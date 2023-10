Nokian vanhalta kaatopaikalta valuu yhä epäpuhtauksia vesistöihin – aiempaa toimivammat puhdistamot lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta

Nokian Koukkujärven teollisuusalueella on rakennettu paikalliseen puroon kaksi luonnonmukaista suodatinta. Alueen vesistön laatuun vaikuttaa edelleen muun muassa entinen avokaatopaikka.

Nokian Koukkujärven vanhalta kaatopaikalta ja sen ympäristöstä on valunut vuosikausia ravinteita ja epäpuhtauksia läheisiin vesistöihin.

Tampereen Hiedanrannassa on jo muutama vuosi sitten kokeiltu biohiilen käyttöä hulevesien puhdistuksessa, mutta paikalle rakennettu suodatin tukkeutui ja lakkasi toimimasta.

Veden laatua yritetään nyt Nokialla parantaa luonnonmukaisilla suodattimilla, joissa on aiempaa läpäisevämpi rakenne. Yhtenä tavoitteena on osoittaa, että suodattimien tekeminen on helppoa ja edullista.

Haukijärvestä Kyynijärveen virtaavan puron yläjuoksulla toimii biohiilisuodatin, ja läheisessä lammessa puurankasuodatin. Toiminnasta vastaavat yhdessä Ekokumppanit, Pirkanmaan Jätehuolto ja Nokian kaupunki.

– Koukkujärven vanhalta kaatopaikalta suodattuu valuma-alueille muun muassa kohonneita ravinnepitoisuuksia. Yritämme nyt siepata niitä suodattimilla matkan varrella, projektipäällikkö Petri Mäkelä Ekokumppaneista sanoo.

Solisevaan puroon on rakennettu luonnonmukainen suodatin asettamalla veteen vuorotellen biohiilisäkkejä ja kalliomursketta.

– Biohiilellä on valtava imeytymiskyky nesteelle ja sen sisältämille aineksille. Vesi kulkee suodattimen läpi, mutta ravinteet ja kiintoainekset jäävät kiinni siihen.

Videolla Petri Mäkelä ja Pyry Rinkinen Ekokumppaneista esittelevät luonnonmukaisten suodattimien rakennetta. Video: Matias Väänänen / Yle

Havupuut puhdistavat parhaiten

Parinsadan metrin päässä sijaitsevassa lammessa piilottelee puolestaan puunrangoista rakennettu suodatin.

Lampeen on saatu Nokian kaupungilta 150 rankaa, mikä sen vesipinta-alaan suhteutettuna on juuri sopiva määrä.

Puupuhdistamossa rankanippujen pinnalla oleva eloperäinen aines edistää myös luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Puupuhdistamon tekemiseen voi käyttää mitä tahansa puulajia. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että havupuut toimivat puhdistuksessa parhaiten.

– Vedessä olevan puun pinnalle muodostuu päällyskasvusto, joka koostuu sienistä, levästä, mikrobeista ja bakteereista. Se taas kuluttaa alustana ravinteita ja kiintoaineita vedestä, joka puhdistuu, Ekokumppanien projektipäällikkö Pyry Rinkinen kertoo.

Puurankasuodatin lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja auttaa muun muassa alueen taimenkannan säilyttämisessä.

– Ekosysteemi kaipaa juuri tällaisia alkupisteitä. Koko kierrossa lähdetään liikkeelle bakteereista alkaen, kun biokalvo syö vesistössä pieneliöt ja sitten taas isommat eläimet syövät niitä, sanoo Mäkelä.

Viikonlopun rankkasateet nostivat veden pintaa purossa niin paljon, että biohiilipuhdistamon säkit peittyivät. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Vedessä pysytään vuosia

Biohiilisuodattimen puhdistusteho on parhaimmillaan heti asennuksen jälkeen, kun taas puurankasuodattimella se paranee ajan myötä.

– Nämä eivät kaipaa varsinaisesti huoltoa. Biohiilipuhdistamon imukyky täytyy tosin vuosittain tarkistaa, ja samaten se, että puupuhdistamo pysyy paikallaan, Mäkelä kertoo.

Puhdistamot saavat jäädä paikoilleen jopa kymmeneksi vuodeksi. Vesistöön on rakennettu matkan varrelle kolme mittauspistettä, joiden väliin suodattimet sijoittuvat.

– Pirkanmaan Jätehuolto on aiemmin tutkinut Kyyniojan vesistöä, ja näin ollen meillä on pitkäaikainen historia vesistön tilasta. Saamme ehkä piankin selkeitä tuloksia suodattimien käytöstä.

Biohiilisuodatin koostuu pienistä hiilenkappaleista, jotka syntyvät kuumentamalla puuainesta hapettomassa tilassa korkeassa lämpötilassa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Ekokumppaneiden projektipäälliköt toivovat, että luonnonmukaiset suodattimet löytäisivät tiensä kaikkialle Suomeen.

– Tämä on halpaa toimintaa, jossa hyvällä suunnittelulla saadaan tuloksia aikaan nopeasti. Suodattimen voi helposti halutessaan tehdä itsekin melkein mihin tahansa vesistöön, Mäkelä sanoo.

