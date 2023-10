Uutta mobilisaatioaaltoa odotetaan Venäjällä, moskovalainen mainonnan työntekijä lähti lomalle Kreikkaan eikä pelkää

Pelko uudesta liikekannallepanosta on jälleen pinnalla Venäjällä. Soitimme kutsuntaikäiselle moskovalaismiehelle.

Moskovalainen mainostoimiston työntekijä, 38-vuotias mies, ei usko mahdolliseen uuteen laajaan liikekannallepanoon Moskovassa. Riippumaton venäläismedia Meduza kirjoitti syyskuussa, että uusi liikekannallepano Venäjällä on vääjäämätön.

Jos laaja liikekannallepano alkaa, kutsua armeijaan ei tarvitse ottaa vastaan, mies väittää. Yle ei julkaise miehen nimeä tai kuvaa, ettei hän joutuisi hankaluuksiin.

Moskovalaismies kertoo tässä jutussa, mitä keinoja keskiluokalla on vastustaa sotaa ja miten sota näkyy Venäjän pääkaupungissa.

Minkälaisessa tilanteessa vastaat näihin kysymyksiin?

– Vierailen serkkuni luona Kreikassa. Serkkuni on puoliksi suomalainen ja asuu poikaystävänsä kanssa täällä. Ajat ovat vaikeat venäläisille, jotka haluavat matkustaa. Minne tahansa ei voi mennä, ja matkustaminen on kallista.

Miten moskovalaiset voivat matkustaa edelleen?

– Monet tuttavapiirissäni matkustavat edelleen. He käyvät enimmäkseen Turkissa. Liput ovat suhteellisen halpoja, vaikka ne ovat 3–4 kertaa kalliimpia kuin ennen. Eurooppaan ei moni pääse. Viisumit ovat aiempaa kalliimpia ja niiden saaminen on monimutkaista.

Rakastan Eurooppaa, joten minun on etsittävä vaihtoehtoja ja vähennettävä vaatimuksiani. Ennen valitsimme aina hienon hotellin ja mukavat matkustusajat.

Turkki on yksi venäläisturistien suosituimpia kohteita.

Oletko käynyt Suomessa ja onko sinulla siellä sukua tai ystäviä?

– Tätini meni naimisiin Suomessa muistaakseni vuonna 1993. Samalla tavalla kuin kaikki lähetettiin mummolaan maalle, minut lähetettiin pienenä tätini luo Suomeen lomalle. Vietin paljon aikaa Suomessa, varsinkin kesällä.

Pidän Suomesta paljon. Opin jopa vähän suomea kesäkoulussa.

Miten puhut sodasta Suomen-sukulaistesi kanssa?

– Puhumme siitä koko ajan. Kaikki suomalaiset sukulaiseni vastustavat kovasti sotaa ja ovat Putinia vastaan, täti erityisesti. Olemme kohta kaksi vuotta keskustelleet samasta asiasta. Se on kauheaa. Mitään ei voi tehdä.

Mitä mieltä olet sodasta?

– Sodan alku oli yksi elämäni kamalimmista kokemuksista. Otin ensimmäiset kuukaudet hyvin raskaasti, mutta nyt olen tottunut kauheuksiin. Moraalisesti ei tietenkään ole hyvä sanoa niin, koska miten sotaan voi tottua?

Omaan lähipiiriini kuuluu Moskovan keskiluokkaisia toimistotyöntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisissä yrityksissä. Enemmistö heistä on sotaa vastaan. Luultavasti 30 prosenttia on aktiivisesti sitä vastaan ja hyvin pieni osa kannattaa sitä.

Moni julkaisi vain mustia kuvia tai Ukrainan lippuja Facebookissa ja Instagramissa sodan alettua. Ei ole oikein nauttia elämästä sodan aikana ja näyttää sitä.

Minä en vain julkaissut mustaa kuvaa vaan kirjoitin, mitä sodasta ajattelin. Kirjoitin myös, että kun sota on ohi ja Ukrainaa on mahdollista auttaa, teen sen varmasti. Monet tuntemani ukrainalaiset tukivat minua. En ole lopettanut julkaisemasta päivityksiä hauskoista asioista, oluesta tai lomista. Jatkan postaamista, mutta kaikki tietävät, mitä todella ajattelen.

Moskovassa odotetaan mahdollista uutta liikekannallepanoa. Mitä teet, jos saat kutsun armeijaan?

– Uskon, että viranomaiset tekevät edelleen kaiken mahdollisen varmistaakseen, että ihmiset eivät tiedä, milloin kutsunnat alkavat. Ihmisiä houkutellaan rahalla ja mainoksilla. En siis oikeastaan usko toiseen kutsunta-aaltoon, enkä siihen, että minä tai joku ystävistäni saa kutsun. Emme tietenkään voi sulkea mitään pois, kun ottaa huomioon tilanteen rintamalla. Jossain vaiheessa loppuvat ne ihmiset, jotka haluavat lähteä rahan takia.

