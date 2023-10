Some täyttyi järkyttyneistä vetoomuksista Hamasille – tämä terroristien sieppaamien ihmisten tilanteesta nyt tiedetään

Israelin puolustusvoimien arvion mukaan Hamas otti viikonlopun yllätyshyökkäyksessään ainakin 150 panttivankia. Siepattujen joukossa on israelilaisten lisäksi ulkomaalaisia.

Hamas on aiemminkin ottanut yksittäisiä israelilaisia panttivankeja ja neuvotellut Israelin kanssa vankien vaihdosta, mutta nyt tilanne on toinen, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart.

– Panttivankien valtava määrä on suurin poikkeus. Tällä kertaa panttivankien vieminen vaikuttaa olleen koko hyökkäyksen päämäärä, hän sanoo.

Palestiinalainen äärijärjestö Hamas aloitti lauantaina useiden terrori-iskujen sarjan Israelissa. Tuhansien Israeliin ammuttujen rakettien lisäksi Hamasin taistelijat tunkeutuivat ensimmäistä kertaa Gazasta useisiin Israelin kaupunkeihin, surmasivat siviilejä ja kaappasivat heitä.

Vankien löytäminen hengissä ja pelastaminen lähes mahdotonta

Israelin uskotaan valmistelevan laajaa maahyökkäystä Gazaan. Stewartin mukaan Israelista siepatut panttivangit ovat Hamasille valttikortti, jolla pyritään hillitsemään Israelin hyökkäystä.

– Israelin paineet saada panttivangit elävinä pois ovat valtavat, Stewart sanoo.

Hänen mukaansa Israel voi yrittää panttivankien vapauttamista erikoisjoukkojen operaatiolla, tai sitten Hamasin kanssa täytyy neuvotella jonkinlainen vankien vaihto.

Stewart näkee, että molemmat vaihtoehdot ovat Israelin näkökulmasta vaikeat.

– Hamas on selvästi suunnitellut kaappausoperaationsa tarkasti. Siksi on todennäköistä, että myös panttivangit on piilotettu huolellisesti ja hajautetusti Gazan kaistalle.

– Vankien löytäminen hengissä ja pelastaminen on Israelille lähes mahdotonta, hän jatkaa.

Hamasin kanssa neuvotteleminen on Israelille hyvin vastenmielinen vaihtoehto. Mahdollisessa vankien vaihdossa se joutuisi vapauttamaan todella suuren määrän sellaisia palestiinalaisia, joita Israel ei todellakaan tahdo vapauttaa, Stewart arvioi.

Musiikkifestivaaleilla kaapattujen nuorten kohtalo järkyttää

Siepattujen kohtaloista on esitetty järkyttäviä videoita sosiaalisessa mediassa, ja useiden maiden kansalaiset ovat vedonneet kateissa olevien omaistensa puolesta.

Yksi siepatuista on israelilais-saksalainen Shani Louk. Hänet siepattiin lauantaina lähellä Gazan kaistaletta pidetyiltä Tribe of Nova -musiikkifestiivaleilta. Jopa 260 festivaaleille osallistunutta nuorta kuoli Hamasin terrori-iskussa.

Katso tästä jutusta, miten tapahtumat festareilla etenivät.

Shani Loukin äiti vetosi tyttärensä puolesta sunnuntaina. Hän sanoi tunnistaneensa alusvaatteisilleen riisutun liikkumattoman hahmon tyttärekseen somevideosta.

Sieppaajat retuuttavat outoon asentoon vääntynyttä naista avolava-auton takaosassa. Hahmo näyttää elottomalta.

Shani Louk oli Instagram-tietojen mukaan asunut useita vuosia Israelissa ja toiminut siellä tatuointitaitelijana.

Siepattujen joukossa vanhuksia ja lapsia

Hamas on siepannut myös vanhuksia ja lapsia.

Eräässä sosiaalisessa mediassa kiertävässä videossa palestiinalaiset lapset näyttävät kiusaavan Gazaan vietyä hätääntynyttä juutalaista pikkupoikaa. Yle ei ole pystynyt vahvistamaan videon aitoutta tai alkuperää.

Lukuisia thaimaalaisia kuollut ja siepattu

Ainakin 20 thaimaalaista on kuollut Hamasin hyökkäyksissä ja 14 on panttivankina, kertoo Thaimaan hallitus.

Koillisthaimaalainen Thongkoon Onkaew sanoo, että hänen poikansa on yksi siepatuista. Poika, Natthaporn Onkaew on yksi arviolta 30 000 thaimaalaisesta, jotka ovat Israelissa siirtotyöläisinä.

– Ainoa toiveeni on, että poikani palaa turvallisesti kotiin, Thongkoon Onkaew sanoi uutistoimisto Reutersille.

Siepattujen joukossa on myös muun muassa Yhdysvaltojen kansalaisia.

– Mikään ei toistaiseksi viittaa siihen, että ulkomaalaisia kohdeltaisiin eri lailla kuin israelilaisia, Timo R. Stewart arvioi.

Hamas voi pyrkiä käyttämään jopa teloitusvideoita aseena

Hamas on uhannut teloittaa yhden panttivangin jokaista Israelin varoittamatta tekemää iskua kohden. The Washington Postin tietojen mukaan Hamas on jo teloittanut ainakin neljä israelilaista panttivankiaan.

Stewartin mukaan Israelin maahyökkäys Gazaan on siitä huolimatta edelleen todennäköinen.

– Vaikka siepattujen siviilien vapauttaminen on varmasti tärkeää, Israel näyttää asettavan etusijalle sen, että Hamasin kyvyt toteuttaa tulevaisuudessa vastaavia iskuja tuhotaan.

Israelin maahyökkäys johtaisi Stewartin mukaan lähes välttämättömästi panttivankien teloituksiin.

– Voi hyvin olla, että tulemme näkemään Isis-tyylisiä teloitusvideoita. Hamas saattaa tehdä tietyistä ihmisistä esimerkkejä, sillä panttivankeja on paljon.

Stewart uskoo Hamasin tavoitteena olevan, että mahdolliset teloitusvideot leviäsivät mahdollisimman laajasti. Silloin Israelin hyökkäyksen jatkaminen panttivankien henkien kustannuksella herättäisi kaikista eniten arvostelua.

Stewart ei pidä todennäköisenä, että Hamas teloittaisi kaikki Gazaan viedyt panttivangit.

– Vaikka osa panttivangeista teloitettaisiin, ovat he kuitenkin sellainen resurssi, jota Hamasin ei kannata käyttää loppuun. Jos panttivankeja ei enää olisi, ei minkäänlaisille neuvotteluille enää olisi pohjaa.