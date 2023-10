Professori kaasuputkivauriosta: Tämä voi olla alku, iskut infrastruktuuriin jatkuvat niin kauan kuin tilanne kiristyy

Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa huomattiin vuoto sunnuntaiyönä 8. lokakuuta. Myös merenalainen tietoliikennekaapeli on katkennut. Hallitus piti tiistaina tiedotustilaisuuden tapahtuneesta.

Kysyimme Tampereen yliopiston professorilta Pami Aallolta seitsemän kysymystä kaasuputkivauriosta. Aalto on perehtynyt tutkimustyössään Venäjään ja energiapolitiikkaan.

Mikä on nähdäksesi aiheuttanut kaasuputken vuodon ja osuman tietoliikennekaapeliin?

– Kyseessä voi olla onnettomuus tai sabotaasi. Sabotaasi on tällä hetkellä varmaankin todennäköisempi vaihtoehto.

Mikä ”ulkopuolinen toiminta” on voinut aiheuttaa tämän?

– Ulkopuolinen aiheuttaja voi olla esimerkiksi laivan ankkuri, joka on raahattu kaapeliin ja se on tehnyt putkeen vaurion. Sabotaasia epäillään, mutta meille ei ole kerrottu kaikkea.

Jos kyse on sabotaasista, niin kuinka varmana voi pitää, että sen takana on Venäjä?

– On vain venäläisiä toimijoita, joilla on intressi häiritä Suomen ja Viron infrastruktuuria. Venäläiset tahot ovat myös kartoittaneet kaasuputkia, tietoliikennekaapeleita ja muuta infrastruktuuria sekä Pohjanmerellä että Itämerellä. Jos kaapeli olisi jossain muualla, niin voitaisiin epäillä terroristijärjestöä tai jotain muuta militanttia tahoa. Tässä tapauksessa ei ole sen tyyppisiä epäilyjä.

Miten kaasuputken vaurio on voinut tapahtua?

– Jos kyseessä on sabotaasi eikä vahinko jostain aluksesta, niin se on ollut kohtuullisen sofistikoitunutta toimintaa. Meille ei ole kerrottu, onko järjestelmää häiritty ja aiheutettu sillä tavalla painevuoto vai onko kyseessä räjäytys. Räjähdyksestä ei ilmeisesti ole mitään seismologista informaatiota. Sellaisia tekniikoita, joilla voidaan aiheuttaa vuoto, on periaatteessa monia. Ne kaikki vaativat jonkinlaista sofistikoituneisuutta. Siksi olisi kummallista, jos minkälaista valtiollista teknologiaa ei olisi mukana.

Millaisia tavoitteita mahdollisella sabotaasilla on?

– Kyseessä voi olla kiusanteko: Venäjä on ilmoittanut vastaavansa Suomen Nato-jäsenyyteen kostotoimilla. Tämän kaltaiset toimet ovat varmasti listalla.

– Toiseksi Venäjä on yleisesti ottaen sodassa länttä, EU:ta ja Natoa vastaan. Venäjä ei kuitenkaan halua tehdä suoria hyökkäyksiä, vaan se haluaa pysyä sillä rajalla, ettei Nato ala viidennen artiklan mukaiseen konsultaatioon ja suunnittelemaan vastatoimenpiteitä.

– Kolmanneksi Venäjä haluaa lännen huomion pois Ukrainasta. Tässä on myös kyseessä hämmentäminen. On ainakin kolmenlaisia motiiveja.

Mitä tästä seuraa?

– Putken korjausoperaatio kestää kuukausia. Tutkimukset kestävät useita päiviä tai viikkoja. Julkisuuteen tuskin halutaan tulla ennen kuin on tarkempaa kerrottavaa. Myös liittolaisten tiedustelutiedon konsultointi kestää jonkin aikaa. Vastatoimia ei tule ennen kuin on selkeää evidenssiä, että Venäjä on tämän takana.

Miten arvioit tapahtuneen merkitystä, onko tämä historiallista luokkaa?

– On ehdottomasti, koska tämä on alku. Asiantuntijapiireissä on jo monta vuotta odotettu tämänkaltaista tapahtuvaksi. Tämä on ollut odotettavissa. Tämä on osa jatkumoa, missä tulee olemaan iskuja ja häiriön aiheuttamisia kriittiseen infrastruktuuriin yhä näkyvämmin niin kauan kuin tilanne kärjistyy.

– Puhutaan sähköjärjestelmästä, kaasujärjestelmästä, uusista rakennettavista infroista. Kannattaisi puhua myös ydinvoimaloista ja niiden riskitasoista. Kaikenlainen kriittinen infrastruktuuri kiinnostaa niitä, jotka haluavat häiritä Nato-liittolaisia.