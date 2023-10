Tutkija Ilmari Käihkö kaasuputkivauriosta: Sabotaasi olisi selkeä Suomen suvereniteetin loukkaus

Tietoa kaasuputken vaurioittajasta ei ole. Tasavallan presidentti varoitti jo ennen Nato-jäsenyyttä, että on syytä varautua Venäjän laajamittaiseen ”ilkeilyyn”.

Keskusrikospoliisi pitää mahdollisena, että Suomen ja Viron välisen kaasuputken vauriot ovat aiheutuneet sabotaasista. Yhtenä mahdollisena rikosnimikkeenä pidetään tällä hetkellä törkeää tuhotyötä.

Vauriokohta on paikannettu Suomen aluevesirajan ulkopuolelle mutta Suomen talousalueelle. Mikäli kaasuputken vauriot on aiheuttanut ulkopuolinen valtiollinen toimija, kyseessä on tutkijan mukaan Suomen itsemääräämisoikeuden loukkaus.

– Onhan se ihan selkeä suvereniteetin loukkaus, sanoo sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Käihkö painottaa kuitenkin epävarmuutta siitä, mitä on tapahtunut.

Tutkintaa asiassa johtaa keskusrikospoliisi. Rikosylitarkastaja Timo Kilpeläinen totesi tiedotustilaisuudessa tiistaina iltapäivällä, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa. Hänen mukaansa vaurion kokoluokka ja paikka ovat sellaiset, että tapausta tutkitaan tahallisena tekona.

Iskusta saatava hyöty on kyseenalainen

Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on luonnollista, että epäilykset kohdistuvat raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvään Venäjään. Mikäli Venäjä olisi teon takana, teon ajoitus herättää kysymyksiä.

Käihkön mielestä on vaikea nähdä, että Venäjä voisi tällaisella teolla saavuttaa mitään merkittävää hyötyä. Suomen ja Viron välinen Baltic Connector -kaasuputki ei ole taloudelliselta merkitykseltään verrattavissa aiemmin sabotaasin kohteeksi joutuneeseen Nord Stream -putkeen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö varoitti jo ennen Suomen Nato-jäsenyyttä, että Suomen on varauduttava siihen, että Venäjä kohdistaa Suomeen ”laajamittaista ilkeilyä”.

Käihkön mukaan sabotaasissa voisi olla kyse tällaisesta ”ilkeilystä”.

– Yksi mahdollisuus on se, että tämä on sitä odotettua toimintaa, jossa Venäjä näyttää, että pystyy tällaiseen, Käihkö sanoo.

– Niinistön käyttämä ilkeilysana on siinä mielessä hyvä, että on vaikea nähdä, millaisia poliittisia tavoitteita Venäjä voisi tällaisella teolla saavuttaa, jos se nyt on tämän teon takana.

Käihkö ei usko, että kaasuputken sabotointi voisi johtaa mihinkään todelliseen hyötyyn Venäjän kannalta.

Nato tukee, mutta vastuu on Suomella

Presidentti Niinistön mukaan Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on jo tarjonnut apua Suomelle tapauksen tutkinnassa.

Käihkön mielestä Naton ottaminen mukaan varhaisessa vaiheessa on perusteltua.

– Sillä painotetaan toisaalta poliittista vakavuutta eli sitä, että tämä koskee kaikkia meitä. Toisaalta aluevesien valvominen on vaikeata.

Tiedotustilaisuudessa rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen painotti sitä, että vauriokohta paikannettiin Suomen puolustusvoimien avustuksella. Nato-liittoilaisiin on hänen mukaansa oltu yhteydessä normaaliin tapaan.

Vaikka Natolta saataisiin tutkinnassa apua, päävastuu tutkinnasta säilyy Suomella. Datakaapelivaurion osalta tutkintavastuu saattaa kuulua Virolle, mikäli vauriokohta sijaitsee sen talousalueella.