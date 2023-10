Helmareiden kärkihahmo valaa uskoa nuoriin tyttöihin: Opettele kuuntelemaan itseäsi, niin vältyt kaikelta turhalta

Kuva: PA Images via Getty Images

Naisten A-maajoukkueen Helmareiden keskikenttäpelaaja Olga Ahtinen elää unelmaansa Lontoossa.

Kokkolalaissyntyinen Ahtinen asuu Lontoossa ja on elokuusta asti pelannut naisten superliigaa Tottenham Spursin naisten joukkueessa.

– Olihan se aika iso muutos siihen, mihin oli tottunut Ruotsissa. Tämä on ollut iso askel ammattimaisuudessa ja siinä, kuinka paljon ihmisiä tekee töitä meidän ympärillä ja fasiliteeteissa ja tietysti itse jalkapallossakin.

Ahtisen mukaan naisten jalkapallo on kehittynyt viime vuosina paljon. Silti erot tyttöjen ja poikien välillä ovat suuret.

– Fakta on se, että raha erottaa. Poikiin panostetaan jo ihan nuoresta.

Ohjeet nuorelle pelaajalle

Tänään keskiviikkona 11. lokakuuta vietetään valtakunnallista tyttöjen päivää.

Tänä vuonna päivän teema on tytöt ja urheilu.

Olga Ahtinen kehottaa urheilijan elämästä haaveilevia nauttimaan matkasta ja tekemään kovasti töitä.

– Loppujen lopuksi pitkäjänteinen työ kantaa pidemmälle kuin se, että yrittää saavuttaa kaiken hetkessä. Kannattaa myös uskoa, että kaikki tulee aikanaan.

Nuorelle Olgalle hän opettaisi itsensä kuuntelemista. Vastoinkäymisistä oppii.

– Kun ei mene niin hyvin tai tulee loukkaantumisia, niistä tulee vahvempana takaisin. On hyvä muistaa myös kuunnella omaa kroppaa ja omaa mieltä, jotta tietää, milloin on aika tehdä enemmän ja milloin vähemmän. Näin välttyy kaikelta turhalta.

Suunta on oikea, mutta todellisuus vielä erilainen

Englannissa kaikki joukkueet elävät Ahtisen mukaan ammattimaista elämää ja pystyvät siinä mielessä kilpailemaan toisiaan vastaan, vaikka erojakin on.

– Täällä ovat maailman parhaat pelaajat, joten pelit ovat nopeatempoisempia ja tosi paljon fyysisempiä.

Juuri tasaisuus vie lajia eteenpäin, sanoo Ahtinen.

– Olisi mahtava nähdä, minne kaikkialle lajia voisi viedä, jos tytöt ja naiset saisivat samat mahdollisuudet ihan nuoresta asti, mitä poikien puolella varsinkin isoissa seuroissa näkee.

Ahtinen sanoo, että suunta on oikea: asioita yritetään nostaa esille, jotta saataisiin tasa-arvoa naisten urheiluun.

Todellisuudessa Valioliiga-pelaajat elävät kuitenkin hyvin erilaista elämää verrattuna naisten superliigan pelaajiin.

– Meillä asiat ovat täällä tosi hienosti ja joka päivä saa olla kiitollinen siitä, mutta kun pääsee välillä käymään miesten puolella, huomaa, että se on ihan järjettömän kokoinen bisnes.

Ennen Englantiin lähtöään Ahtinen pelasi jalkapalloa ammattilaisena Tanskassa ja Ruotsissa. Tanskassa hän teki pelaamisen ohella aluksi puolipäivätöitä.

Ahtisen mukaan jo askel Tanskasta Ruotsiin oli iso.

– Ruotsissakin kärkijoukkueilla oli enemmän rahaa panostaa toimintaan, mutta tuntui, että häntäpää ei pysynyt siinä mukana.

Joka maasta jotain mukaan

Olga Ahtinen on pelannut ulkomailla vuodesta 2017. Hänen elämänsä on muuttunut joukkueiden mukana, mutta myös siksi, että hän on itse kasvanut.

– Uuteen joukkueeseen on helpompi päästä mukaan, kun tietää kuka on. Ruotsissa yhteinen kieli helpotti kommunikointia, samoin Englannissa.

Ahtinen aikoo ottaa joka maasta jotain tuliaisiksi. Yksi niistä on kohteliaisuus.

– Suomessa mennään heti suoraan asiaan. Tanskassa, Ruotsissa ja varsinkin Englannissa on enemmän small talkia. Sähköposti aloitetaan aina kohteliaasti ja ollaan kiinnostuneita ihmisestä ja päivän kuulumisista.

Ahtisen mukaan Ruotsissa normijuttu oli myös se, että pukukoppiin tultaessa kysyttiin, mitä on tehnyt tai mentiin kahvilaan ”fikalle” ja vaihdettiin kuulumisia.

– Rakastin Ruotsissa sitä, että aamulla kun tulin treeneihin valmentaja aina sanoi: Huomenta Olga. Se tuntui tosi henkilökohtaiselta!

