Olivia Sala, 18, sai satasen laskun yo-kirjoituksista, vaikka ei olisi pitänyt – ”Olin hämmentynyt ja epäuskoinen”

Ammattioppilaitokset palauttavat nyt opiskelijoille maksuja, joita on peritty virheellisen lain tulkinnan takia. Sekaannuksia on sattunut ympäri Suomea.

18-vuotias Olivia Sala suorittaa yhtä aikaa ammatillista ja ylioppilastutkintoa. Koulun alussa kaksi vuotta sitten Salalle kerrottiin hänen koko koulutuksensa olevan maksuton.

Keskellä kesää postilaatikosta tipahti kuitenkin 102 euron lasku ylioppilaskirjoituksista.

Sala oli ilmoittautunut kirjoittamaan syksyllä kolme ainetta. Hän joutui maksamaan 34 euroa jokaisesta kirjoituskerrasta koululleen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle.

– Olin hämmentynyt ja epäuskoinen. Äidin kanssa pyydettiin laskuun lisää maksuaikaa, jotta ehdittäisiin selvittää asia, kunhan koulu alkaa, Sala kertoo.

Avaa kuvien katselu Toukokuussa Sala ilmoittautui opinto-ohjaajan opastamana yo-kokeisiin maksuttomana opiskelijana. Heinäkuussa tuli silti lasku. Kuva: Joni Palmén / Yle

Koulun alettua opinto-ohjaaja kertoi Salalle, että ylioppilastutkintolautakunta vaatii maksua kirjoituksista, koska Sala on jo valmistunut ammattiin. Jollei hän maksaisi laskua, hän ei voisi osallistua kirjoituksiin.

Sala on Suomen ammattiin opiskelevien liiton SAKKI ry:n hallituksen jäsen, joten hän tiesi kaksoistutkintojen maksuttomuuden aiheuttaneen sekavia tilanteita muidenkin opiskelijoiden kohdalla.

– Maksoin silti, koska en henkisesti jaksanut alkaa riidellä kesken kirjoituksia, Sala sanoo.

Koulu aikoo palauttaa rahat

Pari viikkoa sitten Salan opinto-ohjaajaltaan saama tieto laskuttamisen syystä osoittautui vääräksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli antanut kouluille virheellisen ohjeen periä opiskelijoilta maksuja. Kaksoistutkinnon kuuluu oikeasti olla kokonaan maksuton.

Ministeriön virhe tuli ilmi, kun Mikkelissä Etelä-Savon ammattiopiston opiskelija kyseenalaisti saamansa kehotuksen maksaa opinnoistaan ja Yle lähti tekemään asiasta juttua.

Ministeriö havaitsi tällöin virheensä, korjasi sen nettisivuilleen ja linjasi, että virheellisesti perityt maksut täytyy palauttaa opiskelijoille.

Avaa kuvien katselu Nykyisen lainsäädännön mukaan viisi kirjoituskertaa on opiskelijalle ilmaisia. Sala kirjoittaa vain ne, sillä ei halua joutua maksamaan useammista. Kuva: Joni Palmén / Yle

Sala luki uutisen Ylen sivuilta ja aikoo nyt pyytää rahojensa palauttamista. Hän ei ole vielä ennättänyt olla kouluun yhteydessä.

Salan koulussa, Omniassa selvitetään nyt, onko virheellisiä laskuja lähtenyt Salan lisäksi muille opiskelijoille. Johtava rehtori Maija Aaltola kehottaa opiskelijoita olemaan yhteydessä opintotoimistoon, jos he ovat saaneet virheellisiä laskuja. Omnia palauttaa rahat.

Aaltola: Ministeriötä hämmentänyt laki ei ole yhtään epäselvä

Aaltola kummastelee ministeriön viestintää asiassa.

– Muutokset pitäisi ensin viestiä virallisesti ja sitten viedä ne nettisivuille, sanoo Aaltola.

Monissa muissakin kouluissa, muun muassa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pokessa, on kritisoitu ministeriön tiedottamisen jääneen puskaradion varaan.

Aaltola ei allekirjoita ministeriön väitettä, jonka mukaan virhe pääsi syntymään lain epäselvän muotoilun takia.

– Siellä sanotaan ihan selvästi, että kaksoistutkinto-opiskelijan koulutus on maksutonta, kunnes molemmat tutkinnot ovat valmistuneet, Aaltola sanoo.

Avaa kuvien katselu Tältä opetus- ja kulttuuriministeriön virheellinen ohje näytti ministeriön nettisivuilla vielä lokakuun alussa. Kuvakaappaukseen on lisätty punainen alleviivaus. Kuva: Riina Kasurinen / Yle

Oppivelvollisuuslain voimassa oleva 16§: ”Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.”

Opiskelija, ole yhteydessä laskuttajaan

Suomen ammattiin opiskelevien liiton SAKKI on selvitellyt useita tapauksia, joissa opiskelijoita on kehotettu maksamaan opinnoistaan. Jos joku nyt arvelee saaneensa virheellisen laskun, liitto neuvoo olemaan yhteydessä siihen tahoon, joka laskun on lähettänyt. Neuvoa voi kysyä myös omalta opinto-ohjaajalta.

Avaa kuvien katselu Ylioppilastutkintolautakunta laskutti Omniaa Salan osallistumisesta kirjoituksiin. Sen seurauksena Omnia laskutti Salaa. Kuva: Joni Palmén / Yle

Olivia Salan perheessä satasen yllätyslaskun maksaminen aiheutti järjestelyjä. Silti Salalta riittää ymmärrystä uusien lakien aiheuttamille ongelmille.

– Näen paljon positiivisia puolia toisen asteen koulutuksen maksuttomuudessa. Vaikka noita kömmähdyksiä sattuu, niin sellaista on elämä, Sala toteaa.

