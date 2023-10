Lintuinfluenssalle on altistunut Suomessa noin 300 ihmistä, joista puolet on testattu – suurin osa on turkistarhojen työntekijöitä

Altistuneista arviolta puolet on testattu, ja suurin osa heistä on turkistarhojen työntekijöitä tai tarhojen taudintorjuntatyöhön osallistuneita.

Lintuinfluenssan pahimmalla tartunta-alueella on perustettu oma näytteenottopiste altistuneille.

Lintuinfluenssalle on altistunut Suomessa tänä vuonna noin 300 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Altistuneista arviolta puolet on testattu, ja suurin osa heistä on turkistarhojen työntekijöitä tai tarhojen taudintorjuntatyöhön osallistuneita.

Valtaosa altistuneista ja testatuista on Keski- ja Etelä-Pohjanmaalta, joiden alueella sijaitsevilla tarhoilla tauti on levinnyt laajimmalle Suomessa. Se on pakottanut useat tarhaajat lopettamaan kaikki turkiseläimensä.

Vain viidennes tartunnan saaneille luonnoneläimille altistuneista on testattu.

Lisää: Kaikki ketut ja supikoirat määrättiin lopetettavaksi tartunnan saaneilta turkistarhoilta – oireettomilla eläimillä ollut luultua enemmän tartuntoja

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle eli maan pahimmalle tartunta-alueelle on altistumisia varten perustettu oma näytteenottopiste. Se sijaitsee Vetelissä Tunkkarin terveyskeskuksessa, joka on lähellä kymmenien turkistarhojen keskittymää.

Altistuneita ja testattuja on Keski-Pohjanmaalla tähän mennessä ollut noin sata.

– Näytteitä otetaan tilassa, jossa ei ole muuta toimintaa. Suojatoimet ovat korkeat: ottajalla on oltava FFP-suojain, visiiri, suojatakki ja hanskat, kertoo alueen infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Turkiseläimellä todettiin lintuinfluenssatartunta ensimmäistä kertaa Suomessa heinäkuussa. Virusta löytyi kaustislaisen tarhan siniketulta. Sen jälkeen tauti on levinnyt jo 27 tarhalle ja neljän maakunnan alueelle.

Viimeisimmät tautilöydöt on tehty lokakuun alussa laajojen kartoitusten yhteydessä. Silloin tautia löydettiin Vöyrin ja Pedersören kunnissa Pohjanmaalla.

Kaikki ilman suojaa altistuneet testataan

THL:n ohjeistuksen mukaan testaus kannattaa tehdä, jos henkilö on ollut tekemisissä lintuinfluenssaa sairastavan turkiseläimen tai luonnonlinnun kanssa ilman kattavaa suojaa.

Altistuneita kehotetaan myös seuraamaan oireita kahden viikon ajan.

Jos flunssanoireita ilmenee kahden viikon sisällä altistumisesta, ihminen ohjataan testiin.

Vain pieni osa testatuista on saanut oireita. Selvitysten perusteella altistunut onkin saattanut saada perhepiirissä levinneen hengitystietartunnan.

Altistumisia tulee viikoittain

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat ihmiseen melko huonosti. Suomessa virus ei ole toistaiseksi tarttunut ihmiseen.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen infektioylilääkäri Elina Kärnä kuitenkin sanoo, että altistumisia tulee tietoon viikoittain. Tähän mennessä altistuneita on ollut noin 60.

– Altistuneet on testattu erittäin herkällä kynnyksellä. Myös samoja henkilöitä on testattu toistuvasti, kertoo Kärnä.

Pohjanmaan hyvinvointialueella altistuneita on ollut hieman yli kymmenen. Useampi heistä on testattu muutaman kerran.

Viimeisin testaus tehtiin viime viikolla. Kenelläkään altistuneella ei ole ollut oireita.

– Pohjanmaan hyvinvointialueella testejä on tehty neljässä eri sote-paikassa eli Pietarsaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Maalahdessa ja Närpiössä, kertoo infektiolääkäri Silvia Grönroos-Pada.

