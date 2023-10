– Komppanian tilat ovat pienehköt, ja rakennus on alun perin suunniteltu pienemmälle varusmiesmäärälle, kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Peseytymisaika on on rajoitettu, ja suihkut ovat avoimet. Tänä päivänä toivotaan yksityisyyttä, Urpilainen sanoo.