Energiaverkkojen turvallisuudesta tuli puheenaihe: Jos Inkoon LNG-terminaali joutuisi pulaan, Haminan terminaali kiiruhtaisi apuun

Suomenlahdella tapahtunut kaasuputken rikkoutuminen ei aiheuta poikkeusjärjestelyjä Haminan LNG-terminaalin alueella.

– Meidän turvatoimemme ovat olleet alusta asti todella tiukat. Alueemme on aidattu, meillä on kameravalvonta eikä alueellamme liiku ulkopuolisia ihmisiä, kertoo toimitusjohtaja Tuula Liukko Haminan LNG oy:stä.

Terminaali sijaitsee Haminassa satama-alueella.

– Satama-alueella on oma turvallisuushenkilöstö. Valvomossamme on henkilöstöä ympäri vuorokauden, Liukko sanoo.

Hänen mukaansa terminaalin turvallisuusluokitusta ei ole nostettu, mutta tilannetta tarkkaillaan koko ajan.

Haminan terminaalissa varastoidaan Euroopasta tuotua LNG:tä, eli nesteytettyä maakaasua.

Varautumisen tasoa nostettu

Kriittisen infrastruktuurin turvallisuus nousi puheenaiheeksi Suomenlahden epäselvän Balticconnector-kaasuputken vaurion jälkeen.

Valtioneuvoston mukaan kriittisen infrastruktuurin osalta varautumisen tasoa on Suomessa nostettu. Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeimpiä rakenteita, kuten esimerkiksi energialaitoksia ja -verkkoja.

Haminan LNG-terminaali on Suomen ensimmäinen suoraan kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketty terminaali. Terminaalissa maakaasu höyrystetään, jonka jälkeen se voidaan syöttää Suomen maakaasuverkkoon.

Inkoossa sijaitseva LNG-terminaali on myös yhteydessä kansallisen kaasun siirtoverkkoon, ja se on kooltaan Haminaa isompi. Lisäksi LNG-terminaaleja on Porissa ja Torniossa, mutta ne palvelevat paikallista teollisuutta.

Puola suojasi LNG-terminaaliaan

Tampereen yliopiston professori Pami Aalto arvioi Ylelle, että iskuja ja häiriöiden aiheuttamista infrastruktuuriin tulee jatkossakin, ja että kaasuputkivaurio voi olla vain alkua. Hänen mukaansa asiantuntijoiden keskuudessa jotakin putkivaurion tapaista on odotettu.

– Kannattaisi puhua myös ydinvoimaloista ja niiden riskitasoista. Kaikenlainen kriittinen infrastruktuuri kiinnostaa niitä, jotka haluavat häiritä Nato-liittolaisia, Aalto toteaa.

Myös Venäjän talouden asiantuntija ja kansainvälisen toiminnan professori Kari Liuhto Turun yliopistosta sanoo, että huomiota pitäisi kiinnittää esimerkiksi ydinvoimaloiden ympäristöihin.

Esimeriksi Puola otti huhtikuussa käyttöön väliaikaisen 200 metrin suojavyöhykkeen Swinoujscien LNG-terminaalin ympärille. Uutistoimisto Reutersin mukaan Puola perusteli päätöstä turvallisuudella. Päätöksen taustalla oli esimerkiksi Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset syksyllä 2022.

Hamina auttaa tarvittaessa

Suomessa kaasujärjestelmän tilanne on vakaa, ja kaasun saanti on turvattu Inkoon LNG-terminaalista, kertoo Gasgrid. Yhtiö vastaa Suomen kaasunsiirrosta ja siirtoinfrastruktuurin ylläpitämisestä.

Mikäli Inkoossa tulisi ongelmia maakaasun jakamisen suhteen, Haminan pienempi terminaali on valmis auttamaan.

– Inkoon toiminta on hyvin varmaa, ja tuskin mitään suurempia häiriötilanteita tulee, arvioi toimitusjohtaja Tuula Liukko Haminan LNG oy:stä.

Liukko arvioi, että kaasunsaannin suhteen tuleva talvi ei tuota ongelmia.

Haminan kapasiteetti on pienempi kuin Inkoon

Haminan LNG-terminaalista pystytään syöttämään siirtoverkkoon kaasua noin 3 terawattituntia vuodessa. Inkoossa sijaitseva kelluva LNG-terminaali Exemplar voi höyrystää nestekaasua kaasuksi 35 terawattituntia vuodessa. Toimitusjohtaja Tuula Liukon mukaan koko vuoden määrä ei kerro kovin paljoa.

– Me puhumme siitä, paljonko kaasua tarvitaan juuri kyseisessä hetkessä, tunnissa ja päivässä. Se riippuu hyvin monesta asiasta.

Liukon mukaan Haminan LNG-terminaalista pystytään jakelemaan maksimissaan tuntitasolla kaasua 280–300 megawattituntia tunnissa.

– Se on suht hyvä määrä tällä hetkellä. Tämän lisäksi voimme lähettää kaasua nesteytetyssä muodossa rekka-autojen avulla.

