Kaasuputken sabotaasi tutkittava nopeasti, vaatii hybridivaikuttamisen asiantuntija

Suomenlahdella tapahtunut kaasuputken sabotaasi on selvitettävä mahdollisimman nopeasti.

Näin vaatii Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja, kommodori evp. Jukka Savolainen.

Savolaisen mielestä kaasuputken vaurioista on saatava faktatietoa julkisuuteen.

– Siten saadaan leikattua siipiä uskomattomilta huhuilta, joita on mahdollisesti tulossa. Meillä on vastapuoli, joka osaa keksiä tarinoita, jotka sotkevat koko kuvion nopeasti, verkostojohtaja luonnehti A-studiossa tiistaina.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää kansainvälisen politiikan kannalta tärkeänä, että merenpohjasta saatavaa tutkimustietoa tulee julki.

– Ajatus, että tehdään normaali rikostutkinta ja aikanaan oikeuskäsittelyssä esitellään faktat, avaa oven Venäjälle ja muille propagandisteille. Nyt ei odoteta koko pakettia, vaan yksi todistusaineiston pala kerralla julkisuuteen, ehdottaa Salonius-Pasternak.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) toivoo, että Suomenlahden kaasuputken tutkinta ei viivästy kuten Nord Streamin tapauksessa vuonna 2022.

– Tämä olisi hyvä saada nopeasti selvitettyä. Nyt näyttää siltä, että on todella nopeasti tiedotettu asiasta ja lähdetty selvittämään isolla porukalla ja laajasti. Siellä on varmasti valtakunnan parhaat voimat, meillä on kyvykkyyksiä näitä selvittää.

Hybridiosaamiskeskuksen Savolainen pitää Nord Streamin kaasuputken räjähdystä varoittavana esimerkkinä. Juttu on edelleen selvittämättä.

– Liikkeelle lähteneet ja kansaan uponneet narratiivit ovat Venäjän edun mukaisia. Nord Streamissa on niin iso asia kyseessä, että siinä voidaan saada Ukrainan, Saksan ja Yhdysvallan välille riita aikaan, Savolainen mainitsee.

Suomen kriittisen infrastruktuurin julkisuuteen on tulossa muutoksia. Kansanedustaja Jukka Kopran mukaan tietoa maan tietoliikennekaapeleiden sijainnista on jaettu avoimesti internetissä.

– Näin avoimesti ei vastedes kerrota esimerkiksi tärkeiden kaapeleiden sijantia ja laatua. Tämä hallitusohjelman kirjaus etenee.

Suomen ja Viron välinen Baltic Connector -kaasuputki vaurioitui viikonvaihteessa. Lisäksi merenalainen tietoliikennekaapeli on katkennut.

Keskusrikospoliisi pitää mahdollisena, että Suomenlahden kaasuputken vaurio on aiheutunut tahallisesta teosta. Yhtenä mahdollisena rikosnimikkeenä pidetään tällä hetkellä törkeää tuhotyötä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellut tilanteesta Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Nato on luvannut auttaa tapauksen tutkimisessa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Suomen huoltovarmuus on kunnossa ja turvallisuustilanne on vakaa.

A-studion keskusteluun osallistui myös ulkoasianvaliokunnan jäsen, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Katso koko tiistain A-studio Yle Areenasta.

Voit keskustella aiheesta 11.10.2023 klo 23.00 asti.