Jos saan kutsun, on vain yksi tapa reagoida: ei mitenkään. En mene minnekään, en allekirjoita mitään. Periaatteessa Moskovassa poliisi ei tule perääni eikä vie minua väkisin armeijan värväystoimistoon. Yleisesti ottaen en siis pelkää.

Miten sota on vaikuttanut uraasi tai elämääsi?

– Työskentelen mainostoimistossa. Se oli aiemmin kansainvälinen, mutta nykyään venäläinen. Meillä oli paljon ulkomaisia asiakkaita, maailman suurimpia yrityksiä. Ne käyttivät paljon rahaa mainontaan, joten meillä oli hyvät tulot. Mutta helmikuun jälkeen suuret tavarantoimittajat jättivät Venäjän markkinat tai lopettivat mainonnan. Yrityksemme erotti paljon ihmisiä. Muiden palkkaa leikattiin 30 prosenttia.

Vuoden 2022 keväällä ajateltiin, että pakotteet astuisivat välittömästi voimaan ja kaikki romahtaisi. Viime vuoden lopulla kävi selväksi, että mitään talouskatastrofia ei tapahtunut. Yleisesti hinnat ovat nousseet 30 prosenttia, joten elämästä on tullut köyhempää.

Avaa kuvien katselu Katumainos Moskovassa kutsuu ”puolustamaan isänmaata”. Kuva: Juri Kochetkov / EPA

Mitä mieltä olet siitä, että Euroopan maat rajoittavat venäläisten pääsyä Eurooppaan?

– Alusta alkaen kannatin kaikkia pakotteita, koska toivoin, että niillä olisi vaikutusta Putinin sotaan. Sitten kävi selväksi, että itse asiassa vain minä ja ystäväni, jotka matkustavat turisteina ja jotka vastustavat sotaa, olemme uhreja. YouTubessa bloggaajat mainostavat espanjalaisia, portugalilaisia ja kyproslaisia viisumeja. Eli ostakaa kiinteistö näistä maista ja saatte oikeuden päästä Schengen-alueelle.

Minun kaltaisilleni matkustaminen Eurooppaan on muuttumassa lähes mahdottomaksi. Virkamiestemme rakastajattaret sen sijaan matkustavat. Heillä on mahdollisuus ostaa kiinteistöjä Espanjasta ja jatkaa matkailuaan. Se on epäoikeudenmukaista. Ihmiset, joihin näiden pakotteiden piti vaikuttaa, matkustavat vapaasti.

Mitä uskot sodassa tapahtuvan ensi vuonna?

– Todennäköisesti kaikki pysyy ennallaan. Se on suotuisaa hallinnolle. Rintama pysyy samana ja Venäjä jatkaa kaupunkien ja Ukrainan tuhoamista.

Vallattujen alueiden rakentamista jatketaan, jotta valtaapitävät voivat jälleen kerran pestä rahaa ja hyödyntää korruptiota. Se on kauheaa.

En tiedä, miten kutsua näitä alueita. Monet kutsuvat niitä Venäjän federaation kuvitteelliseksi alueeksi. Vallattuja alueita voidaan kutsua jonkinlaiseksi saavutukseksi ja myydä sota näin venäläisille ja vaatia heiltä uusia uhrauksia.

Mitä Venäjän presidentistä Vladimir Putinista puhutaan juuri nyt?

– Rehellisesti sanottuna yritän olla kuulematta, mitä hän sanoo. Kukaan ei keskustele hänestä lähipiirissäni. Hänestä voi vain suuttua, ärsyyntyä ja kuunnella. Minulla ei ole siihen enää energiaa. En katso Putinin kuvia edes internet-meemeissä.

Kuka on seuraava Venäjän johtaja?

– Uskon, että presidentinvaalit menevät suunnitelmien mukaan. Putin pysyy virassa. Näin ollen hänellä on vielä monta vuotta edessään.

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin juttu olisi voinut kääntyä miten tahansa. Oli vahinko, että Putin pystyi jotenkin kääntämään sen osittain edukseen. Tällaisia tapahtumia voisi olla paljon enemmänkin. Odotan, mitä tapahtuu vaikka vuoden kuluttua.

Miltä sinusta tuntuu palata Venäjälle?

– En pelkää, enkä tunne oloani epämukavaksi. Ymmärrän, että olisi parempi elää Venäjän ulkopuolella, mutta minulla on Moskovassa työpaikka.

Lisäksi ajattelen, että poistuneet venäläiset alkavat ymmärtää väärin, mitä maassa tapahtuu. Olen myös kiinnostunut muutosten ja ihmisten toiminnan tarkkailusta.

Jos joku saa selville, että annoin tämän haastattelun, he saattavat aloittaa rikosjutun, koska se on yleinen käytäntö. Useimmiten hallinto kuitenkin neuvoo ihmisiä etukäteen lähtemään ja yrittää näin ajaa ihmisiä pois Venäjältä.