Kymmenet tuhannet ihmiset laittoivat säästöjään asuntorahastoihin – nyt niistä saa rahojaan ulos vasta puolen vuoden päästä

Asuntorahastot ovat rakennuttaneet asuntoja hyville paikoille, esimerkiksi Helsingin Kalasatamaan. Rahastoihin sijoitettujen varojen nostamista ulos on alettu jarrutella, jotta rahastojen asunto-omaisuutta ei jouduta myymään huonolla hetkellä.

Asuntomarkkinoiden pitkään jatkuneen nousun taittuminen on saanut rahastoyhtiöt muuttamaan sääntöjään. Rahastojen tyhjentämistä jarrutetaan hidastamalla osuuksien myymistä.

Asuntorahastoihin säästöjään sijoittaneet useat kymmenet tuhannet suomalaiset ovat joutuneet uuteen tilanteeseen, kun rahastot muuttavat sääntöjään.

Kun asuntomarkkinat ovat hiljentyneet, monet asuntorahastot joutuvat jarruttelemaan sijoittajia, jotka haluaisivat ottaa säästöjään ulos rahastosta.

Aikaisemmin rahastoista oli mahdollista ottaa säästöjään ulos eli lunastaa osuuksia joka kolmas kuukausi. Nyt rahastot ovat muuttaneet sääntöjään ja sallivat lunastukset käytännössä vain puolen vuoden välein, sanoo Finanssivalvonnan (Fiva) johtava valvoja Marko Hovi.

Säästäjän kannalta tilanne voi olla vähintään kiusallinen.

– Moni on varautunut siihen, että tarvittaessa voisi nostaa rahat ulos, niin silloin tietysti on huono, että joutuu sitä pitkäänkin ehkä odottamaan, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Suomessa noin 64 000 yksityishenkilöä on sijoittanut säästöjään asuntorahastoihin, joita tarjoaa viiden suomalaispankin rahastoyhtiöt. Suomen suurin asuntorahasto on OP:lla, johon on kerätty 1,4 miljardia euroa. Rahastossa on yli 40 000 sijoittajaa eli osuuden omistajaa.

S-Pankin asuntorahastossa on noin 15000 omistajaa, Ålandsbankenilla 6400.

Rahasto saa muuttaa sääntöjään lennossa

Monelle on tullut yllätyksenä se kuinka nopeasti pitkään jatkunut asuntomarkkinoiden nousukausi taittui. Yllätys on voinut olla sekin, että asuntosijoittamisessa on riskiä, vaikka sen tekeekin rahaston kautta.

– On ajateltu, että tämmöinen sijoitusmuoto sopii henkilölle, jolla ei välttämättä ole mahdollisuutta rakentaa sijoitusasuntojen portfoliota, vaan hän voi pienemmällä summalla lähteä sijoittamaan asuntorahastoon. Kun on kyse uudesta sijoitustuotteesta niin luulen, että siinä on vielä monenlaista perehtymistä ja opeteltavaa, Lounasmeri sanoo.

Myös pankkeja edustavan Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta arvelee, että monelle sijoittajalle on voinut tulla yllätyksenä, että säästöjään ei enää saakaan rahastosta ulos niin nopeasti kuin rahaston on alun perin luvannut.

– Tällaiset tilanteet voivat aina tulla yllätyksenä, mutta se prosessi kuitenkin menee niin, että sääntöjä muutetaan ja sitten muutoksesta tiedotetaan osuudenomistajille, Virta sanoo.

Lounasmeri muistuttaa, että säännöillä on tarkoitus myös suojata rahaston kaikkia osuudenomistajia ja estää panikoituminen, joka voisi johtaa yhtäkkiseen asuntojen myymiseen.

Sijoitusmuodon ensimmäinen kriisi

Piensijoittajille tarkoitettuja niin sanottuja avoimia asuntorahastoja on ollut Suomessa vasta runsas kymmenen vuotta. Nyt ne kohtaavat ensimmäisen kriisinsä kun asuntojen hinnat ja kauppamäärät laskevat vauhdilla.

Jos kovin moni rahaston osakas haluaa sijoituksiaan nopeasti ulos, rahastoyhtiö joutuu myymään omistamiaan asuntoja. Nyt kun asuntomarkkinoilla hinnat laskevat ja kauppa on muutenkin nihkeää, olisi rahaston myytävä ehkä parhaita kohteitaan halpaan hintaan voidakseen maksaa rahastosta lähtevät varat.

Riskinä on, että rahastoon jäisi heikommin tuottavia asuntoja, mikä olisi huono uutinen rahastoon jääville sijoittajille.

Tämän vuoksi lunastusaikoja on pidennetty tai alettu vaatia lunastuksista ennakkoilmoitusta kuukausia etukäteen. Sijoittajan kannalta se tarkoittaa, että omien osuuksien myyminen on käynyt aiempaa hitaammaksi.

Rahastoyhtiön hallituksella on valta muuttaa rahastoidensa sääntöjä. Finanssivalvonta voi puuttua muutoksiin, vain jos ne ovat selkeästi lain vastaisia. Esimerkiksi omistuksiaan lunastavan ja rahastoon jäävien sijoittajien tasapuolinen kohtelu jää suurimmalta osaltaan rahastoyhtiöiden vastuulle.

Kun ensimmäinen asuntorahasto perustettiin vuonna 2012 oli vaatimuksena, että rahaston on oltava ”auki” neljännesvuosittain, jolloin sieltä voi tehdä lunastuksia. Myöhemmin sääntely on sallinut aukiolon harventamisen.

Asuntorahasto ei liikahda, jos asuntomarkkinat eivät liikahda

Fiva valvoo rahastoyhtiöitä ja niiden sääntöjä. Se on muistuttanut omassa arviossaan syyskuussa, että muun muassa lunastusten rajoittamiseen on turvauduttava vain tilanteissa, joissa rahaston likviditeettitilanne sitä todella vaatii. Fiva on arvioinut yhtiöiden itse tekemiä stressitestejä.

Rahastoyhtiöt ovat antaneet asiasta vastineensa Fivalle, mutta mahdolliset jatkotoimet ovat vielä pohdinnassa.

Hovin mukaan Euroopassa on piensijoittajillekin tarkoitettuja rahastoja, jotka ovat auki vain joka toinen vuosi. Suomessa laki ei määrittele rajaa sille, kuinka harvoin rahasto voi olla auki, vaan se on Fivan harkittavissa.

Asiassa painaa sekä lunastamista haluavien että rahastoon jäävien sijoittajien etu. Huomioon otetaan lisäksi kiinteistörahastojen vaikutus yleisemmin Suomen kiinteistömarkkinoihin.

Finanssialan Virta muistuttaa perustotuudesta: jos asuntomarkkinoilla ei kauppa käy, ei asuntorahastossakaan voi olla paljon sen enempää liikettä.

Asuntorahastojen ongelmat ovat Euroopan laajuinen kysymys ja EU:ssa onkin käynnissä sääntöjen tarkastelu. Virran mukaan pohdinnassa on muun muassa se, voitaisiinko rahastojen lunastuksia rajoittaa niin, että tiukassa tilanteessa rahaston varoista voidaan lunastaa vain tietty osa ja jakaa osuus tasaisesti rahaston osuuden omistajien kesken.

