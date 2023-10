HELSINKI / TALLINNA Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken vaurioista on tullut uutta tietoa.

Viron merivoimien komentaja Jüri Saska kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa, että kaasuputken betoninen suojakuori on rikki tai repeytynyt irti, kaasuputki on siirtynyt pois paikoiltaan ja vauriot ovat toispuoleisia.

Hänen mukaansa vaikutelma on sellainen, että kaasuputkea ”on revitty vain yhdeltä puolelta”.

– Ikään kuin kasteluletku olisi jäänyt jalkoihinne ja olisitte raahannut sitä perässänne, kommodori Saska kuvailee.

Asiantuntijan mukaan vaurio voi olla ankkurin aiheuttama

Hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen pitää tätä merkittävänä lisätietona, kun aiemmin on puhuttu pelkästä reiästä.

– Jos putki on siirtynyt ja siinä on puolinainen vaurio, silloin mielestäni kyse on todennäköisesti tapahtumasarjasta, jossa isohko alus on ollut ankkurissa, ja myrskytuuli painaa alusta eteenpäin ja ankkuri lähtee laahaamaan, kertoo Savolainen Ylen aamussa.

Savolaisen mielestä tulee olemaan vaikea näyttää, oliko kyseessä vahinko vai tahallaan aiheutettu teko.

– Nyt tulee vanhana Suomenlahden ankkuroitsijana mieleen se, että jos kettinki on hieman lyhyellä, niin silloin ankkuri lähtee luistamaan. Sitten kun se on lyhyellä, se saattaisi pompata tuon putken ylitsekin. Mutta se riippuu täysin ankkurin koosta ja muusta.

Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan on liian aikaista sanoa, mikä tai kuka rikkoi Balticconnector-kaasuputken ja Elisan varatietoliikennekaapelin sunnuntaiyönä.

– Silloin oli kova myrsky. Kaikki on mahdollista eikä mitään voi sulkea pois. Se saattaa olla sabotaasi, mutta tavallinen onnettomuus ei ole poissuljettu sekään, Pevkur sanoo ERR:n haastattelussa.

”Suomen kriittistä infrastruktuuria on valvottava tehostetusti”

Venäjän talouden asiantuntija ja kansainvälisen toiminnan professori Kari Liuhto Turun yliopistosta pitää jatkossa tärkeänä tehostettua valvontaa Suomen kriittiseen infrastruktuuriin. Hän mainitsee esimerkkinä sähkökaapelit Ruotsin ja Suomen välillä, sekä ydinvoimaloiden ympäristöt.

– Haluaisin muistuttaa myös, että Puola kielsi tämän vuoden huhtikuussa heidän nesteytetyn maakaasun LNG-terminaalin ympäristössä kulkemisen. Eli muualla on jo varauduttu, että voi tapahtua jotain yllättävää, Liuhto sanoo.

Hybridiosaamiskeskuksen johtaja Jukka Savolainen muistuttaa, että Itämerelle tai Suomen talousvyöhykkeelle ei voi asettaa kulkurajoitteita, mutta ankkurointia voisi jatkossa tarkkailla.

– Tosin rantavaltioilla ei ole mitään oikeudellista voimaa käskeä laivaa nostamaan ankkuria talousvyöhykkeellä.

Savolainen ei usko, että kaikki merenpohjassa olevat kaapelit edes olisivat suojattavissa.

– Sen sijaan pitää keskittyä siihen, että nostetaan todennäköisyyttä, että tekijä jää kiinni.

Jos vaurio on aiheutettu laivan ankkurilla, laiva saadaan selville

Savolainen uskoo, että vaurion aiheuttanut laiva tulee selviämään, jos vaurio on syntynyt ankkurilla. Hän kuitenkin varoo vielä tässä vaiheessa syyttämästä Venäjää.

– Venäjää ei kannata syyttää, ennen kuin on katsottu, jos se oli laiva, että mikä laiva ja kuinka tiukasti se olisi kytköksissä Venäjän hallintoon. Ja silloin päädytään johonkin todennäköisyysarvioihin.

Savolaisen mukaan tärkeää olisi, että tapaus tutkitaan nopeasti.

– Jos kyseessä oli pinta-alus, niin pitää selvittää, mikä alus se oli.

Savolainen kertoo, että asiaa voidaan tutkia meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraavassa verkkopalvelussa, mutta vielä luotettavampana havaintona hän pitää satelliittikuvia. Savolaisen mukaan Nato-maana Suomi saa merkittävät satelliittipalvelut ja niistä saadaan tieto, mikä alus on ollut tapahtumahetkellä paikalla.