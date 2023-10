Poliisi: Hakunilan palaneen asunnon kiukaan päällä ei ollut tavaraa syttymishetkellä

Vantaan Hakunilassa palaneen asunnon kiukaan päällä ei poliisin tietojen mukaan ollut palon syttymishetkellä tavaroita.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Rauno Jämsän mukaan tiedossa ei ole, kuinka paljon saunassa ylipäänsä on ollut sinne kuulumattomia tavaroita, mutta hänen mukaansa saunaa ei ilmeisesti ollut käytetty hetkeen saunomiseen.

– Joillain ihmisillä on ollut tapana pitää saunaa varastona tai vaatteiden säilytys- tai kuivatuspaikkana. Tämän tyylisesti (paloasunnon) saunaa on ilmeisesti käytetty, Jämsä kertoo.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkesin) johtavan tutkijan Kai Valosen mukaan sauna ei ole ollut tupaten täynnä tavaraa.

– Semmoisiakin saunoja olemme Suomessa nähneet, että ne ovat kokonaan täynnä laatikoita ja isompia esineitä. Sellaisesta ei ole kyse, mutta jonkin verran oli tavaraa, Valonen kertoo STT:lle.

Viiden ihmisen hengen vaatineen palon on epäilty syttyneen saunasta, mutta palon tarkka syttymissyy ei toistaiseksi ole tiedossa. Saunasta on löytynyt sinne kuulumatonta materiaalia kuten muun muassa vaatteita.

Palossa kuoli äiti ja neljä lasta

Poliisi ei epäile ketään rikoksesta vaan tutkii palon syttymissyytä ja uhrien kuolemaa. Poliisin lisäksi paloa tutkivat myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Otkes.

Palossa kuoli perheen äiti ja neljä alle 10-vuotiasta lasta. Palosta selvinnyt perheenisä on päässyt sairaalahoidosta, ja poliisi on kuulustellut häntä. Jämsän mukaan kuulustelujen sisällöstä ei voida vielä kertoa mitään. Kuulusteluja on määrä jatkaa lähipäivinä.

– Hänhän (perheenisä) on toki itsekin järkyttynyt tilanteesta. Pitää olla inhimillinen tässä ja yrittää pala kerrallaan saada häneltä tarkennuksia, Jämsä lisää.