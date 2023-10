Analyysi: Kaasuputken vaurioittaminen on vakavaa, mutta Suomi ei ole vaarassa

Vaikka Venäjä on loukannut Suomen ilmatilaa ja yritysten tietojärjestelmiin on murtauduttu, kaasuputken vaurioittaminen on poikkeuksellinen Suomen fyysisen itsenäisyyden loukkaus, Ari Hakahuhta kirjoittaa.

Suomen ja Viron välisen kaasuputken tahallinen vaurioittaminen on vakava teko.

Kyse on niin sanotusta kriittisestä infrastruktuurista eli rakenteista, joita ilman yhteiskunnan pyörät eivät pyöri.

Teon vuoksi tehtaat eivät kuitenkaan seiso, eivätkä kodit jää ilman lämpöä. Suomi varautui jo aiemmin kaasunsaannin vaikeuksiin. Terminaalilaiva Inkoossa kytkettiin kaasuverkkoon tammikuussa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja viranomaisten edustajat vakuuttivat alkuillan tiedotustilaisuudessa tiistaina, että Suomi on varautunut. Arjessa ei tarvitse huolestua.

Vaikka tilanne on vakava, Suomen tilanne ei kuitenkaan ole vaarallinen.

Jos kaasuputken tahallisen vaurioittamisen taustalla on Venäjä, kyse on juuri siitä presidentti Sauli Niinistön talvella 2022 mainitsemasta ”laajamittaisesta ilkeilystä”. Siis siitä, mitä voisi Venäjän suunnalta seurata Nato-jäsenyyden myötä. Ilkeilyyn Suomi on varautunut.

Kaasuputken vaurioittaminen voi horjuttaa ihmisten turvallisuuden tunnetta, mutta teon vuoksi arkea ei tarvitse muuttaa. Töihin voi lähteä taas aamulla niin kuin ennenkin. Suomi ei ole vaarassa.

Kaasuputken vaurioittaminen ei ole sotilaallinen kriisi.

Vaikka teon taustalla olisi Venäjä, Suomi ei vastaisi siihen samalla mitalla tai sotilaallisesti. Toisaalta, Venäjältäkään ei odoteta sotilaallisia toimia. Valppauta ja valmiutta Suomi kyllä pitää yllä.

Presidentti Sauli Niinistö lupasi Helsingin Sanomien haastattelussa, että kaasuputken vaurioittamisen syy ja syyllinen kerrotaan julkisuuteen – vaikka tekijä olisi Venäjä.

Kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioittaminen ei ole tällä tietoa nopeasti laajenemassa muihin vihamielisyyksiin, jotka taas kärjistäisivät tilannetta Suomenlahdella. Jotakin muuta ilkeyttä voi toki olla luvassa.

Kaasuputken tahallinen vahingoittaminen on ainutlaatuinen teko.

Keskusrikospoliisi pitää kaasuputken vahingoittamista tahallisena tekona.

Jos teon takana on valtiollinen taho, siis vaikkapa Venäjä, kyse olisi ainutlaatuisesta tapahtumasta. Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö puhuu Suomen suvereniteetin eli täysivaltaisuuden ja itsenäisyyden loukkauksesta.

Samalla tavalla Venäjän tekemät Suomen ilmatilan loukkaukset ovat loukanneet Suomen suvereniteettia. Nyt teossa vaurioitettiin Suomen kriittistä infrastruktuuria, mutta teko ei lamauta Suomea.

Aiemminkin Suomeen ja suomalaisiin on kohdistunut vakavia loukkauksia, joko rikollisten tai valtiollisten toimijoiden taholta.

Ulkoministeriöön on kohdistunut verkkovakoilua. Potilastietoja on vuodettu luettavaksi internetiin. Suomalaisten yritysten tietojärjestelmiin on murtauduttu. Itä-Lapin raja-asemille on ohjattu tarkoituksellisesti siirtolaisia. Itärajalla on häiritty lentoliikenteen suunnistukseen käytettävää GPS-signaalia.

Kuitenkaan vastaavanlaista fyysisen suvereniteetin loukkausta ei ole kohdistunut Suomeen vuosikymmeniin.

Voit keskustella kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioittamisesta keskiviikkoon 11.10.2023 kello 23 saakka. Napauta keskustele-painiketta jutun jälkeen.