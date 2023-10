Naisen sukuelimestä Unescon maailmanperintökohde? Järjestö taistelee tyttöjen silpomista vastaan ”poikkeuksellisella keinolla”

Tyttöjen sukuelinten silpominen on hengenvaarallista.

Silpomisen vastaista työtä tekevä Kansainvälinen solidaarisuussäätiö vaatii naisen sukuelimen lisäämistä Yhdistyneiden kansakuntien Unescon maailmanperintökohteeksi.

Säätiö on jättänyt hakemuksen asiasta tänään tyttöjen päivänä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

– Tämä on poikkeuksellinen tapa toimia, mutta asiakin on poikkeuksellinen. Kyse on haitallisesta perinteestä, joka ei tottele minkään uskonnon tai yhden valtion rajan sisäisiä perinteitä, sanoo Solidaarisuuden toiminnanjohtaja Miia Nuikka.

Maailmanperintökohteiden katsotaan olevan niin arvokkaita, että niiden suojelu ja säilyttäminen on koko ihmiskunnan vastuulla. Nykyisiä maailmanperintökohteita ovat muun muassa Kiinan muuri, Machu Picchun kaupunki Perussa, Suomenlinna ja Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue.

Säätiö muistuttaa, että ilman naisen sukuelintä yhtäkään ihmistä ei olisi olemassa. Silpominen on kansainvälinen ongelma, ja siksi naisen sukuelimelle tulee saada myös yleisesti tunnustetun kansainvälisen tahon suojelus.

Silpominen voi tappaa

Maailmassa elää yli 200 miljoonaa naista tai tyttöä, joiden sukuelimet on silvottu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan Suomessa elää arviolta 10 000 naista tai tyttöä, jotka ovat kohdanneet tällaista äärimmäistä väkivaltaa.

Silvonnan riskissä olevia on Suomessa THL:n mukaan 650–3000. Määrät perustuvat tilastollisiin arvioihin.

Silpomisesta seuraa psyykkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä haittoja. Se voi johtaa tytön kuolemaan. Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan joka vuosi kuolee 44 000 tyttöä ja naista silpomisen takia.

Suomalaisen ihmisoikeustaistelijan Ujuni Ahmedin mukaan tyttöjen silpominen on äärimmäistä väkivaltaa ja seksuaalisuuden kontrollointia. Silpominen myös heikentää naisten yhteiskunnallista asemaa.

Toimittaja Ulla Malminen haastatteli Ujuni Ahmedia marraskuussa 2020. Still- ja videokuvaus: Jari Kovalainen. Editointi: Ulla Malminen, Yle.

Solidaarisuussäätiö työskentelee Itä-Afrikassa Keniassa, Somalimaassa ja Etiopiassa. Säätiön tavoitteena on tehdä silpomisesta loppu kaikkialla maailmassa. Järjestö työskentelee tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteisöiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten sekä uskonnollisten johtajien kanssa.

Unescon maailmanperintösopimuksen toimeenpanosta Suomessa vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. Yle tiedusteli keskiviikkona, miten opetus- ja kulttuuriministeriö suhtautuu Solidaarisuussäätiön ehdotukseen, mutta vastausta ei saatu.