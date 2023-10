Tuhotyön tekijä räjäytti putken ja katkaisi kaapelin pohjoisilla merillä viime vuonna – tämä yhdistää tapaukset tuoreen putkirikon kanssa

Nordstream-kaasuputkeen kohdistunut sabotaasi on yhä selvittämättä.

Viron ja Suomen välisen Balticconnector-kaasuputken rikkoutuminen ei ole ensimmäinen laatuaan.

Tammikuussa 2022 Norjan mantereen ja Huippuvuorten välinen vedenalainen tietoliikennekaapeli katkesi Norjan viranomaisten mukaan ”ihmisen toiminnan johdosta”.

Puolisen vuotta myöhemmin, syyskuussa 2022, Nord Stream -kaasuputki räjäytettiin Tanskan ja Ruotsin välisellä kansainvälisellä vesialueella.

Tapauksia yhdistää, että ne ovat edelleen selvittämättä. Myös epäilyt sabotaasin tekijästä ovat kääntyneet samaan suuntaan – Venäjään.

Varmaa tietoa minkään valtion osallisuudesta tai sitä tukevaa todistusaineistoa ei ole kuitenkaan julkisuudessa esitetty.

Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtajan Jukka Savolaisen mukaan sabotaasien tutkimisen vaikeus riippuu siitä, miten isku on toteutettu.

Helpointa tekijä on saada selville silloin, kun paikalla on ollut pinta-alus ja iskun vaikutus on ollut välitön.

Astetta vaikeammaksi tutkimus menee, jos räjähteissä on käytetty ajastimia tai ne on laukaistu etänä.

Kaikkein hankalimmaksi sabotaasin selvittäminen menee, jos paikalle on saavuttu sukellusveneellä ja räjähteet on laukaistu myöhemmin.

– Sukellusveneen käyttöä on hyvin vaikea selvittää. Niiden seuraamiseen on olemassa sensorijärjestelmiä, mutta niistä ei kerrota julkisuuteen, Savolainen sanoo.

Tammikuussa 2022 vaurioitunut 1 400 kilometrin valokuitukaapeli ulottuu Huippuvuorilta Pohjois-Norjan Harstadiin.

Satelliittitiedot ratkaisevassa roolissa

Merellä tapahtuneen tihutyön tutkiminen ei poikkea tavattomasti tavallisesta rikostutkinnasta. Aluksi lähdetään selvittämään, mitkä alukset ovat olleet tapahtumapaikan läheisyydessä.

Jos alukset saadaan tunnistettua, seuraavaksi tutkitaan, mikä niiden yhteys on valtiollisiin toimijoihin.

Näin tullaan toimimaan myös sunnuntaina rikkoutuneen kaasuputken kanssa, uskoo Savolainen.

– Minusta ei kannata sanoa Venäjää syylliseksi ennen kuin on katsottu, aiheuttiko vaurion laiva. Sen jälkeen selvitetään, miten tiukasti tämä alus voisi olla kytköksissä Venäjän hallintoon. Siitä päästään sitten todennäköisyysarvioon tapahtuneesta, Savolainen sanoo.

Inkoon kohdalta lähtevä Balticconnector-kaasuputki johtaa Tallinnan länsipuolelle.

Merialueet ovat laajoja, eikä kaikkia niillä liikkuvia aluksia ja niiden toimia pystytä välttämättä seuraamaan koko ajan tarkasti.

Laivat lähettävät sijainnistaan, suunnasta ja nopeudesta tietoja AIS-järjestelmän avulla. Laiva voi kuitenkin matkata ilman, että lähettimet ovat päällä.

Tällaiset alukset näkyvät silti satelliittikuvissa.

– Nyt varmasti vertaillaan näitä AIS:n kautta saatuja tietoja sateliittidataan. Jos siellä jokin alus on pimeänä kulkenut, se tietysti herättää mielenkiintoa, Savolainen kuvailee tutkimuksen etenemistä.

Kaasua pulppusi pintaan vaurioituneesta Nord Stream -kaasuputkesta viime vuoden syyskuussa.

Tavoitteena nopea tutkimus

Savolainen toivoo, että Suomen ja Viron tutkimuksissa päästäisiin nopeammin selvyyteen tapahtumien kulusta kuin Nord Streamin tapauksessa.

– Toivottavasti nyt ei jäädä samanlaiseen limboon kuin Nord Streamin kanssa. Avoin ja nopea tiedottaminen katkaisisi siivet huhuilta, joita on nyt pyörinyt paljon Nord Streamin ympärillä.

Nord Stream -kaasuputket yhdistivät Venäjän ja Saksan.

Nord Stream -putken räjäyttiminen Itämerellä oli poikkeuksellinen isku, jolla on asiantuntijoiden mukaan haluttu mahdollisesti vaikuttaa esimerkiksi eurooppalaisten maiden ulkopolitiikkaan.

Onko mahdollista, että viime aikoina nähdyissä sabotaaseissa tekijä on lopulta saatu selville, mutta tätä tietoa ei ole – syystä tai toisesta – haluttu tuoda julkisuuteen?

– On se mahdollista. Se toisi tilanteen sotilaalliseen eskalaation rappusille, Savolainen toteaa.

