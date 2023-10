Asiantuntija Suomen ja Viron välisestä kaasuputkirikosta: ”Vaikea nähdä muita toimijoita kuin Venäjä”

Venäjä-asiantuntija Marko Eklund arvioi, että Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken rikkoutumisen takana on hyvin todennäköisesti Venäjä, jonka motiivina on reagoida Suomen Nato-jäsenyyteen.

– Tässä tilanteessa on hyvin hankala nähdä suoralta kädeltä muita toimijoita kuin Venäjä, koska Venäjällä retoriikka on ollut niin kovaa Suomea kohtaan, Eklund sanoo.

Majuri evp. Eklund on seurannut Venäjän asevoimia yli 20 vuoden ajan ja toimi vuosina 2018–2021 Suomen apulaispuolustusasiamiehenä Moskovassa. Tällä hetkellä hän toimii Yle MOT:n taustatoimittajana.

Hän pohtii mahdollisia syitä kaasuputken rikkomiseen.

– Tärkein syy on tässä luonnollisesti tämä Suomen Natoon liittyminen. Retoriikka on ollut viime aikoina hyvin kovaa niin virallisten ja epävirallisten toimijoiden suunnalta siitä mitä toimia Venäjän pitäisi Suomea ja länttä kohtiin suunnata. Siinä mielessä tämä ei yllätä, Eklund toteaa.

Venäjällä olisi Eklundin mukaan suorituskykyä sabotoida kaasuputkia Itämerellä, joka on venäläisille tuttua aluetta jo vuosisatojen ajan.

– Venäjällä on puolustusministeriön alaisuudessa syvänmeren tutkimuksen päähallinto, jonka tehtävä on veden alainen tiedustelu, kartoittaminen ja valmistautuminen vedenalaiseen tuholaistoimintaan. Heillä on erilaista pinnalla toimivaa ja veden alla toimivaa tekniikkaa joka on suunniteltu tällaiseen toimintaan.

Myös Venäjän Itämeren laivastolla on omia vedenalaiseen tuholaistoimintaan koulutettuja erikoisjoukkoja.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutti tiedotustilaisuudessa eilen, että Suomen huoltovarmuus on kunnossa, ja kaasua riittää vaikka kaasuputki onkin pois käytöstä. Mitä seurauksia kaasuputkea vaurioittanut taho voisi sabotaasilla hakea?

– Jos tekijänä on Venäjä, tässä isketään kahden Nato-maan välisiin yhteyksiin. Tämä oli koepallo, että miten reagoidaan. Pyritään herättämään pelkoa ja näyttämään että olemme valmiita tekemään tällaista. Olemme valmiita tekemään kenties jotain muuta. Ja sitä muutahan on maailmalla nähty Ukrainassa ja länsimaissakin, Eklund sanoo.

Kyse voi olla on niin sanotusta koepallosta. Sen tarkoitus voi Eklundin mukaan selvittää, miten Suomi ja länsi reagoivat, miten yhteistyö toimii ja millaisia kannanottoja Nato-liittolaisilta tulee.

Hän arvioi, että Venäjän suunnasta voidaan odottaa vastaavankaltaisia toimia jatkossakin.

– En usko että tämä olisi minkään aikakauden loppu tässä vaiheessa vaan tällaisessa kovassa vaikutuksessa tämä on todennäköisemmin alku.

Suomen viranomaiset selvittävät parhaillaan syytä kaasuputken rikkoutumiseen.