Ulkoministeriö tarjoaa suomalaisille evakuointimahdollisuuden Israelista ja palestiinalaisalueilta

Ulkoministeriö on järjestämässä suomalaisille evakuointimahdollisuuden konfliktialueelta, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tiedotustilaisuudessa. Se ollaan toteuttamassa lähipäivinä.

Ulkoministeriö on järjestämässä evakuointilennon, joka on todennäköisesti charter-lento. Alueella on Valtosen mukaan edelleen yli 170 suomalaista, jotka tarvitsevat apua alueelta poistumisessa tai tukea matkustusjärjestelyissä.

Alueelta pois pääseminen kaupallisilla yhteyksillä on mahdollista, mutta se on vaikeutunut. Valtonen toteaa, ettei turvallisuustilanteen heikkenemistä voida sulkea pois.

Suomi tekee evakuoinneissa tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner.

Ulkoministeriö piti tiedotustilaisuuden Israelin ja Hamasin konfliktista sekä suomalaisten tilanteesta alueella.

Tiedotustilaisuus alkoi noin kello 12.45.

Tilaisuudessa olivvat mukana ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) ja ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner.

Terroristijärjestö Hamas iski Israeliin lauantaiaamuna. Maahan tunkeutui Hamas-taistelijoita ja Israeliin ammuttiin Gazasta raketteja. Israel on vastannut iskuihin.

Israel on myös julistanut sotatilan ja kutsunut satoja tuhansia reserviläisiä aseisiin.

