksi potilaat eivät pääse hoitoon: ostolääkärit tekevät häkellyttävän vähän työpäiviä.

Suuri osa nykyisistä psykiatreista jää lähivuosina eläkkeelle, eikä uusia valmistu tarpeeksi paikkaamaan vajetta. Psykiatrian virkoja on vaikea saada täytetyksi esimerkiksi siksi, että psykiatrin työ ei kiinnosta tarpeeksi montaa erikoisalaansa valitsevaa lääkäriä.

Ongelmia syventää se, että suurin osa ostolääkäreistä tekee osa-aikaista työviikkoa.

Vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo sanoo, että lähes kaikki ostopalvelulääkärit tekevät töitä vain osa-aikaisesti 1–4 päivää viikossa.

– Heistä suurin osa on töissä päivän tai pari viikossa, Rainesalo sanoo.

Ostopalvelulääkäri on Rainesalon mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle noin kolme kertaa kalliimpi kuin virkalääkäri. Keikkalääkärien kovat palkat ovat herättäneet viime aikoina julkista keskustelua.

Joka neljäs lääkäri osa-aikatyössä

Ostolääkäreiden työajasta on vähän tietoa. Ilmiö on niin uusi, ettei Lääkäriliitolta löydy asiasta tilastotietoa. Se tiedetään, että terveyskeskuksissa joka seitsemäs lääkäri on ostopalvelulääkäri.

Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne on tutkinut yleisesti lääkärien osa-aikatyötä. Lääkärien tuoreimman työmarkkinatutkimuksen mukaan vastaajista peräti joka neljäs työskenteli osa-aikaisessa työsuhteessa.

Houkuttaako keikkalääkärien hyvä palkka tekemään osa-aikatyötä?

– Siitä emme tiedä, sitä ei ole kysytty, Parmanne sanoo.

Lääkärit ovat perinteisesti tehneet pitkiä päiviä päivystyksien takia. Monilla lääkäreillä voi olla myös useita töitä. Lääkäreillä voi olla esimerkiksi toimi sairaalassa ja yksityisvastaanotto.

Tämä ei kuitenkaan yksin selitä ilmiötä. Lääkärien työmarkkinatutkimuksessa yleisin syy osa-aikaiseen työhön on työkuormituksen keventäminen.

Alle 35-vuotiaista lääkäreistä 33 prosenttia selitti osa-aikaista työtä usealla työllä, kun taas 59 prosenttia kertoi syyksi työkuormituksen vähentämisen.

– Nuoret lääkärit arvostavat vapaa-aikaa yhä enemmän. Näin on varmasti myös muilla aloilla, Parmanne sanoo.

Keski-ikäisillä vastaajilla osa-aikatyön tekemisessä korostuu työn ja perheen yhteensovittaminen. Näin on etenkin naisilla.

Lähityötä tekevät harvat

Ongelma on myös se, että ostopalvelulääkärit eivät välttämättä tee suoraa potilastyötä. Psykiatrian ostopalvelulääkäreistä pelkkää lähityötä tekevät vain harvat Pirkanmaalla.

Suuri osa ostopalvelulääkäreistä tekee hybridityötä tai pelkkää etätyötä.

Sirpa Rainesalon mukaan ostopalvelulääkäreiden työnkuva on usein erilainen virkalääkäreihin verrattuna.

– Se on lausuntopainotteinen. Kehittämistyö ja vastuu moniammatillisen avohoidon tiimin johtamisesta eivät ole ostopalveluina toteutettavissa, Rainesalo kertoo.

Tänä vuonna psykiatrian ostopalvelulääkärit tuottavat hyvinvointialueelle 3 200 työpäivää.

Työajan joustoa myös virkalääkäreille

Hyvinvointialue on jo aiemmin kertonut, että se yrittää vähentää yleisesti ostopalvelulääkäreiden määrää ja lisätä työajan joustoa omille lääkäreille.

– Tavoitteena on jatkossa mahdollistaa aiempaa enemmän myös omille lääkäreille osa-aikaisuuksia ja muita työelämän joustoja, Rainesalo sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola on sanonut aiemmin, että vuokratyövoiman osuutta halutaan vähentää.

– Viime aikoina se on karannut käsistä, ja haluaisimme ryhtyä rajoittamaan vuokratyövoiman käyttöä, Marina Erhola sanoi.

