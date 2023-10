Ulkomaiset mediat uutisoivat laajasti Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioista – Venäjällä viestipalvelussa ilkutaan tapahtuneelle

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on keskustellut tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Arkistokuva.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg lupasi välittömästi tukea Suomelle ja Virolle. The Washington Post, The Guardian ja Aftonbladet ovat nostaneet tapauksen pääuutisiinsa.

Suomenlahden kaasuputken vaurio on herättänyt paljon reaktioita ulkomailla. Useat mediat ovat uutisoineet tapauksesta laajasti.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi jo iltapäivällä, ettei Suomenlahden kaasuputken vaurio ole voinut syntyä putken tavanomaisen käytön seurauksena. Yle seuraa asiaa tässä artikkelissa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi X-viestipalvelussa keskustelleensa putkivuodosta tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa. Nato on Stoltenbergin mukaansa valmis jakamaan tietoa ja tarjoamaan tukea.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna sanoo X-viestipalvelussa, että on keskustellut ulkoministeri Elina Valtosen kanssa kaasuputkivuodosta. Tsahknan mukaan Viro ja Suomi tekevät tiivistä yhteistyötä vuodon selvittämisessä.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kirjoittaa X-viestipalvelussa, että Ruotsi on valmis tarjoamaan mitä tahansa apua putkivaurioon liittyen.

Venäjän media uutisoi sabotaasiepäilyistä, viestipalvelussa ilkutaan tapahtuneelle

Venäjän verkkomediat ovat uutisoineet laajasti Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioista.

Uutisointi on ollut sävyltään toteavaa. Se on nojautunut Suomen valtionjohdon ulostuloihin sekä ulkomaisten uutismedioiden tietoihin.

Moni verkkomedia on nostanut otsikkoon sabotaasiepäilyt.

Kremliä lähellä oleva iltapäivälehti Moskovski Komsomolets kirjoittaa epätarkasti, että presidentti Sauli Niinistö olisi julistanut kaasuvuodon mahdolliseksi syyksi sabotaasin. Myös valtiollinen uutistoimisto Interfax väittää otsikossaan, että Niinistö ei sulje tapauksessa pois sabotaasia.

Sanatarkasti Niinistö kuitenkin viestittää tiedotteessaan, että vauriot ovat todennäköisesti seurausta ulkopuolisesta toiminnasta.

Taloussanomalehti RBK puolestaan kirjoittaa sabotaasiepäilyistä viitaten uutistoimisto Bloombergin tietoihin.

Valtion uutistoimisto Ria Novosti viittaa pääministeri Petteri Orpon iltapäivällä pitämään lyhyeen tiedotustilaisuuteen. Uutistoimisto välittää Orpon tiedot, joiden mukaan putken vauriot eivät voi johtua normaalista käytöstä.

Viestipalvelu Telegramin uutiskanavilla voi nähdä venäläisten reaktioita tapahtuneeseen.

Esimerkiksi suositun Pul N3 -kanavan välittämään uutiseen ilmestyi lyhyessä ajassa vastaukseksi satoja levästi hymyileviä hymiöitä ja pellekasvoisia emoji-merkkejä. Kanava tunnetaan siitä, että sen ylläpitäjinä toimii presidentti Vladimir Putinin luottotoimittajia.

Mediat huomioineet laajasti

Ruotsalainen Aftonbladet on nostanut Suomenlahden kaasuputkivuodon ykkösuutisekseen.

Aftonbladetin mukaan Suomen hallitus on kutsunut lehdistötilaisuuden koolle pikavauhtia. Lehden mukaan Suomi varoittaa turvallisuustilanteen vaarantuneen maassa kaasuputkivuodon vuoksi.

Lehti kertoo myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön ilmoittaneen kaasuvuodon syyksi ”ulkoisen toiminnan”.

Avaa kuvien katselu Rajavartiolaitoksen vartioalus Turva vaurioituneen kaasuputken alueella Suomenlahdella tiistaina. Kuva: Rajavartiolaitos

Presidentti Niinistö antoi tiistaina lausunnon, jossa kertoi Suomen olevan varautunut ja valmiuden olevan hyvä. Kaasuputken vuotokohta sijaitsee Suomen talousalueella.

Brittiläinen The Guardian kertoo nettijulkaisussaan laajasti Suomen ja Viron välisen kaasuputken vuodosta. Lehden mukaan kaasuputki on rikottu tarkoituksellisesti ja on poissa käytöstä jopa useita kuukausia.

Lehti siteeraa presidentti Sauli Niinistöä ja Naton pääsihteeriä Jens Stoltenbergia sekä erittäin laajasti Iltalehteä. Guardian kertoo, että Suomi ja Ruotsi ovat nostaneet alkuvuodesta valmiutta ehkäistä Venäjän hyökkäyksiä maiden vedenalaisia sähkökaapeleita vastaan.

Amerikkalainen The Washington Post otsikoi juttunsa Suomen kaasuputkivuodosta isosti. Lehden mukaan vuoto on ulkoisen toimijan aiheuttama. Se myös siteeraa Sauli Niinistöä. Lehden Brysselin kirjeenvaihtaja kertoo pääministeri Petteri Orpon kiireesti koolle kutsumasta lehdistötilaisuudesta.

Jutussa kerrotaan myös yli vuosi sitten tapahtuneesta Nord Stream -kaasuputken räjäytyksestä, joka aiheutti Euroopalle viime talvena energiakriisin. Lehden mukaan tuolloin syylliseksi epäiltiin Venäjää, mutta tekijästä ei ole täyttä varmuutta.

Saksalainen Die Welt kertoo etusivun uutisessaan Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioiden johtuvan ”ulkoisesta vaikutuksesta”. Lehden mukaan kaasuputken äkilliseen paineen laskuun ei ole löytynyt muuta selitystä, kuin ulkoinen vaikutus. Lehti siteeraa asiassa tasavallan presidentin Sauli Niinistön lausuntoa. Myös Die Welt kertaa jutussaan vuosi sitten tapahtunutta Nord Stream -kaasuputken räjäytystä ja kertoo, että edelleen on epäselvää, kuka oli Nord Stream -hyökkäyksen takana.