Presidentti Niinistö: Suomi on varautunut ja valmiutemme on hyvä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo lausunnossaan, että vedenalaisen infrastruktuurin vaurioituminen on otettu vakavasti ja sen syitä on tutkittu sunnuntaista lähtien. Valtionjohto on ollut Niinistön mukaan tilanteesta tiiviisti informoitu.

Niinistön mukaan on todennäköistä, että sekä kaasuputken että tietoliikennekaapelin vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta. Vaurioiden syy ei ole vielä selvillä. Tutkinta jatkuu Suomen ja Viron yhteistyönä.

– Olemme myös jatkuvasti yhteydessä liittolaisiimme ja kumppaneihimme. Keskustelin tänään Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Nato on valmis avustamaan tutkimuksissa.

Presidentin mukaan Suomi on varautunut ja valmiutemme on hyvä. Näillä tapahtumilla ei ole vaikutusta Suomen huoltovarmuuteen.