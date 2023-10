Maailmankuulu lasitaiteilija toi Suomeen tuhansista sirpaleista rakennetun pelottavan koiran, jota katsoja haluaa silti silittää

Suomen lasimuseossa Riihimäellä on esillä tuhansista värikkäistä lasinpaloista koottuja, elävän tuntuisia koiria, kaloja ja demoneja.

– Niiden täytyy kiinnostaa minua ja olla jollakin tavalla tarpeeksi hulluja, jotta voin luoda niitä tällaisesta hullusta materiaalista, selittää puolalainen lasitaiteilija Marta Klonowska, 59, omalaatuista taidettaan.

Iso, vaaleista lasinpaloista tehty spanieli on yhtä aikaa kiehtova ja pelottava. Sen kimalteleva turkki on koottu tuhansista ohuista ja kapeista lasinpalasista.

Tuntuu kuin jokainen koiran turkin karva olisi pörröllään ja sojottaisi kohti katsojaa.

Samaan aikaan aivot varoittavat koskemasta teräviin lasinpalasiin. Olo on hieman epämukava.

Marta Klonowskan näkemys kingspanielista, joka esiintyy alun perin saksalaisen Johann Friedrich Wegenerin (1812–1879) maalauksessa. Kuva: Artur Gawlikowski / Suomen lasimuseo

Juuri sitä levottomuutta Marta Klonowska kertoo tavoittelevansa.

Hänen veistoksensa ovat toisaalta viehättäviä ja kauniita, mutta teräväreunaiset lasinpalat tekevät niistä myös kylmiä ja yksinäisiä.

Yhtä kaikki, Klonowskan luomat hahmot ovat ainutlaatuisia. Tällä tekniikalla tällaisia teoksia ei tee maailmassa kukaan muu.

Sirpaleet työhuoneen lattialla toivat onnea

Suomen lasimuseossa on näytteillä loppuvuoden ajan kaikkiaan 15 hahmoa. Koirien lisäksi esillä on karppeja, pari demonia, vuohi ja jättiläiskäärme sekä muutama lasikenkä.

Lasiin Marta Klonowska päätyi puolivahingossa.

– Työhuoneellani oli hajonnut pullo. Katselin lasinpalasia ja tuumin, että tämä voisi olla mielenkiintoista, taiteilija muistelee.

Syntyi ajatus koota hajonneista palasista jotain uutta. Lisäksi näytti siltä, ettei lasi kiinnostanut muita taiteilijoita piirun vertaa. Lasista löytyi näin omaleimainen materiaali, joka sopi Klonowskan taiteeseen.

Marta Klonowska on opiskellut taidetta ensin kotimaassaan Puolassa ja sitten Düsseldorfissa, Saksassa.

– Minulla on hyvin klassinen koulutus. Taideakatemiassa minun piti opiskella piirtämistä ja maalaamista.

Marta Klonowskaa eivät ihmishahmot kiinnosta. Eläinfiguurit kun voivat olla enemmän abstrakteja. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Koirat muotokuvissa kertoivat omaa tarinaansa

Opinnoista oli se hyöty, että Marta Klonowska tunsi myös 1500- ja 1700-luvun maalaustaidetta. Klassisista teoksista tarttui silmiin sivuhahmoja, kuten koiria.

Koirat kertoivat valtaapitävien muotokuvissa arvostuksesta ja asemasta. Naisten muotokuvissa koira viestii puolestaan uskollisuudesta.

Ei ihme, että taiteilijan mielikuvitus lähti laukkaamaan.

Klonowskan ensimmäiset lasiset koirahahmot syntyivät 2000-luvun alussa.

Pienen bolognese-rotuisen koiran taiteilija poimi taidemaalari Francisco de Goyan (1746–1828) teoksesta, joka esittää herttuatar Maria de Silvaa.

Lasinen koira on tehty on punaisesta lasista. Herttuatar on Marta Klonowskan tulkinnassa tiivistynyt punaisiksi lasikengiksi.

Klonowskaa on kiitelty siitä, miten hänen onnistuu saamaan hahmoihinsa liikkeen tuntua ja ilmeikkyyttä huolimatta siitä, että veistokset muodostuvat tuhansista lasinpaloista.

Ne myös painavat paljon.

Duchruchu – Liikahduksia -näyttelyssä on esillä myös luonnoksia, joiden pohjalta näyttelyn teokset ovat syntyneet. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Kaiken takana on yhä hyvä piirrostaito

Puolalaistaiteilija korostaa piirtämistä.

– Piirrän kynällä ihan käsin. Teen pieniä harjoitelmia ja sitten suurempia, jotta tiedän, minkä muotoinen ja kokoinen teoksesta on tulossa. Sen jälkeen teen lähinnä teknisiä piirroksia.

Duchruchu – Liikahduksia -näyttelyn hahmoista esiin nousee taidemaalari ja graafikko Albrech Dürerin luonnosvihosta löytynyt tutkielma vuohesta.

Vaaleanpunaisen vuohen turkki on kuin jäykistynyttä lasispagettia. Huomio kiinnittyy painottoman askeleen ottaneeseen vasempaan jalkaan.

Myös lentoon pyrähtävä tumma demoni on näyttelyn dramaattinen katseenvangitsija. Aikaa kuluu, kun tutkii mihin kaikkiin suuntiin ja muotoihin taiteilija on joutunut lasinpaloja leikkaamaan.

Parissakymmenessä vuodessa Marta Klonowskan taide on alun lasilaatoista ja -paloista mennyt yhä pikkutarkempiin yksityiskohtiin.

Kehitys näkyy selkeästi japanilaisissa karpeissa. Vierailu nousevan auringon maassa innosti taiteilijaa tutkimaan puupiirroksia.

Värikkäät lasiset karpit saivat innoituksensa vanhoista japanilaisista puupiirroksista. Kuva: Ella Tommila / Suomen lasimuseo

Erityisesti Utagawa Hiroshigen (1797–1858) piirtämistä karpeista Klonowska on versioinut värikkäät, voimaa ja liikettä täynnä olevat kalat.

– Pidän japanilaisista puupiirroksista. Ne eivät ole vain inspiraationi lähteitä, vaan teen niistä tutkintoja. Haluan tehdä jotain erilaista ja viedä sen hyvän maun rajoille.

Kolme kalaa kimaltelee Suomen lasimuseon suuren salin auringonvalossa kaikissa sateenkaaren sävyissä.

Kehrälle kiertynyt jättiläiskäärme syntyi vain hetkeä ennen näyttelyä

Tuorein työ on vain muutama viikko ennen Riihimäen näyttelyä syntynyt Albertus Seban (1665–1736) väripiirroksen pohjalta syntynyt jättikäärme.

Luonnoksista näkee, miten Marta Klonowska on vähitellen löytänyt kiertyneelle lasikäärmeelleen oikean muodon ja asennon.

Miten nämä oudot, mutta toisaalta puhuttelevat lasiveistokset rakentuvat?

Vaaleanpunaisista lasinpaloista koostettu vuohi. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Tutkimalla käärmettä katsoja huomaa, kuinka lasinpalat on aseteltu kiinni paksuun silikonimassaan. Raskaiden teosten ydin on kuitenkin hitsattua terästankoa.

– Ennen tein hitsaukset itse, mutta nykyisin minulla on apulainen.

Kehikon ympärille taiteilija virittää ja muotoilee kanaverkkoa, jonka päälle tulee silikoni ja viimeiseksi lasinpalat. Niitä onkin hänen studiollaan laatikkokaupalla, eri paksuisia, erivärisiä ja erimuotoisia.