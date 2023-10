Hyppäsimme uuteen rahtilaivaan, joka halajaa matkustajia perinteisiltä ruotsinlaivoilta

Kiinassa rakennettu Finnsirius on ennen kaikkea rahtialus, mutta se ottaa kyytiin myös ilman ajoneuvoa kulkevia. Kaistametrejä on yhtä paljon kuin kolmessa Turun vastaavassa laivassa yhteensä.

Syyskuun puolivälissä liikennöintinsä aloittaneesta Finnlinesin uudesta aluksesta odotettiin kilpailijaa kolmelle Turusta lähtevälle ruotsinlaivalle.

Risteilyvieraat eivät kuitenkaan ole vielä tungeksineet Finnsiriukselle. Raskaiden ajoneuvojen kuljettajat ovat yhä enemmistö Naantalin ja Kapellskärin väliä kulkevan aluksen matkustajista.

Alukselle mahtuu 1 100 matkustajaa, kun Viking Linen ja Tallinkin alukset kuljettavat lähes 3 000 matkustajaa.

– Tilaa on ollut. Suurin matkustajamäärä on ollut vajaat 500. Ensimmäisinä päivinä jalkamatkustajia oli jopa 180, mutta tavallisesti noin 50 vuoroa kohden, kertoo Finnlines-konsernin matkustajaliiketoiminnasta vastaava Marco Palmu.

Avaa kuvien katselu Finnsiriuksen rahtikannelle oli kova tunku 9. lokakuuta 2023 Kapellskärin satamassa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Määrä tuntuu pieneltä, mutta laivan pääasiallisen tarkoituksen huomaa rahtikannella. Finnsirius tuntuu olevan ennen kaikkea rahtilaiva. Kaistametrejä on 5 200 eli yhtä paljon kuin kolmessa muiden varustamojen Turun reitin ruotsinlaivoissa yhteensä.

Finnlines liikennöi yhä myös Finnswan-aluksella samalla reitillä. Ensi vuonna sen korvaa toinen Kiinassa rakennettava alus, Finncanopus. Kun reitillä on kaksi uutta laivaa, jalkamatkustajiakin odotetaan tulevan enemmän.

Ketterä jätti

Finnsirius-aluksen päällikkö Timo Dahlberg antaa kurkistaa komentosillalle, kun laiva on lähdössä Naantalista. Hän kertoo, että laivaa kipparoidaan työkaverin kanssa, vaikka se kulkisi automaattiohjauksellakin.

Varsinkin satamiin tulo on sen verran tarkkaa työtä, että vastuuta ei anneta automatiikalle.

– Finnsirius on ketterä alus. Keulapotkureita on enemmän kuin aiemmissa aluksissa, ja koneessa on tehoa enemmän. Vaikka tämä on kooltaan isompi laiva, se kääntyy helposti, kertoo Dahlberg.

Avaa kuvien katselu Finnsirius-laivan päällikkö Timo Dahlberg (vas.) ja yliperämies Niclas Christiansson ohjaavat Finnsiriusta. Dahlberg näyttää, että alusta ohjaillaan pienen joystickin avulla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Aluksen myrskynkestävyys on testattu jo matkalla Kiinasta Naantaliin. Taifuunissa oli tuullut 35 metriä sekunnissa. Lokakuun alkupäivinä Saaristomerellä puhaltanut myrsky ei jättänyt Finnsiriusta laituriin.

– Långnäsin laituri Ahvenanmaalla oli oikeassa suunnassa, joten pärjäsimme hyvin.

Päällikkö Timo Dahlberg lähtee oppaaksi myös rahtikansille, kun laivaa lastataan Kapellskärissä. Hänkin tunnustaa, että rahdin kuljettaminen on tärkein uuden laivan toiminnoista.

– Tiistaista perjantaihin täällä on aivan täyttä, kertoo Dahlberg.

Avaa kuvien katselu Finnlines palkkasi 200 uutta vakituista työntekijää uusien laivojen takia. Finnsiriuksen vastaanotossa työskentelevä Kalle Soiluva on tyytyväinen saatuaan vakituisen työpaikan. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Rahdinkuljettajat ja risteilyvieraat sulassa sovussa

Harvoin tavallisella ruotsinlaivalla näkee työvaatteet päällä kulkevia ammattikuljettajia. Heidän läsnäolonsa on siirretty johonkin muualle tai heihin ei ole kiinnittänyt huomiota, jos väkeä on ruuhkaksi asti.

Finnsiriuksella ammattikuljettajat nousevat rahtikansien uumenista risteilymatkustajien kanssa samoihin kerroksiin, ja ruokailevat samassa isossa ravintolassa.

Avaa kuvien katselu Ammattikuljettaja Kim Wendelin on tyytyväinen, että kuljettajat saavat hyvät tilat levätä ajon päätteksi tai sitä ennen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kemiönsaarelta tuleva Kim Wendelin kuljettaa venettä huoltoon Ruotsiin. Hän on tyytyväinen ja haluaa esitellä kuljettajien omaa saunaa, peräkannella olevaa oleskelualuetta sekä hyttiään.

– Tässä hytissä mahtuu sentään kääntymään käytävällä. Tilaa on hyvin. Olen ollut joskus sellaisessakin yläsängyssä, jossa kyljen kääntäminen on ollut vaikeaa, kun katto tulee vastaan, kertoo Wendelin.

Kim Wendelin painottaa, että kuljettajien on tärkeää saada palautua hyvin jo liikenneturvallisuudenkin vuoksi.

– Hyvät olosuhteet voivat houkutella lisää nuoria alalle, toivoo Wendelin.

Avaa kuvien katselu Turkulainen Carita Isaksson oli pettynyt työntekijöiden ruotsin kielen taitoon. Kirjalliset opasteet olivat vain suomeksi ja englanniksi. Finnlinesilta vastattiin, että isoilla infotauluilla opastetaan matkustajia myös ruotsiksi ja suurin osa palveluhenkilökunnasta puhuu myös ruotsia. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Risteilymatkustuksen paluu on tärkeää Naantalin satamalle

Naantalin satamassa on tehty miljoonaluokan investoinnit Finnlinesin uusia laivoja varten.

Viimeksi ilman ajoneuvoa kulkevia risteilymatkustajia on otettu laivoihin noin 30 vuotta sitten.

Avaa kuvien katselu Naantalin sataman kaupallinen ja operatiivinen johtaja Yrjö Vainiala Naantalin terminaalin alakerrassa, josta matkustajat kuljetetaan autoilla sisälle laivaan. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Sataman operatiivinen ja kaupallinen johtaja Yrjö Vainiala kertoo, että työt satamassa ovat yhä kesken.

Terminaaliin tulee toinen kerros. Käytössä on jo 50 uutta parkkipaikkaa.

– Sataman kehittäminen on kokonaisuus. Kun risteilymatkustajia ei ole ollut 30 vuoteen, hienosäätöä riittää. Parin viime vuoden aikana on investoitu useita miljoonia. Jos mitään ei tee, ei myöskään mitään saavuta, kertoo Vainiala.

Avaa kuvien katselu Isot, koko seinän suuruiset ikkunat ja merihenkiset valaisimet ovat tuttuja näkyjä matkustajalaivoissa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Voit keskustella aiheesta 19. lokakuuta 2023 kello 23 saakka.